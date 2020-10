Nachhaltiger Erfolg: Drei Vorteile einer smarten digitalen Transformation

2020 stellt sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft vor zahlreiche Herausforderungen. Unternehmen haben dadurch realisiert: Die digitale Transformation passiert nicht von alleine. Nur wer jetzt schon nachhaltig an die Zukunft denkt, kann den kommenden Herausforderungen einen Schritt voraus sein. Joe Garber, Vice President of Strategy and Solutions bei Micro Focus, zeigt drei Vorteile einer smarten digitalen Transformation für Unternehmen auf.

Die unterschiedlichen Restriktionen und Einschränkungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie resultierten in großen Veränderungen für Unternehmen zu Beginn des Jahres. In einer globalen Befragung von Micro Focus gaben 40 Prozent der befragten IT-Entscheider an, dass sie im Rahmen der Pandemie ihre digitale Transformation priorisiert haben. 60 Prozent gaben zusätzlich an, in den nächsten 12 Monaten die notwendigen Veränderungen erzielen zu wollen. Dabei gilt es, eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen zu schlagen und bestehende Infrastrukturen zu modernisieren, statt sie komplett rundum zu erneuern.

Optimierte Prozesse für einen schnelleren Workflow

Wenn sich Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert sehen, ist es vielversprechend, alle Prozesse möglichst effizient zu gestalten. Die digitale Transformation kann sowohl eine erweitere IT-Strategie als auch neuartige Kapazitäten und Workflows ermöglichen. So können etwa Anwendungen schneller ausgeliefert werden und IoT-Analytics können die intelligente Fertigung vorantreiben, um Kosten zu senken. Performance Testing ermöglicht zusätzlich, dass Fehler schneller erkannt und behoben werden. In Zukunft muss sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter auf die notwendigen Applikationen zugreifen können – und das von überall aus. Davon profitieren sowohl Kunden als auch Arbeitnehmer. Optimierte Prozesse unterstützen durch Zeitersparnisse IT-Sicherheitsabteilungen dabei, Richtlinien zu überwachen und die Endpunkt-Verschlüsselung zu verbessern. Die Experten können dadurch Gefahren schneller identifizieren und ihnen vorbeugen.

Gewinnbringende Insights für bessere Handlungsempfehlungen

Durch die voranschreitende Digitalisierung und die rapide zunehmende Verlagerung des Lebens in den digitalen Raum sehen sich Unternehmen mit einer wachsenden Informationsflut konfrontiert. Mögliche neue Technologien und Ansätze, die bei der Datenauswertung zum Einsatz kommen könnten, sind künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Um sich in Zukunft auf dem Markt zu behaupten, müssen Unternehmen ihre Kunden besserverstehen. Dadurch können sie vielversprechende neue Unternehmensmodelle identifizieren, diese umsetzen und somit ihren eigenen Umsatz erhöhen. Zusätzlich kann die Art und Weise der Kommunikation mit den Kunden revolutioniert werden: Chatbots ermöglichen etwa den Einsatz von digitalen Plattformen, um Kunden direkt anzusprechen. Die smarte digitale Transformation kann dabei unterstützen, die bestehenden Informationen zu analysieren und gleichzeitig die notwendigen Analyse-Tools zur Verfügung stellen, um zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.

Größere Flexibilität für eine bestmögliche Performance

Die Integration von innovativen Technologien in den Unternehmensalltag im Rahmen der smarten digitalen Transformation ermöglicht eine neuartige Flexibilität sowohl in Bezug auf Speicherkapazitäten als auch auf IT-Infrastrukturen. Arbeitnehmer arbeiten heutzutage von überall – reine Vor-Ort-Lösungen werden damit immer seltener. IT-Experten sehen sich dadurch mit hybriden IT-Infrastrukturen konfrontiert, die eine große Menge an Daten produzieren. Daher spielt Flexibilität nicht nur im Rahmen der möglichen Bereitstellung von Anwendungen eine Rolle, sondern auch in Bezug auf Speicher- und Wiederherstellungskapazitäten: Es braucht eine Kombination aus modernen Systemen und einem Rückgriff auf bestehende IT-Infrastrukturen.

Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg: Smarte digitale Transformation

Das eigene Unternehmen stark und belastbar gegenüber Krisen zu machen ist das erklärte Ziel. Die heutigen technischen Hilfsmittel bringen entscheidende Vorteile mit sich und sollten nicht einfach gekonnt ignoriert werden. Gerade, wenn etablierte Unternehmensstrukturen mit ihren Kerngeschäftssystemen krisensicher werden wollen, sollten sie vielleicht doch lieber Abstand von einer Rip-and-Replace-Strategie nehmen. Ein besserer Ansatz ist oftmals, die Anwendungen, Prozesse und Infrastrukturen zu modernisieren – der Weg zu langfristigem Erfolg.