HAHN Digital und Erium bringen digitalisierte Prozessoptimierung voran

Die Spezialisten für Prozessoptimierung in produzierenden Unternehmen setzen auf künstliche Intelligenz (KI) und Data Analytics.

HAHN Digital, Digitalisierungsexperte für produzierende Unternehmen, und Erium, Technologieführer im Bereich Prozessoptimierung durch KI in Kombination mit Expertenwissen, bündeln ihre Kompetenzen und generieren ein gemeinsames Angebot für Analytics Use Cases in Fertigungsprozessen. Dieses richtet sich zunächst an den Healthcare-Sektor und kann später auf die Automobil-, Elektronik- oder Konsumgüterindustrie ausgeweitet werden.

Der Ansatz von HAHN Digital und Erium basiert auf geschlossenen KI-basierten Regelkreisen zur Berechnung von Handlungsempfehlungen in den Bereichen Verfügbarkeit und Produktivität zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE). Da die Algorithmen neben der Anlage auch das gefertigte Produkt beschreiben, werden dabei insbesondere Vorhersagen zur Produktqualität ermöglicht. Der Ansatz von Erium bietet hier den Vorteil, dass selbst geringe Datenmengen für die Durchführung von Analysen ausreichen. Denn das Fachwissen von Experten und Ingenieuren wird in das statistische Modell, das den physischen Prozess abbildet, integriert. Auf diese Weise gelangen Unternehmen schneller an zielgerichtete Erkenntnisse.

Chancen für produzierende Unternehmen

Betreiber von Automatisierungslösungen aus dem Hause HAHN haben dank dieser Partnerschaft den Vorteil, dass in Zukunft weniger Ausschuss in der Produktion anfällt, Prozesse stabilisiert und Zykluszeiten reduziert werden, da sich Prozessparameter durch Datenanalysen noch präziser definieren lassen. Mit Hilfe von Maschinenparametern und der Erkennung von Anomalien werden zudem frühzeitig Wartungsaktivitäten ausgelöst, was langfristig die zielgerichtete Wartung nach Bedarf ermöglicht und längere Ausfallzeiten durch Reparaturen vermeidet.

Vor allem der Healthcare-Sektor profitiert von der Analyse von Prozess- und Qualitätsparametern, wodurch Fehlerursachen im Spritzgießprozess schneller erkannt werden können. Anhand systematischer statistischer Versuchsplanung wird die Anlaufzeit optimiert und der Aufwand zur Einstellung von beispielsweise Befüllungsprozessen reduziert. Da geschlossene KI-basierte Regelkreise für bestehende Prozesse in vielen Fällen eine Prozessrezertifizierung notwendig machen, lohnt es sich, Produktionsanlagen von Anfang an mit Sensoren und Analytics-Tools auszustatten. Langfristig gibt die Anlage damit dem Betreiber Aufschluss über Fehlerursachen, Optimierungspotenziale und optimierbare Einstellungen. In Zusammenarbeit mit weiteren HAHN Group Tochterfirmen setzen HAHN Digital und Erium bereits erste Projekte gemeinsam um.

»Prozessanalyse und -optimierung wird gerade für produzierende Unternehmen immer wichtiger. Smart Factory lautet hier das Stichwort, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Anforderungen an Lieferzeiten, Kundenorientierung und Innovationen gerecht zu werden,« erklärt Uziel Zontag, Geschäftsführer von HAHN Digital. »Gemeinsam mit Erium als Partner können wir unsere Kunden auf diesem Weg nun auch mit leistungsfähiger KI unterstützen, wobei uns der Modellierungsansatz von Erium eine effiziente Skalierung in die Breite ermöglicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.«

Dr. Theo Steininger, Gründer und CEO von Erium, ergänzt: »Die Partnerschaft war für uns ein logischer Schritt. Die Anlagen der HAHN Group eignen sich aufgrund der vorhandenen technischen Möglichkeiten exzellent für den Einsatz von Machine Learning. Gleichzeitig haben wir mit HAHN Digital den idealen Anknüpfungspunkt in die Group, da HAHN Digital in beiden Welten – sowohl in der Digitalisierungstechnologie als auch in der Automatisierungstechnik – zu Hause ist. Das sind optimale Voraussetzungen für gemeinsames Wachstum.«

Über HAHN Digital

HAHN Digital unterstützt seine Kunden in der digitalen Transformation indem Automatisierung, Digitalisierung und Datenanalyse gewinnbringend verknüpft werden. Das Unternehmen entwickelt neue Produkte und Services, die innovative digitale Technologien für den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen. So wurde das Produktportfolio »EVE Suite« wiederholt mit dem Innovationspreis des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz in der Kategorie »Digitalisierung / Industrie 4.0« ausgezeichnet. HAHN Digital ist ein agiler, flexibler und dynamischer Dienstleister, der sich auf einen lösungsorientierten Ansatz, Flexibilität und Skalierbarkeit für seine Kunden konzentriert. HAHN Digital wurde 2019 in Frankfurt am Main von der HAHN Group als Teil der Division Process Technologies gegründet und bringt die agile, zielgerichtete Arbeitsweise eines Startups mit der langjährigen Erfahrung der HAHN Group zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hahn.digital

Über Erium

Erium ist Technologieführer im Bereich Prozessoptimierung durch KI mit einem Minimum an Daten. Die Software-Lösung Halerium analysiert laufende Prozesse in Unternehmen verschiedenster Branchen und liefert ihnen Handlungsempfehlungen in Echtzeit durch statistisch fundierte Prognosen und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit im Team. Unternehmen sind damit in der Lage, datengestützt stets die richtigen Entscheidungen zu treffen und komplexe Prozesse zu optimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://erium.de

