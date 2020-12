Lumen und Zoom bündeln Plattformen für Technologie und Zusammenarbeit

Anzeige

Zu einer Zeit, in der die Welt näher zusammenrücken muss, während sie getrennt ist, haben Lumen Technologies (NYSE: LUMN) und Zoom ihre Technologie-Kapazitäten und Kommunikationserfahrung gebündelt, um Unternehmen zu helfen, ihre geschäftskritischen Gespräche aufrechtzuerhalten. Beide erweitern ihre Partnerschaft und bieten Kunden Zoom delivered by Lumen. Der Service bietet Unternehmen auf der ganzen Welt eine verbesserte Erfahrung bei der Zusammenarbeit, indem er die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Lumen-Plattform mit den erstklassigen Collaboration-Lösungen von Zoom kombiniert.

»Als sich die Welt virtuellen Meetings zuwandte, wechselte Zoom für den Betrieb seiner branchenführenden Plattform für Video-Kommunikation zum Glasfasernetz von Lumen«, so Shaun Andrews, Chief Marketing Officer bei Lumen. »Wir freuen uns, diese Partnerschaft weiter ausbauen zu können, indem wir unsere Plattformen und unsere Stärken kombinieren, um Zoom delivered by Lumen zu schaffen. Gemeinsam werden wir Familien, Unternehmen, Schulen und Krankenhäusern helfen, sicher mit der Welt verbunden zu bleiben und in der 4. industriellen Revolution erfolgreich zu sein.«

Zoom delivered by Lumen vereint die Kapazitäten von Lumen in Bezug auf Netzwerksicherheit mit den integrierten Sicherheitsfunktionen von Zoom, um Unternehmen, die den kombinierten Service nutzen, proaktiv zu schützen.

»Lumen ist für Zoom ein sehr wertvoller Partner. In den letzten Monaten haben wir Unternehmen geholfen, in Verbindung zu bleiben und zu wachsen«, so Ryan Azus, Chief Revenue Officer bei Zoom. »Mit der breiten Marktpräsenz sowie der tiefen Expertise auf den Gebieten Netzwerke und Unified Communications & Collaborations ist Zoom delivered by Lumen gut aufgestellt, um unseren gemeinsamen Kunden eine optimale Erfahrung zu bieten, worüber wir sehr erfreut sind.«

Die Partnerschaft wurde erstmals im September 2020 bekanntgegeben, mit dem Ziel, Unternehmen beste Managed Services und Erfahrungen bereitzustellen. Zoom delivered by Lumen wird im Laufe der kommenden Monate neue Service-Funktionen und Verbesserungen einführen, darunter Zoom Phone und Lumen Cloud Connect for Zoom.

