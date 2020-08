Home Office: Sicher auch ohne eigene IT-Abteilung

Unternehmen in Deutschland und auf der ganzen Welt haben aufgrund der Corona-Virus-Pandemie Home-Office-Arrangements eingeführt – große globale Player wie Twitter erwägen sogar öffentlich, langfristig daran festzuhalten. Solche multinationalen Unternehmen verfügen über starke IT-Abteilungen, die sich um zusätzliche Sicherheitsanforderungen kümmern, die mit der Arbeit aus der Ferne einhergehen. Die meisten deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen können nicht auf diese Mittel zurückgreifen.

Doch auch wenn Restriktionen nach und nach gelockert werden, Schulen und Büros wieder öffnen, stehen die Chancen gut, dass uns das Arbeiten aus der Ferne erhalten bleibt. Deshalb ist es an der Zeit, dass jedes Unternehmen, das das Arbeiten von zu Hause aus – manchmal über Nacht – ermöglicht hat, seine eigene Einrichtung überprüft, um langfristig sicher zu sein.

Yuriy Yuzifovich, Leiter der Security Innovation Labs von Alibaba Cloud, hat fünf einfache, aber durchführbare Sicherheitstipps für KMU.

Die Trennung des Computers für die geschäftliche Nutzung vom Computer für den Privatgebrauch trägt dazu bei, die Geräte für die geschäftliche Nutzung »sauberer« zu halten, da sie in erster Linie für den Zugriff auf geschäftsbezogene Websites und Anwendungen verwendet werden, die weniger anfällig für Angriffe sind.

Computer sollten nicht mit einer offenen »Remote-Desktop«-Funktionalität konfiguriert werden, da Hacker sonst ohne das Wissen des Benutzers auf Computer zugreifen können. Ist diese »Remote Desktop«-Funktionalität auf Geschäftsgeräten konfiguriert, ermöglicht sie einem Benutzer, sich mit dem Computer an einem anderen Standort zu verbinden, den Desktop dieses Computers zu sehen und mit ihm zu interagieren, als ob er lokal wäre. Die Gefahr besteht darin, dass nur eine Internetverbindung benötigt wird und keine Benutzeraktion erforderlich ist, wenn eine Schwachstelle oder ein leicht zu erratendes Passwort im RDP (Remote Desktop Protocol) ausgenutzt wird.

Angesichts von Lockdowns und sozialer Distanzierung kann die Website eines Unternehmens das einzige wirkliche »Gesicht« gegenüber dem Verbraucher sein. Viele KMU verwenden WordPress als CMS (Content Management Software), um die Websites ihrer Unternehmen zu erstellen und zu pflegen. Aufgrund der starken Nutzung von Plugins bietet WordPress Hackern große Angriffsflächen, was Geschäftsinhabern unnötige Kopfschmerzen bereiten kann. Wie in unserem Alibaba-Cloud-Blog erläutert, wird vorgeschlagen, Alibaba Cloud WAF und Alibaba Cloud CloudMonitor oder andere Internet-Sicherheitsdienste hinzuzufügen, und so eine zusätzliche Ebene der Cybersicherheit einzuziehen.

Anstatt sich zwischen einer Vor-Ort-Lösung und einer reinen Cloud-basierten Lösung zu entscheiden, sollten Sie sich für einen hybriden Ansatz entscheiden, um so sicher wie möglich zu sein, uns zugleich die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit Ihrer Lösung gering zu halten. Ein hybrider Ansatz, bei dem menschliche und maschinelle Fähigkeiten miteinander kombiniert werden, kann neue Sicherheitsbedrohungen erkennen und eindämmen und Cloud-zentrierte Maßnahmen zur proaktiven Abwehr gemeinsamer Angriffsvektoren ergreifen. Mit einem hybriden Cloud-Ansatz können KMU spezifische, oft vertrauliche Informationen lokal speichern und gleichzeitig Rechenleistung effektiv und effizient skalieren, falls es bei Online-Besuchen oder Bestellungen über den Shop zu einem plötzlichen Anstieg kommt (wie etwa bei einer besonderen Verkaufsaktion).

Natürlich sind diese Tipps nur der Anfang – aber sie sollten ein guter Anfang sein, an den sich jedes Unternehmen, auch ohne eigenen »IT-Mann«, halten kann, um das Arbeiten aus der Ferne zur »neuen Normalität« zu machen.

Zur Zusammenarbeit von Teams in Unternehmen haben sich Slack und Microsoft Teams etabliert. Slack muss die Vorgaben der DSGVO erfüllen, während Microsoft als Teams-Entwickler Privacy-Shield registriert ist und damit einen gleichwertigen EU-Datenschutz erlauben muss. Da Skype ein Microsoft-Produkt ist, gilt hier gleiches – jedoch ausschließlich in der Business-Version«, ergänzt Patrycja Tulinska. Ein weiteres DSGVO-konformes Kommunikationstool kommt von der Studio Funk GmbH & Co. KG aus Hamburg: roonect erlaubt die Realtime-Kommunikation über den Browser, Videochats sind in Planung.

»Videochat- und Konferenztools erleben derzeit einen Aufschwung. Nicht nur Beschäftigte im Home Office, auch Schüler und Lehrer waren in den vergangenen Wochen darauf angewiesen und sind es noch immer. Jedoch gibt es bezüglich der IT-Sicherheit dieser Tools einiges zu beachten. So wurde am Beispiel Zoom überdeutlich, dass der Schein von IT-Sicherheit anfangs trügerisch sein kann«, warnt die Expertin. Tulinska empfiehlt als für den Bildungsbereich geeignete, sichere Tools die Website www.bibliotheksportal.de , auf der Nutzer die digitalen Angebote verschiedener Büchereien nutzen können, sowie www.sofatutor.de , eine Plattform, die als virtuelles Klassenzimmer bezeichnet werden kann.

»Überlegungen zur IT-Sicherheit im Home Office oder Homeschooling kamen häufig zu kurz, weil die Lösungen zügig verfügbar sein mussten. Leider wurde unter Zeitdruck der Cybersicherheit häufig nur wenig Raum gegeben, so dass Videochat- oder Konferenztools für Hacker angreifbar wurden«, erkennt IT-Sicherheitsexpertin Patrycja Tulinska an. Die Geschäftsführerin der PSW GROUP (www.psw-group.de) verweist in diesem Zusammenhang beispielhaft auf den Hack der Online-Plattform mebis, die durch DDoS-Angriffe lahmgelegt wurde, sowie das gekaperte Videokonferenztool Zoom, bei dem in einer Freiburger Schule mitten in der virtuellen Schulstunde pornografisches Bildmaterial auftauchte.

Immer noch arbeitet eine große Zahl der Angestellten von zuhause aus. Das Home Office wird dabei zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko für die Unternehmens-IT. Rohde & Schwarz Cybersecurity hat einige zentrale Risiken im Home Office gesammelt – von A wie »Arbeitsplatz« bis Z wie »Zero-Day-Exploit« – und Lösungswege aufgeführt.

Arbeitsplatz

Im Home Office arbeiten Mitarbeiter an Küchen- und Esstischen, in Schlafräumen oder sogar in Kinderzimmern. Denn der Platz ist begrenzt und das WLAN-Signal nicht überall gleich stark. Ein solcher Arbeitsplatze bringt allerdings etliche Gefahren für die Unternehmens-IT mit sich – insbesondere dann, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Notebooks oder iPads können durch Kleinkinder beschädigt werden, ältere Kinder versuchen sich gerne aus Neugierde an den Geräten der Eltern, löschen womöglich wichtige Daten oder drucken sie versehentlich aus. Auf Küchen- und Esstischen abgestellte Getränke sind ebenfalls ein Risikofaktor – vor allem dann, wenn man sich den Tisch mit zwei Schulkindern teilt. Mitarbeiter müssen zu Hause daher besondere Vorkehrungen treffen. Ideal ist ein eigener – abschließbarer – Arbeitsraum. Mit einem WLAN-Verstärker lässt sich bei Bedarf das Verbindungssignal optimieren. Wer in der Küche oder im Wohnzimmer arbeitet, sollte zumindest beim Verlassen des Arbeitsplatzes, den Bildschirm sperren und das Notebook nach Feierabend in einen abschließbaren Schreibtisch oder Schrank einschließen.

Bring your own device

Der Einsatz privater Endgeräte im Job war schon vor Corona ein Trend. Im Home Office heißt es jetzt in vielen Unternehmen »Use your own device«. Doch wenn private Endgeräte genutzt werden, verlieren Unternehmen die Kontrolle über den Schutz ihrer Daten. Veraltete Rechner mit Update-Lücken und fehlenden Virenscannern bieten Hackern leichten Zugriff auf sensible Daten. Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die Daten sicher sind und die EU-DSGVO nicht verletzt wird und ihre Mitarbeiter zu diversen Schutzmaßnahmen verpflichten.

Cloud

Für das dezentrale Arbeiten von zu Hause sind Cloud-Anwendungen und Collaboration-Dienste sehr nützlich. Doch die Schutzmechanismen der Cloud-Anbieter entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen der meisten Unternehmen. Hinzu kommt: Die Mehrzahl der Cloud-Anbieter sitzt im Ausland. Viele dort geltende Regelungen – wie bspw. der »Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act« – sind nicht mit der EU-DSGVO vereinbar. Es drohen Datenspionage und Compliance-Verletzungen. Die Lösung ist ein datenzentrischer Schutz: Dabei werden Platzhalter in die Cloud eingestellt, die nur Metadaten enthalten. Die Nutzdaten werden fragmentiert im Unternehmensnetzwerk oder an einem anderen Ort abgelegt. Selbst bei einem Angriff auf die Cloud, bleiben die vertraulichen Inhalte für nicht befugte Personen unlesbar.

E-Mail-Anwendungen

E-Mail-Anwendungen auf mobilen Endgeräten erleichtern die Arbeit von zu Hause ungemein. Allerdings gibt es immer wieder Sicherheitslücken, die es Hackern ermöglichen, solche Anwendungen zu knacken. Aktuell ist die E-Mail-Anwendung von Apple betroffen. Die Angriffe verlaufen meist völlig unbemerkt. Unter dem Update iOS 13 kann die Schad-E-Mail, ohne dass sie gelesen werden muss, den Schadcode auf das iPhone aufbringen. Haben Hacker das Gerät gekapert, können sie diese E-Mail wieder löschen und ihre Spuren verwischen.

Festplatte

Vor allem Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen sollten die Notebooks ihrer Mitarbeiter mit einer Festplattenverschlüsselung ausstatten. Nur berechtigte Nutzer können dann per Multi-Faktor-Authentifizierung ihre Daten und das Betriebssystem nutzen. Geht das Gerät verloren oder wird es gestohlen, ist es für Dritte nicht möglich, auf die Daten zuzugreifen.

Hacker

Hacker nutzen die Corona-Krise aus. Mit einer Flut an Phishing-E-Mails, neu entwickelter Malware und gefälschten Informationen versuchen sie, aus der Krise Kapital zu schlagen. Für Unternehmen kann sich dadurch die bereits angespannte wirtschaftliche Lage weiter verschärfen. Ein umfassender Schutz der IT ist für jedes Unternehmen daher jetzt wichtiger denn je.

Internet

Bereits vor der Corona-Krise galt: 70 Prozent der Hackerangriffe kommen aus dem Internet. Der aktuelle Informationsbedarf verschärft diese Gefahr noch weiter. Über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Grafiken, die aus scheinbar vertrauensvollen Quellen stammen, wird Malware auf Rechner geschleust. Der beste Schutz vor Angriffen aus dem Internet ist ein virtueller Browser, wie der R&S®Browser in the Box. Kommt dieser zum Einsatz, haben Cyberkriminelle keine Chance.

Mitarbeiter

Ein Sicherheitskonzept noch so ausgeklügelt sein: Als Schwachpunkt bleibt der Mensch. Mitarbeiter öffnen Phishing-E-Mails und laden gefährliche E-Mail-Anhänge herunter, sie verraten nichts ahnend ihre Zugangspasswörter an Unbefugte, die sich am Telefon als IT-Dienstleister ausgeben, und sie verbummeln wichtige Sicherheits-Updates. Im Home Office – wenn der IT-Administrator weit weg ist – ist die Verantwortung jedes Einzelnen besonders groß. Neben der richtigen IT-Sicherheitstechnik ist eine Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter daher ausschlaggebend für die IT-Sicherheit im Unternehmen.

Passwörter

Passwörter schützen Anwendungen vor unberechtigtem Zugriff. Doch Standardpasswörter sind einfach zu knacken. Und »1234« oder »Password« bieten gar keinen Schutz vor Hackern. Gute Passwörter sind Passphrasen, wie »Wir verschlüsseln Datenträger!« oder »keine-Zellen-in-Excel-verbinden«. Solche Sätze sind leicht zu merken und zu tippen, aber schwierig zu knacken. Ergänzt werden sollten sie um Symbole, Zahlen oder Großbuchstaben. Um nicht den Überblick zu verlieren, ist es hilfreich, einen Passwort-Manager zu nutzen.

USB-Stick

USB-Speichergeräte sind praktisch, wenn es um die Weitergabe von großen Datenmengen geht. Auch beim dezentralen Arbeiten im Home Office ist der USB-Stick beliebt. Häufig kommen allerdings Sticks zum Einsatz, deren Ursprung niemand mehr kennt. Auf diese Weise kann Malware auf die Firmenrechner gelangen. Mitarbeiter sollten daher grundsätzlich keine USB-Speichergeräte an Firmenrechner anschließen.

Videokonferenzen

Videokonferenzen boomen in der Corona-Krise. Sie bieten Hackern allerdings häufig ein Einfallstor in die Unternehmens-IT. Beispiel Zoom: Der Zugang zu einer Zoom-Konferenz ist für Unbefugte relativ einfach. Eindringlinge können auf diese Weise nicht nur Zugriff auf sensible Informationen erhalten; über die Chatfunktionen können sie auch Links weiterleiten, um Malware auf die Geräte zu schleusen. Unternehmen sollten stattdessen auf Konferenzsysteme setzen, die über den Browser geöffnet werden. Angreifer lassen sich dann mit Hilfe eines virtuellen Browsers isolieren.

W-LAN

Eine WLAN-Verbindung erleichtert die Arbeit im Home Office ungemein. Sie ist allerdings auch ein Sicherheitsrisiko. Denn WLAN-Netzwerke bieten Hackern die Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen. Hacker können zudem Computerviren und Trojaner über schlecht oder nicht gesicherte WLANs in ein System einspeisen. Wichtigste Sicherheitsmaßnahmen: Zum einen sollte das Standard-Administrator-Passwort durch ein neues, starkes Passwort ersetzt und zum anderen die WPA2-Verschlüsselung aktiviert werden.

Zero-Day-Exploits

Ein wichtiger Schutz vor Hackerangriffen sind Patches und Updates. Diese stehen allerdings erst bereit, wenn die Sicherheitslücke bereits vom Hersteller erkannt wurde. Die größte Gefahr stellen daher Angriffe dar, die eine Sicherheitslücke ausnutzen, noch bevor sie entdeckt und geschlossen wurde. Einen solchen »Zero-Day-Exploit« kann Antiviren-Software nicht aufhalten. Der einzige mögliche Schutz bietet eine Isolierung der eingeschleusten Malware in einem virtuellen Browser. (7.800 Zeichen)