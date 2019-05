Videos, Webinare und Whitepaper: DE-CIX Academy gibt wertvolle Informationen  für die Peering-Praxis

DE-CIX, Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt am Main, hat für seine Kunden und andere Interessierte mit der DE-CIX Academy ein spezielles Schulungsprogramm aufgelegt. Dieses erfolgt weitgehend in Form von White Paper und Webinaren, an denen Zuschauer live teilnehmen oder sich die Aufnahmen im Nachgang ansehen können. Zusätzlich dazu werden Handout-Unterlagen zum Download bereitgestellt.

Wolfgang Tremmel ist als Head of DE-CIX Academy verantwortlich für das Weiterbildungsprogramm. »Netzwerkfachleute verfügen nach ihrer Ausbildung oft über ein sehr umfangreiches theoretisches Wissen, konnten aber mit der täglichen Praxis beim Routing zwischen Internet-Providern noch keine Erfahrung sammeln.

Ähnliches gilt auch für Experten, die bisher etwa ein Intranet betreut haben und nun den Job wechseln. Aus diesem Grund wurde die DE-CIX Academy ins Leben gerufen«, so Tremmel zu den Ambitionen der DE-CIX Academy.

Die Webinare, die in deutscher und englischer Sprache angeboten werden, setzen sich aus einem Präsentations- und einem Praxisteil zusammen. Die Aufnahmen der bisher gehaltenen Webinare sind auf der DE-CIX Website zu finden und die Termine der zukünftigen hier. Im letzten Jahr lag beispielsweise der Fokus auf Themen rund um das Border Gateway Protocol (BGP) in der Praxis, das umfasst etwa: eine Einführung, BGP und IPv6, BGP Security und mehr. Die wichtigsten Informationen sind auch auf Knowledge Cards in Kürze zusammengefasst.

Die DE-CIX Academy bietet außerdem Materialien, wie Studien und Artikel, zu verschiedenen Themen zum Download an. Die Themen umfassen unter anderem Informationen zu Peering und Blackholing, technische Anleitungen zur Verbindung mit verschiedenen Cloud-Dienstleistern und Marktstudien zur globalen Telekommunikationslandschaft.

