Pandemie: Anteil positiver Corona-Tests steigt kontinuierlich

Angesichts der steigenden Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und der Zahl der durchgeführten Tests. Die Statista-Grafik zeigt auf Basis von Daten des Robert Koch Instituts daher die Zahl des Tests, der positiven Tests und die sich daraus ergebende Rate der positiven Tests. Aktuell ist diese Positivrate gegenüber der Vorwoche wieder angestiegen und liegt bei neun Prozent. Die Zahl des Tests ist zuletzt dagegen wieder gesunken. Die steigenden Infektionszahlen der zweiten Welle können daher mittlerweile nicht mehr auf die steigende Zahl an Tests zurückgeführt werden.

Das RKI zum derzeitigen Infektionsgeschehen: »Die hohen bundesweiten Fallzahlen werden verursacht durch zumeist diffuse Geschehen, mit zahlreichen Häufungen in Haushalten, aber zunehmend auch in Gemeinschaftseinrichtungen und Alten- und Pflegeheimen sowie in beruflichen Settings und ausgehend von religiösen Veranstaltungen. Für einen großen Anteil der Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt werden.« Matthias Janson

