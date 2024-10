Jenseits des Labors: Cyberresilienz für die Biowissenschaften

Der Schutz von SaaS-Daten ist für biowissenschaftliche Unternehmen angesichts ihrer besonderen Herausforderungen und gesetzlichen Anforderungen von entscheidender Bedeutung.

Der Weg von Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften (bzw. Life Sciences) von der Neugründung bis zur Finanzierung der Serien B und C durch exponentielles Wachstum gekennzeichnet, sowohl bei bahnbrechenden Innovationen als auch bei den Daten, mit denen sie arbeiten. Aber sorgen diese Unternehmen auch für den erforderlichen Schutz dieser unschätzbar wertvollen Informationen?

Der Haken an der Sache ist, dass mit dem Wachstum eines Life-Science-Unternehmens auch die Komplexität der Datenlandschaft und die Bedeutung des Datenschutzes zunehmen. Die SaaS-Anwendungen, die den Geschäftsbetrieb gewährleisten, schaffen eine einzigartige Betriebsumgebung, die einen speziellen Schutz erfordert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Anders als in vielen anderen Branchen sind die Daten hier nicht nur geschäftskritisch, sondern können sogar lebenswichtig sein. Von Arzneimittelformulierungen bis hin zu Ergebnissen klinischer Studien ist das geistige Eigentum buchstäblich der Lebensnerv des Unternehmens. Die biowissenschaftliche Forschung lebt zudem von der Zusammenarbeit, oft über Institutionen und in manchen Fällen sogar über Grenzen hinweg. Dies erfordert sichere, aber dennoch zugängliche Lösungen für die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Daten.

Die Compliance, also Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist besonders anspruchsvoll. Die Life-Science-Branche unterliegt strengen Vorschriften wie HIPAA, GxP und FDA-Anforderungen. Die Gewährleistung von Datenintegrität und Vertraulichkeit ist nicht nur eine gute Praxis, sondern oft auch eine rechtliche Notwendigkeit. Es kommt zudem auf eine schnelle Skalierung an. Beim Übergang von der Serie-B- zur Serie-C-Finanzierung vergrößert sich der Datenbestand in der Regel erheblich. Veraltete Datensicherungslösungen können damit nicht Schritt halten. Ein weiterer Grund ist die SaaS-Abhängigkeit. Heutige Biowissenschaftsunternehmen verlassen sich in hohem Maße auf SaaS-Anwendungen für alle Bereiche von der Laborverwaltung bis hin zu klinischen Studien. Diese Tools steigern zwar die Produktivität, schaffen aber auch Datensilos, die geschützt werden müssen.

Die SaaS-Revolution in den Biowissenschaften

Die Biowissenschaftsbranche hat SaaS-Anwendungen aus gutem Grund für sich entdeckt. Cloud-basierte Tools haben jeden Aspekt der Arzneimittelentwicklungspipeline verändert:

Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS):

Verfolgung von Proben, Verwaltung von Arbeitsabläufen und Gewährleistung der Datenintegrität. Elektronische Labornotizbücher (ELNs):

Dokumentation der Forschung, Förderung der Zusammenarbeit und Schutz des geistigen Eigentums. Clinical Trial Management Systems (CTMS):

Rationalisierung der Patientenrekrutierung, Datenerfassung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Bioinformatik-Plattformen:

Analyse genomischer Daten, Identifizierung von Arzneimittelzielen und Beschleunigung der Forschung. Qualitätsmanagementsysteme (QMS):

Sicherstellung der GxP-Konformität und Einhaltung strenger Qualitätsstandards.

Während diese SaaS-Anwendungen Innovation und Effizienz fördern, schaffen sie auch ein komplexes Datenökosystem, das eine effektive Datensicherung erfordert.

Das hohe Risiko eines Datenverlusts

In den Biowissenschaften ist ein Datenverlust nicht nur eine Unannehmlichkeit, sondern eine potenzielle Katastrophe. Hierzu einige Beispiele: Die Molekularstruktur einer vielversprechenden Arzneimittelentwicklung, die in einem ELN gespeichert ist, wird beschädigt. Jahrelange Forschung und Millionen an Fördergeldern sind in Gefahr. Ebenso möglich ist, dass Patientendaten einer wichtigen klinischen Studie, die über ein CTMS verwaltet wird, kompromittiert wurden. Die Integrität der Studie wird in Frage gestellt, was zu einer Verzögerung der FDA-Zulassung führen kann. Oder: Ein wichtiger Qualitätskontrolldatensatz im QMS geht verloren, was die Einhaltung der GMP-Richtlinien gefährdet und behördliche Maßnahmen riskiert.

Die Folgen gehen über finanzielle Verluste hinaus. Datenschutzverletzungen können das Vertrauen von Patienten und Investoren untergraben, den Ruf schädigen und sogar Menschenleben kosten, wenn wichtige Informationen verloren gehen oder sich verzögern.

Navigieren durch das Labyrinth der Vorschriften

Life-Science-Unternehmen arbeiten in einem stark regulierten Umfeld. Ihre Datenschutzstrategie und -lösung muss mit einer Reihe komplexer Anforderungen in Einklang stehen:

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): Schreibt den Schutz von Gesundheitsdaten von Patienten vor.

FDA 21 CFR Part 11: Regelt elektronische Aufzeichnungen und Signaturen in klinischen Studien und bei der Arzneimittelherstellung.

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung): Betrifft alle Unternehmen, die mit Daten von EU-Bürgern umgehen, auch bei klinischen Prüfungen.

GxP-Richtlinien: Good Laboratory Practice (GLP), Good Clinical Practice (GCP) und Good Manufacturing Practice (GMP) haben allesamt spezifische Anforderungen an die Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit.

Die Nichteinhaltung dieser Standards kann hohe Geldstrafen, den Verlust von Lizenzen und sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bei der SaaS-Backup- und Disaster-Recovery-Strategie geht es nicht nur um den Schutz von Daten, sondern auch um die Einhaltung von Vorschriften.

Data-Protection-Lösung für SaaS-Anwendungen

An dieser Stelle kommt eine umfassende Data-Protection-Lösung ins Spiel, die den besonderen Herausforderungen von Life-Science-Unternehmen im SaaS-Zeitalter gerecht wird. Das System versteht die Feinheiten von Life-Science-SaaS-Anwendungen und gewährleistet vollständige und konsistente Backups der SaaS-Anwendungen. Ganz gleich, ob es sich um eine einzelne Molekülstruktur oder einen ganzen Datensatz einer klinischen Studie handelt, HYCU ermöglicht eine feingliedrige, schnelle Wiederherstellung ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs.

Compliance-konforme Funktionen wie integrierte Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen und Prüfprotokolle helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen. Die Skalierbarkeit ist gewährleistet, denn die Data-Protection-Lösung wächst mit dem Unternehmen und schützt das expandierende SaaS-Ökosystem, ohne dass Unternehmen etwas entgeht, wenn sie vom Startup zur Serie B oder zur Serie C und darüber hinauswachsen. Für die anwendungsübergreifende Datensicherung in einer vielfältigen SaaS-Landschaft bietet HYCU eine einheitliche Plattform, wodurch Schutzlücken beseitigt und die Verwaltung vereinfacht werden.

Effektiver Schutz sensibler Daten ist entscheidend

In der hochsensiblen Welt der Biowissenschaften, in der ein einziges Molekül Millionen von Leben verändern kann, verdienen Daten nichts Geringeres als eisernen Schutz. Ein effektiver Schutz sensibler Daten sorgt dafür, dass der nächste Durchbruch von der Entwicklung bis zur Implementierung sicher und jederzeit verfügbar ist.

