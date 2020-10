Ist Print im Marketingmix sinnvoll oder schon überholt?

Online Marketing ist seit Jahren in aller Munde und scheint mit dem unaufhaltsamen Siegeszug des Internets andere Marketingformen an den Rand gedrängt zu haben. Doch die Realität liefert in den meisten Branchen ein anderes Bild. Für einen Großteil der Werbekunden ist Print auch im Jahre 2020 noch immer ein integraler Bestandteil ihres Marketingmix. Denn Printwerbung hat gegenüber Werbung im Online-Bereich zahlreiche Vorteile, die auch in Zeiten der Digitalisierung aller Lebensbereiche ihre Gültigkeit haben.

Die Vorteile von Printwerbeprodukten kommen besonders durch eine professionelle Online Druckerei wie viaprinto zur Geltung. Als Teil der CEWE-Gruppe, Europas führendem Online-Druckdienstleister, sorgt die Online-Druckerei für hochwertige Druckergebnisse bei allen Produkten.

Eines der wichtigsten Argumente für Unternehmen für den Einsatz von Printwerbung ist ihre hohe Glaubwürdigkeit und Seriosität. Flyer, Werbebroschüren, Plakate und sonstige Werbeveröffentlichungen genießen bei den meisten Menschen immer noch ein besseres Image als Online-Werbeformate. Besonders bei höherwertigeren und teureren Produkten spielt Printwerbung eine wesentliche Rolle im Marketingmix. Vor diesem Hintergrund verzichten auch heutzutage nur die allerwenigsten Unternehmen auf den Druck von Produktkatalogen und Werbeprospekten. Vor allem Printprospekte werden laut einer Studie noch immer in allen Altersklassen als Hauptinformationsquelle verwendet.

Ein ebenso gewichtiges Argument für den Einsatz von Printprodukten im Marketing ist die Haptik. Printprodukte sprechen im Gegensatz zu Online-Werbeformaten nicht nur die Augen, sondern gleich mehrere Sinne an. Das Ertasten und Erfühlen eines hochwertigen Printprodukts hinterlassen bei den meisten Menschen einen deutlich stärkeren Eindruck als das Betrachten einer Werbebotschaft auf einem Bildschirm.

Das dritte Argument, weshalb Printwerbung auch in Zeiten des Online-Marketings eine ganz wesentliche Rolle im Marketingmix spielt, ist dessen Vielfalt. Während sich Online-Marketing technisch bedingt im Wesentlichen auf Banner- und Videowerbung konzentrieren muss, ist das Produktspektrum der Printwerbung schier grenzenlos. Broschüren, Poster und Kalender stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. In den letzten Jahren entscheiden sich Unternehmen zunehmend dazu, kreative Print-Werbeformen auszuprobieren. Von Stofftaschen über Tischaufsteller und Adventskalender bis zu Flaschen- und Türanhängern sind der kreativen Freiheit im Printbereich kaum Grenzen gesetzt. Die Kombination aus Bildsprache und haptischen Elementen lässt spannende Kreationen zu, die mit Online-Werbung nicht darstellbar sind. Kreative Printartikel eigenen sich hervorragend dafür, Emotionen hervorzurufen und zu transportieren.

Welche Leistungen können Angebote von Online Druckereien beinhalten und welche sind besonders wichtig?

Das Leistungsspektrum einer Online Druckerei ist ein wesentlicher Gradmesser ihrer Professionalität. Eine Profi-Druckerei bietet ihren Kunden bei allen Produkten eine Vielzahl an Auswahl- und Konfigurationsmöglichkeiten. So sollten das Format, die Farben, die Papier- beziehungsweise Materialqualität und die Auflagengröße bei allen Printprodukten frei wählbar sein. Darüber hinaus bieten gute Online Druckereien bei den meisten Produkten zahlreiche Veredelungsoptionen an.

