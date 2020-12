Scanner der nächsten Generation – Sicher, schnell und effizient

Anzeige

Scanner der nächsten Generation erfassen Dokumente mit einer Bildverbesserungstechnologie die die Genauigkeit der Texterkennung optimiert, scannen direkt in Apps, automatisieren komplexe Aufgaben und verfügen über erhöhte Sicherheitsfunktionen.

Deutschland erfährt aktuell einen Digitalisierungsschub. Das bestätigt eine Umfrage des Ifo-Instituts, nach der 36 Prozent der Befragten in Zukunft verstärkt auf digitale Instrumente setzen möchten. Die ersten Gedanken, die einem zu diesem Thema in den Sinn kommen, sind wohl die optimale Vernetzung des Unternehmens sowie die daraus resultierende Fähigkeit des Remote-Arbeitens. Doch mit diesem Begriff ist nicht nur das Home Office zu assoziieren, sondern auch die abteilungsinterne Möglichkeit, Geräte gemeinsam zu nutzen. Das Resultat ist eine neue Benchmark für die Hardware, denn diese sollte heute bereits für morgen gerüstet sein.

Denkt man beispielsweise an Scanner, so hat man entweder das klassische Desktopgerät mit USB-Verbindung oder große Produktionsmaschinen vor Augen. Je nach Anforderung und Scanaufwand können diese Geräte nach wie vor die ideale Lösung darstellen, doch das muss nicht immer der Fall sein. »Sharing« – also teilen – liegt im Trend. Sei es das Auto oder der E-Scooter in der Großstadt oder eben der Scanner in der Abteilung. Bei letzterem muss das Gerät allerdings auch im Stande sein, von allen über das Netzwerk genutzt werden zu können. Doch das ist nur eine der Anforderungen, die die nächste Generation – NextGen – an Scannern erfüllen muss.

Die Anforderungen steigen. Ein NextGen-Scanner muss robust, zuverlässig und remote-fähig sein sowie über Funktionen verfügen, die den Arbeitsalltag effizienter gestalten. Die Digitalisierung von papierbasierten Informationen zur Verwendung in gängigen Anwendungen wie ERP- und CRM-Systemen ist heute maßgeblich für den Unternehmenserfolg verantwortlich. Bei der Anschaffung eines neuen Scanners sollte zudem darauf geachtet werden, dass sie auch für zukünftige Technologien wie RPA (robotische Prozessautomatisierung) geeignet sind.

Dabei ist die Einhaltung von Sicherheitsstandards ein Muss. Essenziell hierfür ist eine verschlüsselte Datenübertragung, um Datenschutz und Prozesssicherheit zu gewährleisten. Ein wichtiges Feature dabei ist die digitale Stempelung, die den Digitalisierungsprozess nachvollziehbar und transparent gestaltet. Ein weiteres Kriterium ist, dass der Scanner über einen nicht permanenten Speicher verfügt, der sicher stellt, dass die Bilddaten beim Abschalten effektiv gelöscht werden. Um echte Effizienz zu erreichen, sollten die Geräte einfach über das gesamte Netzwerk erreichbar sein, ohne Laptops bewegen, Kabel umstecken oder IT-Ausrüstung kaufen zu müssen. So können mehrere Mitarbeiter mit einem Scanner sicher arbeiten, ähnlich wie bei einem Multifunktionsdrucker (Multi Function Printer, MFP), jedoch mit einer weitaus besseren Bildqualität und weiteren Vorteilen.

Die bereits angesprochene hohe Bildqualität ist immens wichtig, denn nur mit gestochen scharfer Auflösung kann eines der wichtigsten Features erst funktionieren – eine zuverlässige optische Zeichenerkennung (OCR). Diese ist vor allem in der Buchhaltung geschäftskritisch, denn hier können einfache Lesefehler sehr schnell, sehr teuer werden. Wenn deswegen beispielsweise in einer Rechnung eine »5« zu einem »S« wird, so löst das einen langwierigen manuellen Prozess zur Fehlerbehebung aus. Kosten, die sich vermeiden lassen.

Ähnlich problematisch kann es werden, wenn Fehler beim Papiereinzug auftreten. NextGen-Scanner sollten im Stande sein, Dokumente mit diversen Papierformaten und Papierstärken, auch Versicherungskarten oder Kassenbelege problemlos im Stapel zu verarbeiten. Falls es zu einem Fehleinzug kommt, müssen sie dies sofort erkennen und stoppen, um Beleggut und Gerät zu schützen.

Ein Scanner, der alles vereint. All diese Funktionen vereinen die NextGen-Scanner der neuen S3000-Serie von Kodak Alaris. Sie bieten außergewöhnliche Bildqualität, um präzisere Daten über OCR, Barcodes oder durchsuchbare PDF-Dateien an Anwendungen zu übermitteln. Dank der integrierten Bildverarbeitungstechnologie Perfect Page sind selbst problematische Originaldokumente kein Problem, denn sie verbessert dynamisch die Bildqualität jeder Seite und sorgt so für eine noch präzisere Informationserfassung. Darüber hinaus verfügen die NextGen-Scanner von Kodak Alaris über weitere automatische Bildverbesserungen, wie die stets gerade Ausrichtung, die Entfernung von Streifen oder die Glättung der Hintergrundfarbe. Zudem werden die gescannten Dateien komprimiert, was die Speicherkosten minimiert und den Abruf beschleunigt.

Zur einfachen Bedienung sind die Scanner der Kodak S3000-Serie mit einem intuitiv bedienbaren Farb-Touchscreen ausgestattet. Mit Hilfe der integrierten Kodak Smart-Touch-Software können wiederkehrende, mehrstufige Scanprozesse ganz einfach vordefiniert und per Touch ausgelöst werden. Gescannte Dokumente lassen sich so in mehreren Dateiformaten erstellen, wie beispielsweise Bild- oder durchsuchbare PDF-Datei, per E-Mail versenden beziehungsweise direkt in bestehende Geschäftsprozesse und Anwendungen integrieren. Dabei ist es unabhängig, ob diese netzwerk- oder cloudbasiert sind.

Des Weiteren verfügt die neue S3000-Serie von Kodak Alaris über verbesserte Sicherheitsprotokolle auf Unternehmensebene, die gescannte Bilder zwischen Host und Scanner beim Erfassen über das Netzwerk schützen. Die

neue TLS-Verschlüsselung gewährleistet Datenschutz sowie Datenintegrität und der sichere Bootvorgang validiert »vertrauenswürdige« Firmware vor der Ausführung, wodurch »hackbare« Software verhindert wird. Dies ist gerade für kritische Lösungen, beispielsweise für Wahlen und Wahlverfahren, besonders von Vorteil.

Damit die Investition in neue Geräte von Kodak Alaris noch sicherer wird, bietet das Unternehmen einen kostenlosen Vor-Ort-Service für ein Jahr an. Defekte Geräte werden direkt vor Ort geprüft und repariert, um Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.

Intelligente Erfassung mit Info Input Solution. Um die Möglichkeiten der neuen S3000-Serie von Kodak Alaris noch zu erweitern, empfiehlt sich die Nutzung der Kodak Info Input Solution v6. Diese webbasierte und mobile Anwendung ermöglicht eine schnellere Erfassung und einen unmittelbaren Zugriff auf Informationen im Büro oder per Fernzugriff. Dadurch profitiert auch die IT-Administration, denn die Software kann ganz einfach zentral verwaltet und aktualisiert werden.

Info Input Solution bietet mit der neuen Version eine erweiterte Dokumentenklassifizierung und -trennung, was die manuelle Vorbereitung verringert. So ist es möglich mehrere Dokumententypen in den Einzug zu laden und Info Input trennt, klassifiziert und extrahiert die Daten, ohne dass Barcodes oder Patchblätter erforderlich sind.

Beim Kauf von Info Input Solution bleibt die Wahl der Cloud-Engine, welche für die Datenextraktion und Indizierung verwendet werden soll, beim Kunden. Die Lösung von Kodak Alaris unterstützt Google Vision AI, Amazon Recognition sowie Microsoft Azure AI. Diese Cloud-Engines verwenden optische Zeichenerkennung (OCR) und intelligente Zeichenerkennung (ICR), um selbst handgeschriebene Buchstaben auf strukturierten Formularen zu erfassen und umzuwandeln.

Ob zum Scannen für die Archivierung oder direkt in einen Geschäftsprozess, Scanner und Software von Kodak Alaris sind ideal für Branchen wie Gesundheitswesen, Behörden, Finanzdienstleistungen, Bildung und Logistik sowie für horizontale Anwendungen wie Poststellen, Personalwesen, Finanzen und Archivmanagement.

Weitere Informationen unter www.alarisworld.com

Bilder: © Kodak Alaris

