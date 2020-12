KI-Karte macht über 700 Start-ups aus Deutschland sichtbar

Anzeige

Initiative »KI Park Deutschland« gibt mit interaktiver KI-Landkarte einen Überblick über KI-Anwendungen deutscher Start-ups

Spannende Hintergrundberichte über die Köpfe hinter den Start-ups vertiefen die Informationen der Karte regelmäßig

Die Initiative KI Park Deutschland stellt heute die KI-Landkarte vor. Die interaktive Karte verschafft jedem an künstlicher Intelligenz Interessierten einen schnellen und aktuellen Überblick über die vielfältigen KI-Anwendungen deutscher Start-ups. Hintergrundberichte über die Macher und Denker hinter den Gründern werden die Informationen der KI-Karte zudem regelmäßig ergänzen. Die Initiative KI Park Deutschland wurde kürzlich beim Rise of AI Summit 2020 vorgestellt. Sie will Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Politik miteinander vernetzen, für den KI Park zu begeistern und gemeinsame KI-Projekte auf den Weg zu bringen mit dem Ziel, angewandte KI in Deutschland zu fördern.

Die KI-Karte bietet einen einzigartigen Überblick über mehr als 700 Start-ups in Deutschland, die künstliche Intelligenz einsetzen. Die Karte bietet unterschiedliche Suchmöglichkeiten. Wer etwa nach Schlüsselwörtern wie Innovation oder Auto sucht, wird genauso fündig wie derjenige, der nach Anwendungsbereich, Bundesland, Industrie oder Technologie sucht. Hinter den Hauptbegriffen öffnen sich wiederum Suchmenüs, die es etwa erlauben, nach Anwendungsbereichen wie Forschung und Entwicklung, Personalwesen oder Finanzen und Controlling zu filtern. Alle relevanten Industrien, von Automotive über Konsumgüter bis Versicherungen lassen sich näher eingrenzen, ebenso wie die Technologien von Autonomen Fahren über Expertensysteme, Machine Learning und NLP bis zu Robotik und Drohnen und Sprache.

In welchem Bundesland gibt es die meisten Start-ups mit KI-Anwendungen? Wo sind die KI-Cluster in den Bundesländern? Die Recherche zeigt, wie bunt, vielfältig und kreativ die KI-Landschaft in Deutschland ist. KI-Start-ups vom Freiberufler bis zum 2,5 Milliarden-Euro Einhorn sind über das ganze Bundesgebiet verteilt. Hoch im Norden in Kiel sind etwa die Zwei-Mann-Beratung Clarifydata und das Datenanalyse-Startup Sonoware aktiv, im südlichsten Zipfel in Lindau am Bodensee hat die freiberufliche Beraterin Tania Peitzker ihren Sitz.

In Saarbrücken als westlichstem KI-Start-up-Standort mit neun Unternehmen sind u.a. Semantell, Anbieter von intelligenten Response-Management-Lösungen auf AI-Basis für den Einsatz in Kundendienstzentren oder die KI Lens GmbH mit ihrer patentierten Bildaufnahme- und -verarbeitungstechnologie präsent. Der östlichste und gleichzeitig größte KI-Cluster versammelt in der Hauptstadt Berlin derzeit 202 Start-ups. Das reicht vom Experten für Software und Hardware zur Effizienzsteigerung durch die Arbeit mit Sprache Abitz.com bis zum Start-up Quobyte, das seinen Kunden beim Aufbau einer zuverlässigen, skalierbaren und flexiblen Software-Speicherinfrastruktur hilft.

»Wir fördern die Vernetzung von Start-ups mit Unternehmen aus der Industrie, dem Mittelstand und dem öffentlichen Sektor, um einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu leisten. Unsere KI-Karte macht über 700 KI-Start-ups transparent, die ihren Sitz in Deutschland haben, und sie gibt ihnen die Möglichkeit sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dazu werden auch die Storys über die Macher und Denker hinter den Start-ups beitragen«, sagt Olly Salzmann, Geschäftsführer vom KI Park Deutschland.

Hier geht’s zur KI-Karte: https://www.kipark.de/map/

