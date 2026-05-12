Datenzugriff als Flaschenhals: Warum moderne Datenplattformen zur Grundvoraussetzung für KI werden

Der zentrale Engpass für den erfolgreichen Einsatz von KI liegt nicht in den Modellen, sondern in fragmentierten Datenlandschaften und eingeschränktem Datenzugriff.

Klassische Speicher‑ und Datenarchitekturen sind für hochparallele KI‑Workloads nicht ausgelegt und bremsen Trainingsdauer, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Datensilos und fehlende Transparenz erschweren Governance, Compliance und Auditierbarkeit – insbesondere unter DSGVO und AI Act.

Moderne Datenplattformen (Data Lake/Lakehouse) schaffen durch Konsolidierung, hohe Performance und automatisierte Governance die Grundlage für produktive KI.

Datenarchitektur ist eine Management‑ und keine IT‑Detailfrage: Sie entscheidet darüber, ob KI zum strategischen Produktivitätsfaktor oder zum Kostenrisiko wird.

Künstliche Intelligenz entfaltet ihr Potenzial nur dann, wenn Daten schnell, konsistent und regelkonform bereitgestellt werden können. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass genau dieser Punkt zum entscheidenden Engpass wird. Viele Unternehmen verfügen über historisch gewachsene Datenlandschaften, in denen Informationen über unterschiedliche Systeme, Abteilungen und Speicherorte verteilt sind. Diese Fragmentierung führt zu langen Wartezeiten, unvollständigen Trainingsdaten und einer insgesamt geringen Effizienz bei der Entwicklung und dem Betrieb von KI‑Modellen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen durch DSGVO, den AI Act und interne Compliance‑Regeln, was die Komplexität zusätzlich erhöht.

Moderne KI‑Modelle benötigen enorme Datenmengen und eine kontinuierlich hohe I/O‑Leistung. Deep‑Learning‑Architekturen greifen parallel auf große Datenbestände zu und erwarten geringe Latenzen sowie optimierte Zugriffspfade. Klassische Speicherlösungen wie NAS‑ oder SAN‑Systeme sind für solche Workloads nicht ausgelegt. Sie wurden für Office‑Dateien und sequenzielle Zugriffe entwickelt, nicht für verteilte, hochparallele Datenströme, wie sie beim Training und bei der Inferenz von KI‑Modellen auftreten. Die Folge sind Engpässe, die sich direkt auf Trainingsdauer, Modellqualität und Betriebskosten auswirken.

Hinzu kommt, dass Datensilos die Konsistenz und Verfügbarkeit von Informationen massiv beeinträchtigen. Daten liegen in ERP‑Systemen, CRM‑Plattformen, Data Warehouses, Fileshares oder Cloud‑Buckets – oft in unterschiedlichen Formaten und mit voneinander abweichenden Berechtigungsstrukturen. Für KI‑Teams bedeutet das: Sie verbringen mehr Zeit mit der Suche, Bereinigung und Integration von Daten als mit der eigentlichen Modellentwicklung. Gleichzeitig erschwert diese Fragmentierung die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, da Transparenz über Datenflüsse und Zugriffspfade fehlt.

Moderne Datenplattformen setzen genau hier an. Sie konsolidieren Daten aus verschiedenen Quellen, vereinheitlichen Metadaten, automatisieren Governance‑Prozesse und stellen gleichzeitig hohe Datendurchsätze bereit. Data‑Lake‑ oder Lakehouse‑Architekturen ermöglichen es, strukturierte und unstrukturierte Daten gemeinsam zu verwalten und für KI‑Workloads bereitzustellen. Verteilte Dateisysteme und NVMe‑basierte Speicherlösungen sorgen dafür, dass GPU‑Cluster mit der erforderlichen Geschwindigkeit versorgt werden. Gleichzeitig schaffen Data Catalogs und automatisierte Klassifizierungsmechanismen die Grundlage für Compliance und Auditierbarkeit.

Für Unternehmen bedeutet das, dass sie ihre Datenarchitektur strategisch weiterentwickeln müssen. Kurzfristig empfiehlt sich eine umfassende Dateninventur, um Transparenz über Datenquellen, Formate und Zugriffsrechte zu gewinnen. Mittelfristig sollten zentrale Datenplattformen aufgebaut, ETL‑Prozesse automatisiert und Storage‑Systeme modernisiert werden. Langfristig führt kein Weg an einer unternehmensweiten Datenarchitektur vorbei, die klare Verantwortlichkeiten, standardisierte Schnittstellen und eine durchgängige Governance etabliert. Nur so lassen sich KI‑Workloads zuverlässig, sicher und skalierbar betreiben.

Der Engpass liegt also nicht in den Modellen, sondern in der Datenbasis. Unternehmen, die weiterhin auf fragmentierte Datenlandschaften und veraltete Speichertechnologien setzen, werden KI nur punktuell und ineffizient nutzen können. Moderne Datenplattformen sind daher keine optionale Ergänzung, sondern die Voraussetzung für schnelle Trainingszyklen, regulatorische Sicherheit, Skalierbarkeit und nachhaltige Datenqualität. Datenarchitektur wird damit zum strategischen Fundament jeder KI‑Roadmap – und entscheidet darüber, ob KI im Unternehmen zum Produktivitätsmotor oder zum Kostenfaktor wird.

Albert Absmeier & KI

Moderne Datenplattformen werden zur Grundvoraussetzung für KI

Künstliche Intelligenz hat sich in Unternehmen vom Experimentierfeld zur produktiven Schlüsseltechnologie entwickelt. Doch während Modelle, Frameworks und Rechenleistung rasant voranschreiten, bleibt ein Faktor oft unterschätzt – und wird zunehmend zum limitierenden Engpass: der Datenzugriff. KI Modelle benötigen nicht nur große Datenmengen, sondern auch kontinuierlich hohen Durchsatz, geringe Latenzen und eine konsistente Datenqualität. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen durch DSGVO, AI Act und interne Governance Regeln. Viele Unternehmen stehen damit vor einem strukturellen Problem: Ihre Datenarchitektur ist nicht für KI gebaut.

Dieser Artikel zeigt, warum Datenzugriff zum Flaschenhals wird, welche technischen Ursachen dahinterstehen und welche konkreten Maßnahmen Unternehmen ergreifen müssen, um KI Projekte skalierbar, compliant und performant umzusetzen.

Warum Datenzugriff zum Flaschenhals wird

1.1. KI benötigt extrem hohe I/O Leistung

Moderne Modelle – insbesondere Deep Learning und generative KI – verarbeiten Millionen bis Milliarden Parameter. Das Training erfordert:

parallelen Zugriff auf große Datenmengen

sequentielle und zufällige Lesezugriffe

hohen Durchsatz (GB/s bis TB/s)

geringe Latenzen

Klassische Storage Systeme (NAS, SAN, File Server) sind dafür nicht ausgelegt.

1.2. Datensilos verhindern konsistente Datenbereitstellung

In vielen Unternehmen liegen Daten verteilt über:

ERP Systeme

CRM Plattformen

Data Warehouses

Fileshares

Cloud Buckets

Schatten IT

Diese Fragmentierung führt zu:

inkonsistenten Datenständen

redundanten Kopien

fehlender Transparenz

komplexen ETL Prozessen

Für KI bedeutet das: lange Wartezeiten, unvollständige Trainingsdaten und hohe Fehleranfälligkeit.

1.3. Regulatorische Anforderungen erhöhen die Komplexität

DSGVO, AI Act und branchenspezifische Vorgaben verlangen:

Datenklassifizierung

Zugriffskontrollen

Löschkonzepte

Auditierbarkeit

Datenminimierung

Ohne zentrale Datenplattformen wird Compliance zum manuellen Kraftakt.

Warum ältere Speichersysteme nicht ausreichen

2.1. Limitierter Datendurchsatz

Legacy Storage ist für Office Workloads optimiert – nicht für KI Pipelines. Typische Probleme:

Engpässe bei parallelen Zugriffen

fehlende horizontale Skalierung

I/O Bottlenecks bei großen Dateien

hohe Latenzen bei Random Reads

2.2. Fehlende Optimierung für KI Workloads

KI benötigt:

verteilte Dateisysteme

parallele Datenströme

GPU-optimierte Datenpfade

Caching Mechanismen

Streaming-fähige Datenpipelines

Ältere Systeme bieten das nicht.

2.3. Hoher Administrationsaufwand

Manuelle Datenbereitstellung führt zu:

Fehlern

Verzögerungen

Sicherheitsrisiken

Intransparenz

KI-Teams verbringen oft mehr Zeit mit Datenorganisation als mit Modelltraining.

Moderne Datenplattformen als Lösung

Moderne Datenplattformen kombinieren:

Data Lake / Lakehouse-Architekturen

verteilte Dateisysteme (z. B. Lustre, GPFS, Alluxio)

Cloud-native Storage-Layer

automatisierte Governance-Mechanismen

hohe I/O-Leistung für GPU-Cluster

Sie konsolidieren Daten aus verschiedenen Quellen und stellen sie KI-Modellen in der erforderlichen Geschwindigkeit bereit.

Konkrete Tipps für Unternehmen

4.1. Kurzfristige Maßnahmen (0–3 Monate)

Dateninventur durchführen

Welche Daten liegen wo?

Welche Formate?

Welche Zugriffsrechte?

Datensilos identifizieren und priorisieren

Wo entstehen Engpässe?

Welche Systeme sind kritisch für KI?

I/O Benchmarking durchführen

Durchsatz messen

Latenzen analysieren

Engpässe sichtbar machen

Governance-Quick-Wins umsetzen

Rollen & Rechte vereinheitlichen

Datenklassifizierung starten

Schatten-IT reduzieren

4.2. Mittelfristige Maßnahmen (3–12 Monate)

Aufbau einer zentralen Datenplattform

Data Lake oder Lakehouse

einheitliche Metadatenverwaltung

automatisierte Datenpipelines

Einführung eines Data Catalogs

Transparenz über Datenquellen

Suchbarkeit

Compliance Dokumentation

Storage-Modernisierung

NVMe-basierte Systeme

verteilte Dateisysteme

GPU-optimierte Datenpfade

Automatisierung der Datenbereitstellung

ETL/ELT-Pipelines

Streaming Daten

Self Service Zugriff für KI Teams

4.3. Langfristige Maßnahmen (12–36 Monate)

Aufbau einer unternehmensweiten Datenarchitektur

klare Datenmodelle

standardisierte Schnittstellen

Data Mesh oder Data Fabric

Integration von KI optimierten Speichertechnologien

Tiered Storage

Object Storage mit hohem Durchsatz

Edge to Cloud Pipelines

Vollständige Compliance Automatisierung

DSGVO-konforme Datenflüsse

Audit Trails

automatisierte Löschkonzepte

Datenkultur etablieren

Data Literacy

Verantwortlichkeiten

Governance Gremien

Fazit: Datenarchitektur entscheidet über KI Erfolg

Der Engpass liegt nicht in den Modellen – sondern in der Datenbasis. Unternehmen, die weiterhin auf fragmentierte Datenlandschaften und Legacy-Storage setzen, werden KI nur punktuell und ineffizient nutzen können.

Moderne Datenplattformen sind kein »Nice to have«, sondern die Voraussetzung für:

schnelle KI-Trainingszyklen

regulatorische Sicherheit

Skalierbarkeit

Kosteneffizienz

nachhaltige Datenqualität

Wer KI ernsthaft einsetzen will, muss seine Datenarchitektur modernisieren – strukturiert, strategisch und mit klaren Prioritäten.

Albert Absmeier & KI

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