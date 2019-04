Glück: Früher war nicht alles besser

Die Deutschen sind heute glücklicher als in vergangenen Jahrzehnten. Wie die Grafik auf Basis von Daten des Eurobarometers zeigt, ist der Anteil der Befragten, die mit ihrem Leben sehr zufrieden sind, seit 2015 konstant bei über 30 Prozent. Im September 1973, also zu Beginn der regelmäßig durchgeführten Befragung, lag der Anteil bei nur 17 Prozent. Im Jahrzehnt der Wiedervereinigung zeigte der Trend nach unten, in den folgenden Jahrzehnten hingegen kletterte das Niveau immer weiter nach oben.

Das Eurobarometer wird von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Die Meinungsumfragen werden in der Regel zwei Mal pro Jahr in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durchgeführt. Neben der Lebenszufriedenheit werden weitere Bereiche untersucht, etwa zu politischen und wirtschaftlichen Themen, zum Umweltschutz oder der Integration von Minderheiten. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17696/lebenszufriedenheit-in-deutschland/

