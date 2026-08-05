Keine Sonderfälle mehr – Zunahme an erfolgreichen Cloud-Native- und Open-Source-Projekten

Warum vier europäische Konzerne mittels Cloud-Native- und Open-Source-Technologien ihre IT-Bereitstellung erheblich beschleunigt haben.

Ein Bahnunternehmen, eine Bank, ein Telekommunikationsunternehmen und ein Reifenhersteller haben in den vergangenen vier Monaten ihre Infrastrukturarchitekturen auf der Website der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) veröffentlicht.

Sebastian Scheel, CEO und Co-Gründer von Kubermatic beschreibt und analysiert die jüngsten Bekanntgaben erfolgreicher Cloud-Native- und Open-Source Projekte:

»Alle vier Unternehmen haben fast die gleichen Entscheidungen getroffen. Sie haben sich für deklaratives Lebenszyklusmanagement, GitOps-Abstimmung und »Policy as Code« entschieden. Das französische Bahnunternehmen SNCF betreibt Cluster API, ArgoCD und Kyverno auf Talos Linux [1]. Swisscom nutzt KubeVirt, Kube-OVN, Kyverno, ArgoCD sowie KubeOne und KKP von Kubermatic [2]. Michelin hat sich nach der Abkehr von einem herstellerverwalteten Kubernetes-Angebot auf Cilium standardisiert [3]. Die Saxo Bank hat Kubernetes-Operatoren hinter ein Entwicklerportal integriert, um Identitäts-, Kafka- und Datenbank-Zugriffe abzustimmen [4].

Die SNCF verkürzte die Cluster-Bereitstellung von einem Monat auf 30 Minuten und reduzierte die Anzahl der Cluster von 14 in vier Jahren auf zehn in sechs Monaten. Michelin migrierte 70 bis 80 Cluster und mehr als 500 Anwendungen in etwa zwei Monaten ohne Ausfallzeiten. Die Saxo Bank automatisierte 1.827 Infrastrukturvorgänge in einem Jahr und verkürzte die Namespace-Bereitstellung von drei Wochen auf unter zehn Minuten. Swisscom betreibt 390 Cluster und 2.100 Worker Nodes, die mehr als zwanzig Mandantenunternehmen bedienen.

Jahrelang lautete die Antwort auf jedes dieser Beispiele, dass es sich um einen Sonderfall handelte: ein Telekommunikationsunternehmen mit außergewöhnlicher technischer Kompetenz, ein nationaler Netzbetreiber mit einem Budget, über das sonst niemand verfügt. Das lässt sich bei einem Beispiel noch argumentieren, bei vier ist es schon schwieriger.

Zwei Vorbehalte gibt es. Die CNCF veröffentlicht Fallstudien, was bedeutet, dass sie Erfolge veröffentlicht. Nicht sichtbar sind die Unternehmen, die Projekte dieser Art versucht haben und still und leise wieder davon abgekommen sind. Es dürfte einige davon geben, und ihre fehlende Präsenz schränkt die Aussagekraft dieser vier Fallstudien erheblich ein.

Swisscom war zudem das einzige Unternehmen, das veröffentlicht hat, was die Sache gekostet hat: Der begrenzte 24/7-Support für Open-Source-Technologien erforderte den Aufbau fortschrittlicher interner Supportkapazitäten. Das ist eine dauerhafte Verpflichtung, und die anderen drei Fallstudien schweigen sich darüber aus. Gute Gründe für die generelle Entscheidung gibt es dennoch. Die Führung der Saxo Bank formulierte es so: Digitale Souveränität bedeutet nicht, wo ein Unternehmen seine Systeme betreibt. Es ist die Freiheit, zu entscheiden, wo es sie betreibt, auf welcher Plattform und wie sie vernetzt sind – ohne eine einzige Anwendung neu schreiben zu müssen.

Vier Unternehmen haben diesen Weg unabhängig voneinander eingeschlagen – und das Playbook steht.«

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