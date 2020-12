ADN jetzt Teil des »Workforce of the Future«-Programms von Microsoft – Mit Weiterbildung gegen Covid-19-Stillstand und IT-Fachkräftemangel

Anzeige

Marktbeobachter sind sich einig: Covid-19 war für die Digitalisierung ein immenser Beschleuniger. Es bedarf eines radikalen Umbaus des bisherigen Arbeitsmarktes, um den gestiegenen Bedarf nach digitaler Expertise decken zu können. 2019 waren ­allein in Deutschland 124.000 Stellen für IT-Fachkräfte nicht besetzt, stellt der Branchenverband Bitkom in seiner Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte fest. Um Menschen in betroffenen Bereichen eine Perspektive zu bieten und für die benötigten Skill-Profile Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu forcieren, hat Microsoft die Initiative »Workforce of the Future« gestartet. Die ADN Group ist mit ihrer ADN Akademie ab sofort einer von wenigen exklusiven Partnern der Initiative im DACH-Markt.

Es ist das Ziel von »Workforce of the Future«, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen. Außerdem kooperiert Microsoft auch mit Partnern aus dem Hochschulbereich, der Politik und Verbänden, um einen konkreten Beitrag zur nationalen Weiterbildungsstrategie zu leisten. Die 2019 gestartete Initiative möchte in den kommenden fünf Jahren bis zu 100.000 Berufseinsteiger und Mitarbeitende bei Microsoft-Partnern qualifizieren.

Die ADN Group ist jetzt Teil dieser Initiative. Gemeinsam mit Microsoft und Pontoon hilft die ADN als Distributor allen Microsoft-Partnern, neue Fachkräfte für ihr Unternehmen und Microsoft-Cloud-Technologien zu gewinnen. Das Programm unterstützt die Partner bei allen Aspekten der Personalgewinnung und -qualifizierung, vom Recruitment bis zur Aus- und Weiterbildung. Über den Recruitment-Process-Outsourcing-Dienstleister Pontoon bietet das Programm Recruting-as-a-Service. Pontoon übernimmt dabei komplett die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. In der ADN Akademie werden diese dann über ein intensives Curriculum zu Cloud-Consultants mit entsprechenden Zertifizierungen ausgebildet. Drei Lernpfade bieten eine gezielte Ausbildung der Mitarbeitenden für ihre Aufgaben im Unternehmen, vom Azure Consultant im Bereich Infrastruktur über Datenbankspezialisten hin zu Softwareentwicklern. Das Gesamtpaket inklusive Recruiting und Ausbildung kostet den Partner 8.000 Euro pro Consultant. Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Programms können außerdem auch für die bestehende Stammbelegschaft genutzt werden, die mit neuen Technologien vertraut gemacht werden soll.

Enya Neumann, Vertriebsleitung der ADN Akademie: »Die Pionierarbeit in der Aus- und Weiterbildung, die wir seit Gründung der ADN Akademie 1997 leisten, fügt sich jetzt wie ein fehlendes Puzzleteil in die Initiative von Microsoft.«

»Wir freuen uns, dass unsere erarbeitete Expertise wertgeschätzt wird und wir in Zukunft gemeinsam mit Microsoft am selben Strang ziehen«, sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer und Gründer der ADN Distribution GmbH. »Als Teil des ›Workforce of the Future‹-Programms wollen wir unser Bestes geben, um mehr Fachkräfte, insbesondere auch Frauen, für die Branche zu begeistern.«

Kurz: Gemeinsam mit Microsoft sagt die ADN Group dem Mangel an IT-Fachkräften den Kampf an und trägt dazu bei, mehr Menschen für die Arbeit im IT-Sektor zu gewinnen und zu begeistern.

Mehr Infos finden sich unter www.adn.de/wof

Über ADN

ADN – Advanced Digital Network Distribution wurde 1994 gegründet und ist spezialisiert auf die autorisierte Distribution von beratungsintensiven Cloud-Services, -Technologien und -Lösungen. Als führender VAD und Serviceorganisation für Fachhandelspartner bietet die ADN ein breitgefächertes Herstellerspektrum: Cloud & Virtualization, Networking & Security, Storage Solutions sowie Unified Communications.

