OSS und SDV: Die Rolle von Open Source Software in der Automobilbranche

Kosteneinsparung, Innovation und Nachhaltigkeit als Schlüsseltreiber von Open Source in Software-Defined Vehicles (SDVs).

Die Eclipse Foundation, eine der weltweit größten Open-Source-Stiftungen, hat ihre zweite Studie zur Automobilbranche veröffentlicht: »Driving Efficiency and Sustainability: The Business Value of Open Source Software in the Automotive Industry« [1]. Sie zeigt, wie Open Source Software (OSS) in der Entwicklung software-definierter Fahrzeuge (engl. Software-Defined Vehicles, SDVs) zentrale Herausforderungen wie Kosteneffizienz, Innovation und Nachhaltigkeit adressiert.

Aufbauend auf der Vorgängerstudie Driving Innovation & Building Safer Cars with Open Source Software wird im zweiten Teil die transformative Wirkung von OSS auf die Automobilbranche genauer unter die Lupe genommen. Die neue Studie zeigt, wie Automobilhersteller dank OSS besser den wachsenden Anforderungen an die Sicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge gerecht werden – und das auf innovative und kosteneffiziente Weise.

Schlüsselerkenntnisse der Studie

Kostenteilung und -einsparung im Fokus:

Rund 70 Prozent der Befragten sehen in OSS einen zentralen Treiber der Kostenreduktion. Mehr als die Hälfte erwartet eine Senkung der Betriebsausgaben um bis zu 25 Prozent über den gesamten Lebenszyklus. Open Source beflügelt Innovation:

Dank des kollaborativen Ansatzes von OSS müssen essenzielle Software Layer nicht mehr in Silos entwickelt werden. So können Automobilhersteller ihre Ressourcen auf innovative Features fokussieren, mit denen sich ihre Marke vom Markt abheben und die Profitabilität steigern lässt. Kollaboration und Kompatibilität sind der Schlüssel:

Nahtlose Integration, Interoperabilität und Kollaboration sind die Top-Prioritäten der Entscheider bei der Einführung von OSS für SDVs. Open Source fördert Nachhaltigkeit:

Entscheider erkennen, dass OSS die Entwicklung effizienter und umweltfreundlicher Fahrzeuge fördert und so dazu beiträgt, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Große Akzeptanz:

Über 97 Prozent der Softwareexperten nutzen OSS häufig, und mehr als die Hälfte der Entscheider sehen darin einen entscheidenden Erfolgsfaktor für ihre Teams.

»Open Source Software spielt eine Schlüsselrolle für den Übergang der Automobilbranche zum Software-Defined Vehicle«, sagt Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation. »Diese Studie unterstreicht den wesentlichen Beitrag von Open Source zu diesem Paradigmenwechsel und zeigt, wie ein offener, kollaborativer Ansatz bei der Softwareentwicklung der Automobilbranche zu mehr Effizienz, Innovationskraft und Nachhaltigkeit verhelfen kann.«

Chancen für Entwickler, Führungskräfte und Entscheidungsträger

Neben diesen Erkenntnissen enthält der Bericht auch praxisnahe Einblicke für die wichtigsten Interessengruppen:

Für Entwickler beschleunigen robuste OSS-Tools und -Plattformen den Innovationsprozess.

Führungskräfte können mithilfe von OSS Kosten einsparen, die Produktqualität verbessern und ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil sichern.

Entscheidungsträger sind gut beraten, die Einführung von OSS durch Standardisierung, Weiterbildungsprogramme und Initiativen zur Interoperabilität zu fördern.

[1] Im Auftrag der Software-Defined Vehicle (SDV) Working Group der Eclipse Foundation wurden 300 Fahrzeugentwickler und Führungskräfte führender OEMs und Tier-1-Zulieferer befragt. Die Erkenntnisse unterstreichen die Schlüsselrolle von OSS als Treiber der Flexibilität, Innovationskraft und Effizienz innerhalb der Automobilbranche.

Hier können Sie beide Studien kostenfrei herunterladen:

Bleiben Sie außerdem gespannt auf den dritten und letzten Teil der Studie mit dem Titel: Challenges Facing Open Source Software in the Automotive Ecosystem.

Werden Sie Teil der Eclipse SDV Community

Entdecken Sie, wie Sie einen Beitrag zur globalen Plattform für Innovation und Kollaboration rund um Software-Defined Vehicles leisten können. Mit ihrer Innovationsarbeit gestalten unsere Mitglieder die Zukunft der Automobilindustrie. Auf unserer inklusiven Plattform können sich Unternehmen aller Größen auf Augenhöhe austauschen und beitragen. Mehr zur Mitgliedschaft erfahren Sie unter: sdv.eclipse.org/membership

Über Eclipse Software Defined Vehicle

Eclipse Software Defined Vehicle (SDV), eine Working Group der Eclipse Foundation, fördert die Open-Source-Entwicklung jener fortschrittlichen Technologien, die das programmierbare Fahrzeug der Zukunft ausmachen – mit Software als Taktgeber der künftigen Features, Funktionalitäten und Prozesse. Mit über 50 Mitgliedern, darunter führende Automobilhersteller, globale Cloud-Provider, Technologie-Innovatoren und zentrale Partner in der Lieferkette, genießt die Initiative starken Rückhalt aus der Automobilbranche. Die Mission unserer Arbeitsgruppe: ein kollaboratives Forum für Open-Source-Lösungen zu bieten, maßgeschneidert für die globale Automobilbranche. Gemäß dem »Code first«-Ansatz beschäftigt sich Eclipse SDV mit den ersten Open Source Software Stacks der Branche sowie zugehörigen Tools für die Kernfunktionen der zukünftigen Fahrzeuge.

Über die Eclipse Foundation

Die Eclipse Foundation bietet einer globalen Community von Entwicklern und Organisationen eine geschäftsfreundliche und skalierbare Umgebung für Open-Source-Software-Zusammenarbeit und Innovation. Die Foundation hostet zahlreiche Working Groups, darunter die Eclipse IDE, Adoptium, Software Defined Vehicle, Jakarta EE und mehr als 420 Open-Source-Projekte, darunter Laufzeitumgebungen, Tools, Spezifikationen und Frameworks für Cloud- und Embedded-Anwendungen, IoT, KI, Automotive, Systems Engineering sowie offene Prozessorarchitekturen. Mit Hauptsitz in Brüssel ist die Eclipse Foundation eine internationale gemeinnützige Organisation mit mehr als 385 Mitgliedern. Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns auf den Social Media @EclipseFdn, LinkedIn oder besuchen Sie uns online auf eclipse.org.

