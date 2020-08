StayCompetitive – Erfolg in der Neuen Normalität

Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit schnellen wirtschaftlichen und technischen Veränderungen. Innovative Lösungen sind besser als Stillstand, denn der Wettbewerb wartet nicht. Vector stellt in diesem aktuellen White Paper Erfahrungen in der aktuellen Krise vor. Fallstudien von Bosch, Daimler, Infineon, Knorr-Bremse, Thales, ZF und Vector zeigen mit vielen Beispielen – wie man in der »Neuen Normalität« als Unternehmen erfolgreich bleibt.

Was sind aktuelle Erfolgsrezepte, um in der Krise zu bestehen? Was können Sie von Technologieführern lernen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Eine solche Pandemie ist neu, aber die Herausforderungen waren seit 2018 erkennbar. Manche Unternehmen sind bei digitaler Transformation, autonomen Systeme aber auch verschlanktem Engineering noch nicht auf dem Stand der Marktanforderungen. »Die Neue Normalität ist ein Weckruf, um die notwendige Transformation jetzt zu beschleunigen« – unterstreicht Dr. Christof Ebert, Geschäftsführer von Vector Consulting Services.

#StayCompetitive ist das Motto des aktuellen White Papers von Vector. Neben bester Praxis von Vector aus Beratungsprojekten haben verschiedene Technologieführer ihre Erfahrungen beigesteuert. Bosch zeigt mit »Perfectly Keyless«, wie Konnektivität und Kollaboration ein innovatives Produkt stimulierten. Infineon betont Co-Engineering von funktionaler Sicherheit und Cybersicherheit bei ständig wachsender Komplexität. ZF wendet Mechanismen aus Social Media im Requirements Engineering an.

Daimler skaliert alle agilen Prozesse, um ein globales Produktportfolio der E-Mobilität robuster und zuverlässiger zu entwickeln. Knorr-Bremse setzt verschiedene Techniken ein, damit virtuelle und verteilte Teams in Entwicklungsprozessen erfolgreich zusammenarbeiten können. Mit der Konvergenz von IT und Embedded Engineering führt Thales sichere Entwicklungsmethoden ein, um die Robustheit und Effizienz zu erhöhen.

Diese Erfahrungen zur Wettbewerbsfähigkeit wurden auch beim Vector Forum 2020 thematisiert. Zum ersten Mal als Online-Event kamen über 120 Teilnehmer aus allen Kontinenten zusammen und profitierten von dieser neuen Plattform zum Erfahrungsaustausch.

Diese Studie »Stay Competitive – Success with the New Normal« mit Ergebnissen und viel Industriepraxis kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden: www.vector.com/StayCompetitive .

Erfolgsfaktoren zur neuen Normalität

Bildrechte: Vector Consulting Services

