IKS für SAP HCM wird immer wichtiger für Personalabteilungen

Der Centric Web-Kundentag 2020 im Rückblick: Neue Ausrichtung von Centric Deutschland

Am 10. September 2020 organisierte die Centric IT Solutions GmbH ihren Kundentag aufgrund von Covid-19 in Form eines halbtägigen Webinars. Mit vollem Erfolg, denn das Unternehmen konnte mehr als 120 Anmeldungen aus Unternehmen von Kunden, Interessenten und Partnern verbuchen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema Internes Kontrollsystem (IKS) für SAP® HCM. Aufgrund der steigenden Anforderungen an Compliance und Effizienz im Personalwesen gewinnt es für Unternehmen immer mehr an Bedeutung.

Fokus auf bewährte On-Premises- und neue Cloud-Lösungen für SAP HCM

Wie in den vergangenen Jahren führte Friedhelm Rayczik, Produktmanager bei Centric, durch die Veranstaltung. Zu Beginn berichtete Steven Wernike, Geschäftsführer der Centric Gesellschaften in Deutschland und für den Bereich SAP HCM Add On Tools verantwortlich, über die aktuelle Ausrichtung der Centric IT Solutions GmbH und der neuen Centric Cloud Solutions GmbH: „Wegen ständig wachsender Anforderungen an die Compliance und Effizienz ihrer sensiblen Prozesse suchen Personalabteilungen verstärkt nach einfach anwendbaren Spezialtools, um ihre Arbeit mit SAP HCM zu optimieren. Wir können hier auf langjährige Praxiserfahrung in HCM-Projekten verweisen und decken mit unseren schnell implementierbaren Add On Tools genau den Bedarf der SAP- Anwenderunternehmen ab“, betont Steven Wernike die hohe Expertise von Centric auf diesem Gebiet. Zudem berichtete er über weitere Maßnahmen im Rahmen der Fokussierung.

Kauf der E-Akte und Verkauf des Oracle JD Edwards Bereiches

Zum 30. Juni diesen Jahres hatte Centric die E-Akte der EASY SOFTWARE AG gekauft und im gleichen Schritt auch deren Cloud-Spezialisten-Team übernommen. Im Rahmen des Aufbaus des neuen Standortes in Hamburg folgen weitere Neueinstellungen.

Ein weiteres Thema war der Verkauf des Geschäftsbereichs „Oracle JD Edwards“ zum 01. Juli 2020 an den Oracle Platinum Partner Steltix Deutschland GmbH. Eine Transaktion, mit der Centric Deutschland die Konzentration auf das Kerngeschäft SAP HCM konsequent vorantreibt.

Wichtige Produkt-Updates und ein neues Kundenportal

In den nachfolgenden Präsentationen zeigten Centric-Experten, welche Tools für Personalabteilungen angesichts der aktuellen Herausforderungen hilfreich sind, welche Neuentwicklungen es gibt und wie die Roadmap der weiteren Entwicklungen aussieht.

Vorgestellt wurden das neue Cloud-Portfolio, welches eine nahtlose Integration von dokumentintensiven Geschäftsprozessen in SAP HCM und SAP SuccessFactors ermöglicht. Bestandteil des Portfolios ist eine digitale Personalakte, eine Zeugniserstelllung und ein Dokumentgenerator. Alle Produkte dieses Portfolios basieren auf der SAP-Cloud-Platform und können über ein Subskriptionsmodell bezogen werden.

Zudem präsentierten die Redner Produktupdates der Compliance Tools PLK/PLX (Präventives Kontroll- und Sicherheitssystem für die Entgeltabrechnung in SAP HCM), MADAP (Master Data Audit Programm für SAP – HCM PA/OM) und VTB2, dem All-in-One Reporting-Tool.

Neben fachlichen Innovationen stellte Centric sein neues Kundenportal vor, in dem Kunden schnellen Zugang zu allen wichtigen Informationen erhalten und von einer umgehenden Bearbeitung ihrer Anfragen profitieren.

Die im rund vierstündigen Webinar präsentierten Themen stießen auf großes Interesse. In den anschließenden Virtual-Round-Tables, in denen Centric-Experten den Teilnehmern Rede und Antwort standen, kam es zu lebhaften Fachdiskussionen.

Mit einem Ausblick auf den nächsten Kundentag, der für Oktober 2021 geplant ist und nach Möglichkeit wieder in München stattfinden soll, beendete Friedhelm Rayczik, die erfolgreiche Online-Veranstaltung.

130 Artikel zu „Centric“

NEWS | PRODUKTMELDUNG Centric überträgt Geschäftsbereich Oracle JD Edwards an Steltix Konzentration auf Kerngeschäft mit gebündelten Kompetenzzentren. Die Centric IT Solutions GmbH überträgt ihren Geschäftsbereich »Oracle JD Edwards« zum 01. Juli 2020 an den Oracle Platinum Partner Steltix. Die Unternehmensgruppe Steltix ist mit über 150 Mitarbeitern europaweit auf den Geschäftsbereich Oracle JD Edwards fokussiert. Centric Deutschland wird sich künftig auf ihre originären Geschäftsbereiche SAP HCM… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Neuer Geschäftsführer: Centric stärkt den Geschäftsbereich SAP HCM Add On Steven Wernike treibt die Internationalisierung als neuer Geschäftsführer der Centric Deutschland voran. Steven Wernike wurde zum 1. Februar 2020 in die Geschäftsleitung der Centric IT Solutions GmbH berufen. In dieser Position ist er wie bereits in den letzten Jahren weiterhin für den Geschäftsbereich SAP HCM Add On Tools verantwortlich und übernimmt zusätzliche administrative Aufgaben. Steven… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | BUSINESS | TRENDS WIRTSCHAFT Kurzarbeit weiter rückläufig In Deutschland sind immer noch mehrere Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen, die Zahl geht jedoch kontinuierlich zurück. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des ifo-Instituts. Demnach lag die Zahl der Kurzarbeit im vergangenen Monat bei 4,6 Millionen Menschen. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Arbeitnehmer aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. In der… Weiterlesen →

NEWS | MARKETING F.A.Z.-Initiative zeichnet »Helden in der Krise« aus Studie von F.A.Z.-Institut und IMWF ermittelt vorbildhafte Aktivitäten in der Corona-Krise. Das IT-Sicherheitsunternehmen BeyondTrust ist für die kostenlose Bereitstellung von IT-Lösungen zur Absicherung von Remote-Mitarbeitern als einer von 1.000 »Helden in der Krise« ausgezeichnet worden. Mit der vom F.A.Z.-Institut und IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) initiierten Aktion »Helden in der Krise« werden ausgewählte Vertreter… Weiterlesen →

NEWS | WHITEPAPER Whitepaper: Drei kritische Organisationsveränderungen, um die Covid-19-Herausforderungen zu meistern CGI hat das Whitepaper »Charting the path forward with resilience and adaptability« veröffentlicht. Darin zeigt der End-to-End-IT-Servicedienstleister, wie Führungskräfte des öffentlichen und privaten Sektors Covid-19-Auswirkungen mit organisatorischen Veränderungen bewältigen können. Nach wie vor ist die Pandemie Ursache für erhebliche Beeinträchtigungen in Wirtschaft, Markt und Unternehmen. Das Whitepaper wurde von CGI President & CEO George D.… Weiterlesen →

NEWS | WHITEPAPER #StayCompetitive – Erfolg in der Neuen Normalität Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit schnellen wirtschaftlichen und technischen Veränderungen. Innovative Lösungen sind besser als Stillstand, denn der Wettbewerb wartet nicht. Vector stellt in diesem aktuellen White Paper Erfahrungen in der aktuellen Krise vor. Fallstudien von Bosch, Daimler, Infineon, Knorr-Bremse, Thales, ZF und Vector zeigen mit vielen Beispielen – wie man in der »Neuen Normalität«… Weiterlesen →