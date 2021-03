HR-Technologien: Die vier größten Hürden bei der Einführung

Im Personalwesen herrscht in Sachen Digitalisierung noch Nachholbedarf.

Aufgrund steigender Anforderungen, fehlender digitaler Kenntnisse und dem Mangel an Ressourcen hinken viele HR-Abteilungen bei der Einführung neuer Technologien hinterher. Dabei können gerade passende Software-Lösungen dazu beitragen, die Mitarbeiter im Personalwesen zu entlasten.

Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, die eigenen Mitarbeiter in den Fokus zu rücken, um sie stärker an das Unternehmen zu binden und einem Mangel an Fachkräften vorzubeugen. Mit dem Wandel zu einer »People Company« und der fortschreitenden Digitalisierung steigen die Anforderungen an HR und neue Kompetenzen bei Personalern sind gefragt. Viele Personalabteilungen sind für die anstehenden Veränderungen jedoch nicht ausreichend vorbereitet.

Anzeige

Studien belegen: Zu wenig digitale Kompetenzen bei Personalern

Wie eine aktuelle Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGPF) zeigt, ist zwar wie in vielen anderen Unternehmensbereichen auch in HR ein Corona-bedingter Technologieschub erkennbar. Dieser beschränkt sich allerdings weitgehend auf die »nachholende« Digitalisierung wie beispielsweise E-Learning-Angebote in der Weiterbildung, bemängeln die Autoren der Studie. Beim Umgang mit neuen Technologien hapere es dagegen. Immerhin gaben 42 Prozent der Befragten an, im Bereich Big Data und Analytics Wissen aufgebaut zu haben. Über Kenntnisse in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Bots verfügen eigenen Aussagen zufolge jedoch nur 30 Prozent beziehungsweise 21 Prozent.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie HR im Wandel , für die Sage rund 500 Personalentscheider und Fachkräfte zu den neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Wandel zu einem Mitarbeiter-zentrierten Unternehmen befragt hat. Demnach befürchten 43 Prozent der Studienteilnehmer, mit dem digitalen Fortschritt der nächsten zehn Jahre nicht mithalten zu können.

Digitale Lösungen werden nur zögerlich implementiert

Zurückzuführen sind die fehlenden digitalen Kompetenzen unter anderem auf die zögerliche Einführung neuer Technologien im HR-Umfeld. Laut Sage-Studie kommen am häufigsten Cloud- und Mobiltechnologien zum Einsatz – allerdings auch nur in 43 Prozent der befragten Abteilungen. Darauf folgen mit 26 Prozent beziehungsweise 24 Prozent Analyse-Anwendungen und Self-Service-Tools. Und 13 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, KI und Gamification für ihre Arbeit zu nutzen. Eine Technologie, die auch nur ansatzweise flächendeckend im HR-Bereich Anwendung findet, fehlt. Die Bereitschaft, neue Tools einzuführen, ist aber durchaus vorhanden. Während beispielsweise ein Drittel der Befragten mit einem vollständig automatisierten HR-Management arbeitet, hat ein weiteres Drittel vor, ein entsprechendes Tool einzuführen.

Hürden bei der Einführung neuer Technologien

Als Grund für die verzögerte Einführung neuer Technologien nannte mehr als die Hälfte der befragten Personalentscheider konkurrierende Prioritäten, die der Wandel zur People Company mit sich bringt – etwa die internen und externen Erwartungen an ihre Qualifikation sowie neue Themen wie flexible Arbeitszeiten, die Schaffung von positiven Mitarbeitererlebnissen sowie individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen. Dadurch fehlt es an Ressourcen für die Implementierung von HR-Lösungen: Fast 60 Prozent der befragten Führungskräfte beklagen das Fehlen von finanziellen Mitteln, Zeit und Personal.

Dabei kann gerade Software zu einer deutlichen Entlastung der HR-Teams und damit zu einem optimierten Ressourcen-Management beitragen. Die richtige Automatisierung senkt den Verwaltungsaufwand, damit bleibt den Mitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben, und die Produktivität steigt. Mit einer Berechnung des Return on Investment (ROI) lässt sich aufzeigen, in welchen Bereichen solche Einsparungen möglich sind. Und um die Notwendigkeit von technischen Neuerungen zu belegen, kann ein belastbarer Business Case Abhilfe schaffen, der die betriebswirtschaftlichen Vorteile des Technologie-Einsatzes darstellt.

People Science liefert wertvolle Erkenntnisse

Fundierte Daten und ihre Analysen sind generell ein mächtiges Instrument, um praktisch umsetzbare Erkenntnisse im HR-Bereich zu gewinnen – Stichwort: People Science. Die Mitarbeiter sind das größte Potenzial eines Unternehmens. Umso wichtiger ist es, ihre Einstellungen, Beweggründe und Erwartungen zu kennen, um auf dieser Basis fundierte Prognosen erstellen und gezielte Maßnahmen ableiten zu können. People Science kann hier einen Mehrwert schaffen, von dem auch das Top-Management langfristig profitiert. Denn mit den dabei gewonnenen Ergebnissen kann HR den eigenen Beitrag zur Gewinnentwicklung belegen, aber auch Empfehlungen aussprechen, die den Wandel zur People Company anstoßen und das Wachstum des Unternehmens beschleunigen.

Eine große Hürde bei der Einführung neuer Technologien ist allerdings auch das Fehlen einer klaren Vision von Seiten der Führungsebene, an der die Personalabteilung ihre Digitalisierungsbemühungen ausrichten kann. In der Sage-Studie bemängelte dies jeder zweite Befragte (51 Prozent) – ein bedenklich stimmendes Ergebnis. Denn ohne eine klare Richtung wird nicht nur der Arbeitsalltag der Personaler, sondern auch die langfristige Mitarbeiterbindung erschwert: Warum sollten Mitarbeiter ihr Bestes geben, wenn sie nicht wissen, wofür?

»Investitionen in eine gute Datenbasis sind entscheidend.«

Simone Seidel, Director People Central Europe bei Sage, kommentiert: »Digitale Systeme im Personalwesen schaffen einen großen Mehrwert für nachfolgende Veränderungen, etwa die gezielte Umsetzung der Strategie und effizientere Prozesse. Unternehmen können mithilfe passender HR-Lösungen Neuerungen schneller und einfacher realisieren, um Mitarbeiter erfolgreich anzuwerben und an das Unternehmen zu binden. Zudem lassen sich dadurch auf Basis von Daten Erkenntnisse über die eigenen und potenziellen Beschäftigten gewinnen und auf diese Weise die Mitarbeitermotivation verbessern. Solche Maßnahmen gehören im heutigen War for Talents und angesichts des fortschreitenden Wandels zur People Company zu den wichtigsten Investitionen eines Unternehmens.«

176 Artikel zu „Personalwesen“

NEWS | BUSINESS | TRENDS SERVICES | SERVICES Personalwesen in der Fertigung: deutliche Performanceprobleme Mit der Fachbereichsstudie Personalwesen in der Fertigung setzt das Analystenhaus techconsult die Reihe der Fachbereichsstudien zum Business Performance Index Mittelstand D/A/CH fort. Ziel dieser Berichte ist, Fachbereichsverantwortlichen in komprimierter Form die aktuell im Zusammenhang mit den Fachbereichsprozessen stehenden Umsetzungsdefizite und dringendsten Handlungsfelder in ihrer Branche aufzuzeigen. Sehr deutlich wird, wo die Fertigungsunternehmen im Personalwesen ihre… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Gleichberechtigung im Berufsleben: Fünf Erkenntnisse aus dem Krisenjahr Im Vorfeld des Weltfrauentags (8. März 2021) wirft Talent Management Expertin Doris Pearce-Niederwieser von SumTotal Systems einen Blick auf Entwicklungen und Analysen der letzten 12 Monate. Ihr Fokus richtet sich dabei vor allem auf Karriereaspekte und das Berufsleben von Frauen. Im Laufe des Pandemiejahrs März 2020 – März 2021 gab und gibt es zahlreiche Auswirkungen,… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | FAVORITEN DER REDAKTION | STRATEGIEN Hybrid Working erfordert neue Führungskultur Selbstverantwortung, Commitment und Vertrauen als Fundament für hybride Arbeitsmodelle. Arbeitgeber auf der ganzen Welt sehen sich gegenwärtig mit einem gewaltigen Umbruch in der Arbeitsorganisation konfrontiert. Spätestens seit der Covid-Pandemie und deren Auswirkungen sind sie zu einem Spagat zwischen Remote Work beziehungsweise Home Office und der Büropräsenz ihrer Mitarbeiter gezwungen. Um sich bei diesem Spagat… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS WIRTSCHAFT IAB-Arbeitsmarktbarometer: Arbeitsmarktentwicklung bleibt stabil Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember um 0,5 Punkte auf 101,0 Punkte gestiegen. Damit signalisiert der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) eine leichte Aufwärtsentwicklung am Arbeitsmarkt über die ersten Monate des Jahres 2021. »Die Arbeitsagenturen erwarten im zweiten Lockdown keinen erneuten Einbruch des Arbeitsmarkts«, sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs »Prognosen und gesamtwirtschaftliche… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | KOMMUNIKATION Analyse zum Jahreswechsel 2021: Flucht nach vorne Die Deutschen schauen trotz negativer Erfahrungen im Krisenjahr 2020 optimistisch auf das kommende Jahr und fassen vor allem gute Vorsätze für ihre Karriere. Die Deutschen schauen überwiegend positiv auf das Jahr 2021 und das durch alle Altersklassen hinweg. Besonders berufstätige Menschen glauben an eine positive Entwicklung, was ihre persönliche Perspektive betrifft. So gehen 31 %… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ KI-Karte macht über 700 Start-ups aus Deutschland sichtbar Initiative »KI Park Deutschland« gibt mit interaktiver KI-Landkarte einen Überblick über KI-Anwendungen deutscher Start-ups Spannende Hintergrundberichte über die Köpfe hinter den Start-ups vertiefen die Informationen der Karte regelmäßig Die Initiative KI Park Deutschland stellt heute die KI-Landkarte vor. Die interaktive Karte verschafft jedem an künstlicher Intelligenz Interessierten einen schnellen und aktuellen Überblick über… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | EFFIZIENZ | MARKETING Nachhaltig auf- und ausbauen Eine Umfrage macht deutlich, dass sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter Nachhaltigkeit stark den Wert einer Marke beeinflusst. Wärmebild eines Laserdruckers [rechts] im Vergleich zu einem Inkjetdrucker [links]. Epson befragte im Sommer 2020 in einer europaweiten Umfrage mehr als 4.000 Menschen zu ihren Ansichten und Erwartungen über nachhaltiges Verhalten von Unternehmen und wie… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Scanner: Intelligente Dokumentenerfassung zur Integration papierbasierter Informationen in digitale Workflows Neue Scanner und Software von Kodak Alaris ermöglichen eine schnelle, effiziente Bildverarbeitung und intelligente Datenextrahierung, was die Umwandlung von Dokumenten in unternehmenskritische Informationen beschleunigt. Kodak Alaris erweitert sein Portfolio mit einer neuen Reihe von Produktionsscannern für große Abteilungen oder Poststellen von KMUs. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen eine Aktualisierung seiner Software für die webbasierte… Weiterlesen →

NEWS | WHITEPAPER White Paper New Work: Viel mehr als ein Hype Das „Neue“ verheißt immer Fortschritt und ist allein schon deshalb ein wichtiger Leitstern im Business-Kontext. Jedenfalls erklärt das die inflationäre Verwendung von Begriffen, die irgendwie Neuheit ausdrücken. „New Work“ könnte leicht in die lange Liste solcher Buzzwords eingereiht werden. Das würde der Idee allerdings nicht gerecht werden – diese Überzeugung formuliert die Management- und IT-Beratung… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN Fünf Schritte bei der Entwicklung einer Nachfolgestrategie Geschäftskontinuität durch gezielte Nachfolgeplanung und interne Förderung von Qualifikationen. Ob IT-Spezialist, Partner Manager, Digital Marketing Profi oder VP Sales – kein Mitarbeiter wird für immer in einer Rolle bleiben. Selbst wenn Mitarbeiter im Rahmen einer mehrmonatigen Kündigungsfrist gehen, ist es für die HR-Teams oder Personalverantwortliche oftmals eine Herausforderung ihre Rolle neu zu besetzen und die… Weiterlesen →