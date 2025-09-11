KI-Echtzeit-Lagebild stärkt Schutz kritischer Infrastrukturen

Integration heterogener Datenströme in rollenbasiertes Dashboard überwacht sensible IT-Umgebungen kontinuierlich. KI-gestützte Prognosen und Handlungsempfehlungen. Fachlich übertragbar auf andere essenzielle Versorgungssysteme. Telekom-Lösung in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn.
Cyberattacken, Systemausfälle oder unentdeckte Schwachstellen – in hochvernetzten Organisationen wie gerade im Gesundheitswesen können solche Störungen dramatische Folgen haben. Entscheidend ist, jederzeit den Überblick zu behalten, in der Krise und vorausschauend. Gemeinsam haben Telekom MMS und Universitätsklinikum Bonn (UKB) ein prototypisches Echtzeit-Lagebild entwickelt. Dieses überwacht sensible IT-Umgebungen kontinuierlich. Künstliche Intelligenz unterstützt dabei nicht nur die Analyse, sondern ermöglicht auch Prognosen über mögliche Fehlentwicklungen – bevor sie eskalieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es, diese Lösung künftig produktiv einzusetzen und so die Resilienz das Klinikbetriebs nachhaltig zu stärken. Die Lösung lässt sich auf weitere Branchen mit kritischer Infrastruktur übertragen – etwa Energie- und Wasserversorgung oder Verkehr.
Das Lagebildsystem wurde konzipiert, um Daten aus bislang getrennten Systemen – etwa dem Krankenhausinformationssystem, dem Assetmanagement, Monitoring- und SIEM-Systemen – in einer zentralen, visuell aufbereiteten Plattform zusammenzuführen. Dadurch entsteht ein umfassender Überblick im Prototyp, der in späteren Ausbaustufen die Versorgungssicherheit im Regelbetrieb wie im Krisenfall unterstützen soll.
Mehr Resilienz für den Klinikalltag
»An erster Stelle steht für uns die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten. Das Lagebild hilft uns, auch in kritischen Situationen handlungsfähig zu bleiben«, betont Dieter Padberg, Direktor Informationstechnologie des UKB. Fachverantwortliche und Entscheidungsträger können auf dieser Basis schneller und gezielter reagieren, Risiken frühzeitig erkennen und Maßnahmen einleiten. Das erhöht nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern stärkt auch die Resilienz des Klinikbetriebs etwa gegenüber Cyberbedrohungen.
»Krisen sind heute oft mehr durch eine Informationsflut denn einen Mangel an Daten bestimmt. Entscheidend ist, dies gezielt auszuwerten, zu priorisieren und durch Handlungsempfehlungen in wirksame Entscheidungen und Maßnahmen überführen zu können. Dabei wollen wir unterstützen«, sagt Ralf Pechmann, Geschäftsführer von Telekom MMS.
Cyberangriffe auf Krankenhäuser nehmen zu – mit teils gravierenden Folgen für die Patientenversorgung. Auch das UKB als Krankenhaus der Maximalversorgung steht vor der Herausforderung, kritische Prozesse – wie Operationen und die Erhaltung lebenswichtiger Funktionen bei Intensivpatienten – selbst bei IT-Ausfällen aufrechtzuerhalten. Hierbei spielt KI eine entscheidende Rolle, um relevante Daten situationsabhängig und effektiv herauszufiltern. In späteren Ausbaustufen soll die KI darüber hinaus konkrete Handlungsempfehlungen generieren und dabei auch die Effektivität und Nebeneffekte von Handlungsoptionen berücksichtigen.
Die Lösung integriert heterogene Datenquellen – von IT-Systemen über Medizingeräte bis hin zu Patientenströmen und Personalplanung – in ein übersichtliches Dashboard. KI-gestützte Prognosen helfen, Engpässe frühzeitig zu erkennen. Bei Störungen oder Sicherheitsvorfällen zeigt das System betroffene Prozesse, schlägt Alternativen vor und liefert konkrete Handlungsempfehlungen.
Das Lagebild ist unabhängig von den Hauptsystemen nutzbar und bietet rollenbasierte Nutzeransichten – etwa für Klinikleitung, IT oder Pflegepersonal. So können Prozesse flexibel umgeplant und Ressourcen gezielt neu zugewiesen werden. Die technische Basis bildet die Plattform Splunk, ergänzt durch ein KI-Modul zur Prognose von Systemzuständen. Das Konzept für die Benutzerführung, die User Experience-Konzeption, erfolgte auf Basis von User Stories und Interviews mit Patienten, Ärzten, Pflegepersonal und Angehörigen aus dem Klinikalltag.
Über das Universitätsklinikum Bonn
Im UKB finden pro Jahr etwa 550.000 Behandlungen von Patientinnen und Patienten statt. Beschäftigt sind ca. 9.900 Mitarbeitende. Die Bilanzsumme beträgt 1,8 Mrd. Euro. Neben den 3.500 Medizin- und Zahnmedizin-Studierenden werden pro Jahr über 600 Personen in zahlreichen Gesundheitsberufen ausgebildet. Das UKB steht in der Focus-Klinikliste auf Platz 1 unter den Universitätsklinika (UK) in NRW, konnte in 2024 knapp 100 Mio. Drittmittel für Forschung, Entwicklung und Lehre einwerben und weist den zweithöchsten Case Mix Index (Fallschweregrad) der Universitätsklinika in Deutschland auf. Das F.A.Z.-Institut hat das UKB zum vierten Mal in Folge in den Kategorien »Deutschlands Ausbildungs-Champions« und »Deutschlands begehrteste Arbeitgeber« ausgezeichnet.
Mehr zu digitalen Themen? Die Digital X kommt am 10. September 2025 als »Focus Edition AI« nach Köln. Die Digitalisierungsinitiative will zusammen mit marktführenden Partnern, herausragenden Speakern, Visionärinnen, Experten sowie mit ihren Gästen greifbare Impulse für Europas digitale Agenda schaffen und gemeinsam ins Handeln kommen. Für nachhaltige Digitalisierung und eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit. Die Kölner Veranstaltung steht unter dem Motto »Ready for AI?«.
Mehr Informationen:
Medieninformation: Virtuelle Patienten für Universitätsklinikum Bonn
Medieninformation: Universitätsklinikum Bonn wird zum 5G-Campus
Medieninformation: Telekom schützt Uniklinik Bonn
Über die Telekom Healthcare Solutions
Die KI-Revolution zündet: KI-Agenten bei der Telekom und für Telekom-Kunden.
985 Artikel zu „Resilienz KRITIS“
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Wie ALM sicherheitskritische Systeme zukunftsfähig macht – Digitale Resilienz beginnt im Engineering
Sicherheitskritische Anwendungen brauchen resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme. Application Lifecycle Management hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen.
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum
Robuste Cyberresilienz für kritische Infrastrukturen: Mehrschichtiger Sicherheitsansatz zum Schutz von KRITIS
Kritische Infrastrukturen stehen mehr und mehr im Visier von Cyberkriminellen und staatlich gesponserten Angreifern. Ob Cyberangriffe auf Versorgungsnetzwerke, Kommunikations- und Verkehrssysteme, staatliche und medizinische Einrichtungen oder auf den Banken- und Finanzsektor, erfolgreiche KRITIS-Attacken können enorme Kosten verursachen und teils verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Laut eines aktuellen Berichts der European Union Agency for…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
Mehr Cyberresilienz für KMU: Die Kunst trotz limitierter Mittel kritische Ressourcen zu schützen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden zunehmend zur Zielscheibe von Cyberkriminellen. In der Mehrzahl beherrschen überwiegend große Unternehmen die Schlagzeilen. Fakt ist aber, dass im Falle von Datensicherheitsverletzungen gerade KMU einem höheren Risiko ausgesetzt sind. So geben annähernd 70 Prozent der aus diesem Segment befragten Firmen an, im vergangenen Jahr mindestens einem Cyberangriff ausgesetzt gewesen…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cyberresilienz einer der größten Wettbewerbsvorteile der Neuzeit
Analyse der IT-Sicherheitsvorfälle im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass Ransomware weiterhin dominiert und Cyberangriffe zunehmend Industrie und IT treffen. Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, veröffentlicht seinen aktuellen Report mit über 100 dokumentierten IT-Sicherheitsvorfällen aus dem ersten Halbjahr 2025, von Phishing über Zero-Day-Attacken bis hin zu Schwachstellen in der Lieferkette, und zeigt,…
News | IT-Security
Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence
Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Warum digitale Resilienz jetzt zur Pflicht wird: So bauen Unternehmen digitale Standfestigkeit
Die zunehmende Digitalisierung und externe Faktoren wie Klima, Krieg oder KI setzen digitale Systeme massiv unter Druck. Unternehmen müssen daher ihre digitale Resilienz stärken, um auf unerwartete Störungen vorbereitet zu sein. Resilienz bedeutet nicht nur, dass Systeme schnell wieder anlaufen, sondern dass Geschäftsprozesse unter allen Umständen aufrechterhalten werden können. Die Temperaturen steigen – nicht…
News | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps
KRITIS-Prinzipien für den Mittelstand: IT-Sicherheit mit Struktur
In vielen mittelständischen Unternehmen läuft das Thema IT-Sicherheit noch zu sehr unter dem Radar. Es fehlen zum Beispiel klare Rollenverteilungen, die nötige Transparenz sowie definierte Notfallpläne. Es gibt jedoch funktionierende Vorbilder aus dem KRITIS-Bereich und fünf Prinzipien, die sich sofort übernehmen lassen. In puncto Cybersicherheit navigieren viele mittelständische Unternehmen im Blindflug. Laut einer Deloitte-Studie…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security
IT-Resilienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz
Report zeigt, dass die meisten IT-Teams die betriebliche Resilienz überschätzen, trotz Lücken in Workflows, Personalbesetzung und Kennzahlen. SolarWinds, ein Anbieter einfacher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Software, veröffentlichte seinen IT Trends Report 2025 »Fragile to Agile: The State of Operational Resilience«. Der Report beschreibt die aktuelle Lage betrieblicher Resilienz und wie Unternehmen mit ihren…
News | IT-Security | Tipps
Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
News | Infrastruktur | IT-Security | Logistik
KRITIS in der Logistik: Anforderungen und Chancen für nachhaltige Sicherheitsstrategien
Kaum eine Branche ist so systemrelevant – und zugleich so verwundbar – wie die Logistik. Ob Lebensmittelversorgung, medizinische Lieferketten oder Ersatzteillogistik: Die Transport- und Umschlagprozesse im Hintergrund müssen selbst unter widrigsten Umständen zuverlässig funktionieren. Mit dem neuen KRITIS-Dachgesetz (KRITIS-DachG) rückt dieser Sektor erstmals explizit in den Fokus regulatorischer Anforderungen. Ziel ist es, kritische Dienste…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
The Road to Resilience – Resilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt sich diese strategisch aufbauen, und welche Rolle spielen digitale Lösungen dabei?
News | Business | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
The Road to Resilience oder: Warum Resilienz kein Zustand ist, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt…
Trends 2025 | News | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Der Weg zur Resilienz: Überleben und weiterentwickeln
Dr. Joerg Rahmers Strategie für eine globale Führungsrolle der F24 AG. Für Vorstandssprecher Dr. Jörg Rahmer, verantwortlich für Strategie und Innovation bei der F24 AG, ist Resilienz nichts Neues. Es handelt sich schließlich um ein jahrhundertealtes, naturwissenschaftliches Phänomen. Mit Beispielen aus Physik, Biologie, Medizin und Psychologie untermauert er seine Überzeugung, dass Resilienz nichts anderes ist…
News | IT-Security | Veranstaltungen
Experience Tour 2025: F24 zeigt Wege zur Stärkung organisationaler Resilienz auf
Wirtschaftliche Instabilität, ein Krieg in Europa, immer häufigere Extremwetterereignisse und ein immer dichteres Netz an regulatorischen Anforderungen: Im Zeitalter von Permakrisen und zunehmender Volatilität ist Resilienz für Unternehmen nicht mehr nur eine Option, sondern ein geschäftskritischer Erfolgsfaktor. Doch was genau macht Unternehmen resilient? Welche Strukturen und Maßnahmen empfehlen sich, um Risiken rechtzeitig zu antizipieren? Wie…