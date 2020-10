Pandemie begünstigt den »Empowered Employee«

Mitarbeiter nutzen die Covid-19-Krise verstärkt, um sich mit Schulungen und Weiterbildungen für die Zukunft der Arbeit zu rüsten.

HP stellt die Ergebnisse der aktuellen HP Workforce Evolution Study (WES) vor. Die Studie belegt: Die Covid-19-Pandemie hat die Digitalisierung und den Trend zum mobilen Arbeiten beschleunigt. Mitarbeiter reagieren darauf mit einem gesteigerten Bedarf nach Aus- und Weiterbildungen. Lebenslanges Lernen wird damit wichtiger als jemals zuvor.

Die Studie wurde von HP in sechs Märkten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA) unter circa 6.000 Büroangestellten durchgeführt. Eine wichtige Erkenntnis der Umfrage: Aufgrund der Pandemie fürchten mehr Mitarbeiter um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Um in der aktuellen Position sowie auch künftig erfolgreich zu sein, eignen sie sich deshalb verstärkt neue Fähigkeiten an und werden so zu einem sogenannten »Empowered Employee«. Sie nehmen ihre Entwicklung selbst in die Hand. Mehr als 33 Prozent der befragten Arbeitnehmer erwägen sogar, mithilfe der neu gewonnen Skills ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Studie gibt darüber hinaus Aufschluss, welche Maßnahmen Arbeitgeber in Sachen Unterstützung, technische Ausstattung, Training und Flexibilität realisieren müssen, um bestehende Mitarbeiter sowie Top-Talente zu finden und – wichtiger noch – zu halten.

»Die vergangenen Monate haben die Zukunft der Arbeit und alle Pläne, die bisher dazu geschmiedet wurden, für immer verändert – angefangen bei den führenden Großkonzernen bis hin zu Kleinunternehmen und jedem einzelnen von uns«, sagt Tracy Keogh, Chief Human Resources Officer, HP. »Es ist wichtiger als jemals zuvor, nicht nur in neue Technologien zu investieren, sondern auch in die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter; denn die Stärke und Agilität unsere Arbeitnehmer bringen uns während dieser digitalen Transformation voran.«

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:

Die Covid-19-Pandemie zeigt, dass lebenslanges Lernen wichtiger ist als jemals zuvor; etwa die Hälfte aller Büroangestellten geht davon aus, sich für die künftige Arbeit neue Fähigkeiten aneignen zu müssen

Mitarbeiter werden selbst aktiv und warten nicht, bis ihre Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen realisieren. Sie identifizieren selbstständig Job-relevante Trainings und Umschulungen. Darüber hinaus erwerben sie Equipment für das mobile Arbeiten aus eigener Tasche.

Büroangestellte setzen für den Erwerb neuer Hard und Soft Skills auf Online-Kurse (42 Prozent in den USA, 40 Prozent in Europa)

Zu den wichtigsten Skills zählen IT-/Technologie-Support, Führungskompetenz, Stressabbau, Team-Management, Fremdsprachen und digitale Kompetenz

Zwei von drei Büroangestellten haben von ihrem eigenen Geld Equipment für das Home-Office gekauft

Zwei von fünf Büroangestellten sind motiviert, ihre persönlichen Interessen als Karriere zu verfolgen

Unternehmen müssen flexibler sein, um Mitarbeiter zu halten und zu motivieren.

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, sind nicht nur eine Notwendigkeit in der aktuellen Situation, sondern steigern auch die Motivation der Mitarbeiter

[1] Workforce Evolution Study – Methodik

Die Studie wurde von HP unter 6.000 Büroangestellten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA durchgeführt. Die Daten wurden zwischen dem 24. Juli und dem 5. August 2020 erhoben. Die komplette Studie ist hier verfügbar: https://www.dropbox.com/sh/qikiwwn6sg1vnob/AAD4YI0zqfVWw-0Qt9EiUynya?dl=0&preview=Workforce+Evolution+Study.pdf

Büroangestellte entsprechen Mitarbeitern, die hauptsächlich am Schreibtisch oder im Büro tätig sind und aufgrund der Covid-19-Pandemie Vollzeit oder Teilzeit oder sich in Kurzarbeit befinden.

