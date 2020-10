White Paper New Work: Viel mehr als ein Hype

So hindern laut Fabian Schütze eigentlich schon jetzt lediglich die Angst vor beziehungsweise die Unlust auf Veränderungen die breite Einführung von New Work. Der COO bei Tresonus, einem Startup für strategische, prozessuale und kommunikative Unterstützung bei Unternehmensabläufen, berät Kunden unter anderem in der Restrukturierung von Geschäftsbereichen. »Man sollte nicht vergessen, New Work ist mehr als nur beispielsweise Home Office. Das Arbeitsmodell hat deutlich mehr Aspekte, die es forcieren. Die wichtigsten drei sind dabei Work-Life-Balance, War for Talents sowie die Wohnraumsituation selbst«, sagt Schütze.