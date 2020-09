AppSec: Softwaresicherheit als Reaktion auf DevOps und digitale Transformation

Die 11. Version des »Building Security In Maturity Model« demonstriert, wie Unternehmen Softwaresicherheit anpassen können, um moderne Software-Entwicklungsparadigmen zu unterstützen.

Synopsys veröffentlichte BSIMM11, die aktuelle Version des Building Security In Maturity Model (BSIMM). BSIMM unterstützt Unternehmen bei der Planung, Ausführung, Analyse und Verbesserung ihrer Softwaresicherheitsinitiativen (SSIs). Die Studie spiegelt die Softwaresicherheitspraktiken von 130 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wider, darunter Finanzdienstleister, FinTech-Unternehmen, unabhängige Softwareanbieter, Cloud-Anbieter, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, dem IoT sowie Versicherungen und Einzelhandel. BSIMM11 hebt die Arbeit von 8.457 Softwaresicherheitsexperten hervor, die mit ihrem Erfahrungswert über 490.000 Entwickler unterstützen.

BSIMM dient Firmen als Messlatte, um eigene Initiativen mit den Daten aus der breiteren BSIMM-Community abzugleichen. BSIMM11 zeigt, dass viele Betriebe ihr Software-Sicherheitskonzept in Bezug auf die digitale Transformation und moderne Software-Entwicklungsparadigmen wie DevOps anpassen.

Lesen Sie dazu den BSIMM11 Digest oder laden Sie die vollständige BSIMM11-Studie herunter [1].

»BSIMM ist eine ausgezeichnete Ressource für Führungskräfte im Sicherheitsbereich, die aus den kollektiven Erfahrungen ihrer Kollegen lernen wollen, insbesondere um neu aufkommende Herausforderungen zu bewältigen«, so Mike Newborn, CISO bei der Navy Federal Credit Union, einer Mitgliedsorganisation der BSIMM-Community. »Die größte Herausforderung für die meisten Unternehmen ist aktuell, ein wachsendes Portfolio an Anwendungen vor dem Hintergrund sich ständig weiterentwickelnder, beschleunigter Entwicklungspraktiken abzusichern. BSIMM11 zeigt, wie viele dieser Unternehmen ihre Softwaresicherheitsstrategien anpassen, um sich selbst und ihre Kunden zu schützen, und das, ohne Innovationen zu bremsen oder die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.«

Trends in BSIMM11

Von Entwicklern geführte Softwaresicherheitsstrategien tragen erfolgreich zu DevOps-Wertströmen und Ausfallsicherheit bei. BSIMM11 zeigt, dass CI/CD-Instrumentierung und Betriebsorchestrierung zu Standardkomponenten der Softwaresicherheitsinitiativen vieler Unternehmen geworden sind und beeinflussen, wie diese organisiert, konzipiert und ausgeführt werden. Beispielsweise berichten immer mehr Softwaresicherheitsteams an ein AppSec-Team oder einen CTO (im Gegensatz zu einem IT-Sicherheitsteam oder CISO), und sie verändern die Art und Weise, Talente intern zu rekrutieren und zu organisieren.

Software-definierte Sicherheits-Governance ist nicht mehr nur ein Ideal. Unternehmen sind dabei, einige hochsensible Out-of-Band-Sicherheitsaktivitäten durch automatisierte Aktivitäten zu ersetzen, die durch Ereignisse bei der Ausführung der CI/CD-Pipeline ausgelöst werden. Die Umwandlung von manuellen Prozessen und menschlichen Entscheidungen in Algorithmen ist eine der Methoden, mit der Unternehmen Ressourcenbeschränkungen und Probleme beim Management angehen.

Aus »Shift left« ist »Shift everywhere« geworden. Die Umsetzung des »Shift-Left-Konzepts« begann einmal mit der wörtlichen Interpretation, einige Sicherheitstests zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungszyklus durchzuführen und hat sich bis zur Implementierung von Sicherheitsaktivitäten unmittelbar mit der Verfügbarkeit der zu überprüfenden Artefakte entwickelt. Das könnte bedeuten, man hat sich von dort, wo in der Vergangenheit die Aktivitäten durchgeführt wurden, nach links bewegt, in der Praxis ist es aber oftmals auch nach rechts gegangen, z. B. in die Produktion.

Einführung der FinTech-Vertikale in den BSIMM-Datenpool. Nach sorgfältiger Prüfung des wachsenden Datenpools von Firmen in der Finanzvertikalen ist deutlich geworden, dass eine zusätzliche Vertikale für Firmen notwendig wurde, bei denen es sich effektiv um spezialisierte ISVs für Finanzdienstleistungssoftware handelt.

»Wie moderne Software gebaut und eingesetzt wird, hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Und damit haben sich natürlich auch die Maßnahmen geändert, die zur Sicherung dieser Software erforderlich sind«, so Michael Ware, BSIMM-Co-Autor und Senior Director of Technology bei Synopsys. »Unternehmen sind in hohem Maße von Software abhängig, und moderne Methoden haben die Geschwindigkeit der Entwicklung beschleunigt. Folglich gibt es überall mehr Software. Wir müssen uns aber auch noch um all die bereits existierenden Programme kümmern. BSIMM ist ein sich ständig weiterentwickelndes Modell, das die tatsächlichen Praktiken repräsentiert, die von Hunderten von Softwaresicherheitsgruppen auf der ganzen Welt verwendet werden. Darunter einige der fortschrittlichsten Teams der Welt. So bietet BSIMM praktisch Echtzeiteinblicke in die Umsetzung der Änderungen, mit denen wachsende Softwareportfolios geschützt werden.«

Neue Aktivitäten im BSIMM zeigen Verlagerung hin zu DevSecOps

Die drei zu BSIMM10 hinzugefügten Aktivitäten (SM3.4 Integration software-definierter Lebenszyklen-Governance, AM3.3 Überwachung der automatisierten Erstellung von Assets, CMVM3.5 Automatisierte Überprüfung der operativen Infrastruktursicherheit) haben im vergangenen Jahr ein außerordentliches Wachstum verzeichnet. Dies zeigt, dass einige Unternehmen aktiv gewährleisten wollen, dass Softwaresicherheit mit der Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung Schritt hält. Die beiden neuen Aktivitäten in BSIMM11 (ST3.6 Einführung ereignisgesteuerter Sicherheitstests, CMVM3.6 Veröffentlichung von Risikodaten für einsetzbare Artefakte) sind ein klarer Nachweis, dass sich dieser Trend fortsetzt.

BSIMM in unterschiedlichen Branchen

BSIMM bietet einzigartige, datengestützte Einblicke in die Beschaffenheit und den Vergleich der relativen Stärken und Schwächen von Software-Sicherheitsinitiativen in einer Vielzahl von Branchen. Cloud, IoT und High-Tech-Unternehmen repräsentieren drei der ausgereiftesten Vertikalen im BSIMM11-Datenpool. BSIMM11 hebt auch die Unterschiede zwischen drei stark regulierten Branchen hervor: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Versicherungen. In der Finanzdienstleistungsbranche, in der Softwaresicherheitsteams vor allen anderen Industriezweigen tätig waren, lassen sich im Vergleich zum Gesundheits- und Versicherungswesen ausgereiftere Praktiken feststellen. Zum ersten Mal präsentiert BSIMM Daten über die High-Tech-Vertikale, die sich nachweislich eng an die Finanzdienstleistungen anlehnt, wobei die primären Deltas (zugunsten von FinTech) bei der Schulung, den Sicherheitstests und den Code-Review-Praktiken auftreten.

[1] Lesen Sie nach Registrierung den BSIMM11 Digest oder laden Sie die vollständige BSIMM11-Studie herunter.

Für eine Live-Diskussion der wichtigsten Ergebnisse der BSIMM11-Studie melden Sie sich bitte zu unserem Webinar am 15. Oktober an.

Über BSIMM Das 2008 initiierte Building Security In Maturity Model (BSIMM) ist ein Tool zur Erstellung, Analyse und Bewertung von Softwaresicherheitsinitiativen. BSIMM11 ist ein datengesteuertes Modell und Messwerkzeug, das aus der sorgfältigen Untersuchung und Analyse von über 200 Softwaresicherheitsinitiativen entstanden ist und aktuelle Informationen aus der realen Welt von 130 Unternehmen enthält. BSIMM ist ein offener Standard, der ein auf Softwaresicherheitspraktiken basierendes Rahmenwerk enthält, mit dessen Hilfe Unternehmen ihre eigenen Bemühungen im Bereich der Softwaresicherheit bewerten und reifen lassen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.bsimm.com.

