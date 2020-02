Kommunikation über die Grenzen des PLM hinaus – einfach und sicher: Filetransfer

Der PLM-Anbieter keytech bietet seinen Kunden seit kurzem eine flexible und einfache Möglichkeit, auch große Dateien schnell und sicher zu versenden. Dazu hat das Unternehmen den Business Filemanager von doubleSlash in seine Software integriert.

Das Softwarehaus keytech mit Sitz in Recklinghausen hat sich darauf spezialisiert, Geschäftsprozesse innerhalb des Produktlebenszyklus zu optimieren. Dafür stellt keytech seinen Kunden Product-Lifecycle-Management-Lösungen zur Verfügung. Mit weltweit mehr als 20.000 Anwendern, viele davon im Maschinenbau, zählt keytech zu den PLM-Marktführern im deutschsprachigen Raum. Zum Selbstverständnis des Unternehmens gehört es, seinen Kunden proaktiv Lösungen anzubieten – gegebenenfalls auch für Problemstellungen, die der Kunde selbst noch gar nicht adressiert.

Die Product-Lifecycle-Management-Software keytech PLM unterstützt Unternehmen dabei, produktrelevante Daten und Dokumente zentral zu sammeln und zu verwalten. Ein Großteil dieser Daten und Dokumente betrifft die Entwicklung neuer oder die Weiterentwicklung bestehender Produkte.

Komplexität heißt mehr Mitspieler. Mit der immer weiter steigenden Komplexität von Produkten, Entwicklungs- und Wertschöpfungsprozessen wächst auch die Zahl der daran beteiligten Akteure, wie Patrick Brüns, Leiter Brand Experience bei keytech, erklärt: »Heute sind oft zahlreiche Lieferanten, externe Dienstleister, Freelancer und nicht zuletzt auch immer häufiger der Kunde selbst in den Prozess der Produktentwicklung eingebunden.« Eine zunehmende Verflechtung, die effiziente Kommunikationsstrukturen und schlanke Prozesse braucht.

»Die meisten unserer Kunden haben bislang ihre Dokumente innerhalb des Unternehmens oder mit Dritten wie Lieferanten oder Dienstleistern per Fileserver oder Mail ausgetauscht«, so Patrick Brüns. Das bringt allerdings mehrere Nachteile mit sich:

Nicht jeder Dienstleister oder Lieferant arbeitet mit FTP-Servern.

Viele Dateien wie komplexe Konstruktionszeichnungen sind unter Umständen mehrere Gigabyte groß, das lässt sich per Mail nicht versenden.

Sowohl beim Mail-Versand als auch beim FTP-Transfer ist die von der DSGVO und im Sinne gesicherter Kommunikation geforderte Datensicherheit nicht gegeben, da die Daten unverschlüsselt übertragen werden.

Wer wann welche Datei und welche Version versandt beziehungsweise bekommen hat, ist praktisch nicht nachvollziehbar.

Diese Situation führte zu mitunter fast aus der Zeit gefallenen Lösungen. So verschickte mancher keytech-Kunde Dateien und große Dokumente auch in jüngster Zeit noch per USB-Stick oder CD.

Einfache Lösung gesucht. Das konnte so auf Dauer nicht weitergehen, sagten sich auch die Verantwortlichen für die Produktentwicklung bei keytech. »Unsere Kunden vertrauen auf uns, wenn es um das Produktlebenszyklus- und Dokumenten-Management geht«, so Brüns. »Deshalb betrachten wir es auch als unsere Aufgabe, ihnen eine Lösung zu bieten, mit der sie ihre Dokumente schnell, effizient und sicher austauschen können.« – »Natürlich sollte die Lösung einfach zu handhaben sein, damit der Aufwand für den Kunden so gering wie möglich ist«, ergänzt Thomas Beneken, technischer Projektleiter bei keytech, der für Konzeption und technische Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnet.

Also recherchierte das keytech-Team und evaluierte mehrere Anbieter und deren Lösungen. »Drei Kriterien standen ganz oben auf unserer Prioritätenliste«, so Thomas Beneken: »Es musste ein Produkt sein, das idealerweise beides bietet – On-Premises oder gehosted auf Servern in Deutschland. Wir wollen auf jeden Fall eine Lösung, die auf Standardkomponenten aufbaut und sehr einfach programmierbar und damit individualisierbar ist.« Nicht zu vergessen: Der Partner sollte langfristig passen und verlässlich sein.

Patrick Brüns: »Nachdem wir Ende 2018 den Business Filemanager von doubleSlash gesehen und mit den dortigen Spezialisten gesprochen hatten, war uns eigentlich sofort klar, das ist es. Die Plattform ist seit Jahren bei vielen Kunden im Einsatz, sie deckt die meisten Punkte in unserem Anforderungskatalog schon standardmäßig ab und bietet alle relevanten Standardschnittstellen. Die Anwendung ist extrem sicher und DSGVO-konform. Sie lässt sich einfach an individuelle oder branchenspezifische Anforderungen anpassen und bietet die Möglichkeit, Zugriffsrechte für eine Vielzahl von Usern flexibel zu vergeben.«

Natürlich habe man auch die Option geprüft, eine solche Datentransferfunktion selbst zu entwickeln, so der Marketing- und Kommunikations-Verantwortliche. »Aber das wäre einfach nicht sinnvoll gewesen: Mit der doubleSlash-Lösung holen wir nicht nur die Datenaustauschfunktion in unsere Toollandschaft, wir stellen auch sicher, dass die Software immer aktuell gehalten wird und können uns auf den Support und die Expertise unseres Partners verlassen. Ganz zu schweigen von der Sicherheit. Das alles in der erforderlichen Qualität abzudecken, hätte in einer Eigenproduktion sehr aufwändig und kostspielig werden können, weil es nicht zu unserem Kerngeschäft gehört.«

Seit Juli 2019 integriert. Binnen weniger Monate setzten die Experten von keytech und doubleSlash das Projekt um. Seit Juli 2019 ist der Business Filemanager von doubleSlash unter der Bezeichnung keytech portal in keytech PLM integriert. Damit können die Nutzer alle für ihre Geschäftspartner bestimmten Dokumente in sogenannten portal-Mappen sehr einfach und schnell zusammenstellen. Dabei lassen sich bereitzustellende Dateiformate und weitere Optionen per Klick definieren. Eventuell fehlende Dateiformate werden in keytech automatisch erzeugt und gesammelt im doubleSlash Business Filemanager zur Verfügung gestellt.

Ist die Mappe zusammengestellt, kann der Anwender sie per Knopfdruck in den Business Filemanager von doubleSlash hochladen, wo externe Ansprechpartner darauf zugreifen und auch Dokumente zurückmelden, die über eine Funktion sicher in keytech importiert werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einzelne Dokumente direkt aus keytech per Mail zu teilen – über einen mitgelieferten Downloadlink lassen sich die Dateien herunterladen. Nachvollziehbar für alle Beteiligten, wesentlich einfacher und sicherer als über FTP.

Selbstverständlich werden alle Daten verschlüsselt übertragen, der Zugang zu den Files ist optional per Passwort geschützt und lässt sich bei Bedarf mit einem Ablaufdatum versehen.

Lückenlose Dokumentation. Auch für eine lückenlose Dokumentation ist gesorgt, denn innerhalb des Systems ist jederzeit nachvollziehbar, welche Dokumente wann in welcher Version für den externen Ansprechpartner bereitgestellt wurden. Und wann dieser auf welche Dateien zugegriffen hat.

Bei der Umsetzung des Projekts habe sich als ausgesprochen hilfreich erwiesen, so Thomas Beneken, »dass die Spezialisten von doubleSlash sehr viel Erfahrung mit individuellen Entwicklungen haben, dass sie die Schnittstellenthematik und die Integration ihrer Tools in die IT-Umgebung des Kunden bestens beherrschen.«

Inzwischen läuft keytech portal seit mehr als einem halben Jahr reibungslos und zur Zufriedenheit der ersten Kunden. Und das Team bei keytech hat bereits weitere Pläne Ideen, um den Workflow gemeinsam mit doubleSlash weiter zu optimieren. So könnte man beispielsweise realisieren, dass externe Ansprechpartner Änderungen an Dokumenten einfach und schnell via Business Filemanager akzeptieren können. »Eine weitere Idee ist die Möglichkeit, Statusmeldungen wie ›akzeptiert‹, ›in Bearbeitung‹ und ›fertiggestellt‹ zu integrieren«, erklärt doubleSlash Projektleiter Nico Götz. Es bleibt also spannend zu sehen, wohin sich die gemeinsame Lösung noch entwickelt.