Infosys wird klimaneutral: Unternehmen erzielt Meilenstein 30 Jahre vor der durch das Pariser Abkommen festgelegten Deadline 

ESG Vision 2030 setzt Lösungen für Unternehmen und Gemeinschaften in den Fokus.

Infosys veröffentlicht seine »Environmental, Social and Governance (ESG)«-Vision für 2030. Die Vision baut auf Infosys langjährigem Engagement in den Bereichen Klimawandel, Technologie für das Gemeinwohl, Diversität und Integration, Unterstützung lokaler Gemeinschaften, Ethik und Transparenz sowie Datenschutz und Informationsmanagement aus. Dank des umfassenden Engagements wird Infosys in den renommierten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) sowie den DJSI World und DJSI Emerging Markets Indices gelistet.

Im Rahmen der fortlaufenden »Environmental, Social and Governance«-Initiativen operiert Infosys ab sofort klimaneutral gemäß PAS 2060-Standards – unter anderem setzt das Unternehmen auf erneuerbare Energien, orchestriert Energieeffizienzen und unterstützt Gemeinschaften mit vollständig finanzierten Klimaschutzprojekten. Laut The Lawrence Berkeley National Laboratory zählen die Arbeitscampus von Infosys zu den energieeffizientesten der Welt. Beispielsweise reduzierte das Unternehmen in den vergangenen Jahren den Pro-Kopf-Stromverbrauch um mehr als 55 Prozent – mit dem Ziel, den gesamten Strombedarf auf erneuerbare Energien umzustellen. Infosys ist damit das erste indische Unternehmen der globalen RE-100-Kampagne. Darüber hinaus entwickelte Infosys erfolgreich ein Angebot an Klimaschutzprojekten für Gemeinschaften – diese konzentrieren sich in erster Linie auf die sozioökonomische Entwicklung ländlicher Gemeinden und zahlen auf die UN Sustainable Development Goals ein. Die Projekte adressieren nicht nur den Klimawandel, sondern kommen auch über 100.000 Familien in ländlichen Gebieten zugute.

Infosys verpflichtet sich, kontinuierlich ESG-Faktoren in Unternehmensentscheidungen zu integrieren.

R. Narayana Murthy, Founder – Infosys: »Die Langlebigkeit und der Erfolg eines Unternehmens beruhen darauf, dass es in Harmonie mit dem Umfeld lebt, in dem es tätig ist. Vom ersten Tag an hat Infosys seine Verantwortung für die Bewältigung unserer Herausforderungen erkannt und erfüllt. Darüber hinaus haben wir auch neue Verantwortungen übernommen, wie die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die Verbesserung der Luftqualität oder die optimale Nutzung von Wasser und Sonnenenergie. Die Infosys Foundation hat den Armen geholfen und sich um ihre Bedürfnisse in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Ernährung und Unterkunft gekümmert. Ebenso haben wir die Initiativen unserer Regierungen in Zeiten von Katastrophen unterstützt. Heute, fast vier Jahrzehnte, nachdem wir uns diese Werte angeeignet haben, freue ich mich, dass sich Infosys weiterhin intensiv für diese Werte einsetzt, um unser Umfeld zu verbessern.«

Nandan Nilekani, Co-founder and Chairman, Infosys: »Infosys hat den Unternehmenserfolg stets mit Fokus auf eine vorbildliche Unternehmensführung in Einklang gebracht. Gleichzeitig adressieren wir ökologische und gesellschaftliche Bedürfnisse. Als frühe Verfechter verantwortungsbewussten unternehmerischen Handelns verstehen wir unsere Verpflichtung, ESG-Faktoren in unser Handeln zu integrieren – insbesonders angesichts der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, gewinnt dies künftig noch mehr an Bedeutung. Unsere Organisation hat 2008 damit begonnen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Ich freue mich, die Klimaneutralität von Infosys im Jahr 2020 ankündigen zu können. Unsere Vision für 2030 spiegelt wider, wie ESG auch weiterhin integraler Bestandteil der nachhaltigen Unternehmensleistung von Infosys sein wird.«

Weitere Informationen gibt es in diesem Video sowie hier.

Highlights der bereits erreichten ESG-Ziele:

Im Geschäftsjahr 2020 wurden über 44 Prozent des Stromverbrauchs von Infosys durch erneuerbare Energiequellen gedeckt. Das Unternehmen investierte darüber hinaus in 60 MW PV-Solarkapazität.

Mehr als 700.000 Studenten der indischen Ingenieurhochschulen verbessern ihre digitalen Fähigkeiten auf InfyTQ – Infosys Lernplattform der nächsten Generation – als Teil des sozialen Engagements des Unternehmens zur Umschulung und Erleichterung der Arbeitsplatzschaffung.

Auf der 2019 Forbes World’s Best Regarded Companies-Liste rangierte Infosys aufgrund seiner Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, seines sozialen Verhaltens, seiner Fairness gegenüber Mitarbeitern und der Leistung seiner Produkte und Dienstleistungen auf Platz drei.

Die Infosys Foundation und die Infosys Foundation USA investieren jedes Jahr mehr als 55 Millionen US-Dollar für wirkungsvolle Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheitsfürsorge, ländliche Entwicklung, Notfallversorgung sowie Kunst und Kultur.

Salil Parekh, Chief Executive Officer, Infosys: »Als fortschrittliches Unternehmen, das sich für das Wohlergehen seiner Stakeholder einsetzt, ist Infosys unglaublich stolz auf die Investitionen, die seine Gründer getätigt haben, um das Unternehmen nachhaltig und sozial verantwortlich zu machen. Die ESG-Roadmap des Unternehmens für das Jahr 2030 spiegelt sein fortwährendes Bestreben wider, eine gut geführte Modellorganisation für vielfältige Talente mit einem integrativen Arbeitsplatz und Gemeinschaftsstrategien zu sein, um Technologie für das Gemeinwohl einzusetzen.«

Highlights der fortlaufenden ESG Goals:

Weiterhin jedes Jahr kohlenstoffneutral für die Emissionen der Scope 1, 2 und 3 zu sein. Eliminierung von 75 Prozent der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und Reduzierung der absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen um 30 Prozent.

Ausweitung von Umschulungsinitiativen, um mehr als zehn Millionen Menschen mit digitalen Skills und mehr als 80 Millionen Menschen mit Technologie für gemeinnützige Programme in den Bereichen

E-Governance, Gesundheitswesen und Bildung auszustatten.

E-Governance, Gesundheitswesen und Bildung auszustatten. Förderung einer integrativen und geschlechterdifferenzierten Belegschaft mit mindestens 45 Prozent weiblichen Mitarbeitern.

Weiterhin die Interessen aller Stakeholder durch einen befähigten, vielfältigen und integrativen Vorstand in den Vordergrund rücken.

Weitere Stärkung der Datenschutz- und Informationssicherheitsstandards in allen globalen Betrieben – nach Erhalt der akkreditierten Zertifizierung nach ISO 27701 durch die Bureau Veritas Certification (BVC).

Über Infosys

Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ermöglicht Kunden in 46 Ländern, ihre digitale Transformation zu realisieren. Mit beinahe vier Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuert Infosys seine Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Infosys unterstützt Organisationen, die auf künstliche Intelligenz setzen, ihren Wandel schnell zu realisieren. Darüber hinaus liefert Infosys seinen Kunden agile digitale Technologien, mit denen sie eine hohe Leistung und Kundenzufriedenheit erreichen. Infosys aktualisiert seine Agenda hinsichtlich lebenslangen Lernens kontinuierlich. Der Anbieter baut digitale Fähigkeiten sowie Fachwissen auf und entwickelt Ideen basierend auf seinem Innovations-Ökosystem.

Besuchen Sie www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, fit für die Zukunft zu werden.

