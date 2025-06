The Road to Resilience oder: Warum Resilienz kein Zustand ist, sondern ein Prozess

Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt sich diese strategisch aufbauen, und welche Rolle spielen digitale Lösungen dabei?

Wir haben mit Eske Ofner von F24, Head of Sales und Expertin für Krisen- und Notfallmanagement, über genau dieses Thema gesprochen. F24 ist Software-as-a-Service-Anbieter für proaktives Krisenmanagement, begleitet Unternehmen seit 25 Jahren durch Ausnahmesituationen – und hat dabei gelernt: Resilienz ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann abhakt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der technisches Know-how mit strategischer Weitsicht verbindet. Und den man nicht erst angehen sollte, wenn es bereits brennt.

Wenn man sich die Welt gerade so anschaut, könnte man fast den Eindruck bekommen: Resilienz ist nicht nur ein Trendbegriff – sie ist überlebenswichtig geworden. Wie nehmen Sie das wahr?

Absolut. Die letzten Jahre haben uns – Unternehmen wie auch Gesellschaften – ziemlich deutlich gezeigt, dass wir in einer Welt leben, in der Unsicherheit der Normalzustand ist. Ob Pandemie, Energiekrise, Cyberattacken oder Lieferkettenengpässe: Die Frage ist nicht, ob eine Krise kommt, sondern wann. Resilienz ist in diesem Kontext keine Kür, sondern Pflicht.

Und trotzdem wird das Thema oft erst dann auf den Tisch gebracht, wenn »die Hütte schon brennt«.

Leider ja. Wir erleben häufig, dass Unternehmen erst im Ernstfall merken, wie verwundbar ihre Strukturen sind. Das ist menschlich – aber gefährlich. Für uns ist Resilienz die Fähigkeit, trotz widriger Umstände handlungsfähig zu bleiben. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und kommunikativ. Resilienz heißt, sich systematisch vorzubereiten, nicht nur zu reagieren. Deshalb sprechen wir bei F24 gerne von den drei Säulen der Unternehmensresilienz: Vorbereiten, Reagieren, Lernen. Diese drei Elemente bilden ein dynamisches System – und genau darin liegt die Chance. Resilienz ist kein fixer Zustand, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Wer das als strategisches Thema begreift, kann sogar Wettbewerbsvorteile daraus ziehen.

Welche Rolle kommt dabei der IT zu? Inwiefern können digitale Lösungen diesen Prozess unterstützen?

Ganz entscheidend. Man braucht Werkzeuge, um Abläufe im Ernstfall zuverlässig und schnell umzusetzen. Denken Sie an automatisierte Alarmierungsprozesse, Echtzeitkommunikation, Dokumentation, Lagebildübersichten – ohne digitale Unterstützung lassen sich diese Dinge nicht effizient managen. In der Krise zählt jede Minute. Wenn Entscheidungen manuell über Mails, Telefonketten oder Meetings laufen, verliert man wertvolle Zeit – und den Überblick. Ein digitales System vernetzt Menschen, Prozesse und Informationen in Echtzeit. So wird eine Organisation reaktionsschnell und bleibt handlungsfähig, selbst unter Stress. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist der Notfallplan. Sobald dieser aktiviert wird, gelten strenge gesetzliche Vorgaben – zum Beispiel muss der gesamte Vorfall lückenlos dokumentiert werden. Eine digitale Lösung bietet hier einen klaren Vorteil: Sie übernimmt die Protokollierung automatisch und sammelt alle relevanten Daten zentral an einem Ort. So ist alles direkt richtlinienkonform aufbereitet.

F24 feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Was bedeutet das für Sie – auch im Kontext von Resilienz?

Es ist ein schöner Anlass, um innezuhalten – und zugleich ein Beweis dafür, dass wir als Unternehmen selbst resilient sind. Seit 1999 begleiten wir Kunden durch alle Arten von Krisen – von Naturkatastrophen über IT-Ausfälle bis hin zu politischen Umbrüchen. Diese Erfahrung prägt unseren Blick: Wir wissen, was im Ernstfall zählt – und wie unterschiedlich Krisen wirken können. So konnten auch wir für uns selbst unser »resilientes Mindset« immer wieder weiterentwickeln.

Gibt es typische Fehler, die in diesen 25 Jahren immer wieder in Unternehmen vorgekommen sind?

Definitiv. Zum Beispiel: Man hat zwar einen Notfallplan in der Schublade, aber niemand weiß, was drinsteht – oder wie man ihn umsetzt. Resilienz bedeutet nicht nur, einen Plan zu haben, sondern planvoll handeln zu können. Und das braucht Übung. Simulationen, Trainings, Reviews – all das gehört zur Resilienzarbeit dazu. Und die wird vielerorts vernachlässigt.

Vielleicht zum Schluss noch eine Prognose: Wohin entwickelt sich das Thema Resilienz in den nächsten zehn Jahren?

Ich glaube, Resilienz wird sich zu einem Kernelement unternehmerischer Verantwortung entwickeln – vergleichbar mit Nachhaltigkeit. Sie wird messbar, strategisch verankert und immer stärker automatisiert sein. Künstliche Intelligenz, vernetzte Systeme, prädiktive Analytik – all das wird helfen, Risiken früher zu erkennen und gezielter zu steuern. Aber eines wird sich nicht ändern: Resilienz beginnt immer mit Haltung. Mit dem Willen, vorbereitet zu sein. Wer sich dazu inspirieren lassen möchte, hat im Rahmen unserer internationalen »Experience Tour« die Möglichkeit, sich mit den Expertinnen und Experten von F24 sowie anderen Entscheiderinnen und Entscheidern auszutauschen und mehr über Lösungen rund um Notfallmanagement, Krisenkommunikation und Business Continuity zu erfahren. In Deutschland macht unser Team am 24.06. in Hamburg und am 07.07. in München Halt. Ziel ist es, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und neue Ansätze für den Umgang mit Krisensituationen und Unternehmensrisiken zu diskutieren. Wir wollen Räume schaffen, in denen aus Erfahrung Zukunft wird – praxisnah, offen und mit Weitblick.

Eske Ofner ist Expertin im Bereich Alarmierung und Krisenmanagement und Head of Sales bei F24, dem europaweit führenden Software-as-a-Service-Anbieter für Resilienz.

