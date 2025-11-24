Datenverfügbarkeit und Dateninfrastruktur entscheiden über KI-Erfolg

Große Unternehmen liegen beim Aufbau KI-fähiger Infrastrukturen vorn.
NetApp, Experte für Intelligent Data Infrastructure, hat eine neue weltweite Studie von IDC zur KI-Reife in Unternehmen vorgestellt [1]. Die zweite jährliche Erhebung zeigt eine deutliche Veränderung in der unternehmerischen Herangehensweise an künstliche Intelligenz (KI): Um aktuelle sowie künftige KI-Modelle zu unterstützen, priorisieren die fortschrittlichsten Unternehmen bei ihren Investitionen sowohl Datenverfügbarkeit als auch Datenschutz und Datensicherheit.
Die Befunde von 2024 zeigten, dass in KI das Potenzial für bemerkenswerte Geschäftsergebnisse steckt. Gleichzeitig deckten sie erhebliche Defizite in Sachen Infrastruktur und Governance sowie beim vorhandenen KI-Wissen auf. Im Jahr 2025 traten nun neue Themen in den Vordergrund: Unternehmen sehen sich mit ROI-Druck und fragmentierter Nutzung konfrontiert, aber auch der Notwendigkeit, Daten-Governance und Datensicherheit von Anfang an zu integrieren.
»Bei KI geht es nicht mehr um den Proof of Concept, sondern um nachweisbare Wertschöpfung«, sagt Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. »Die IDC-Studie zeigt, dass Datenverfügbarkeit und die zugrundeliegende Infrastruktur entscheiden: Unternehmen, die sich auf Datenqualität und den Aufbau moderner, Cloud-affiner, skalierbarer und anpassungsfähiger Architekturen konzentrieren, profitieren von KI. Aus diesem Grund braucht jedes Unternehmen eine intelligente Dateninfrastruktur.«
Zu den wichtigsten Ergebnissen der diesjährigen Studie gehören:
- Reife zahlt sich aus:
KI-Experten (sogenannte »AI Masters«, sie verfolgen fortschrittlichste KI-Infrastruktur-, Daten-Governance- und Sicherheitsansätze) übertreffen ihre weniger ausgereiften Mitbewerber in allen KI-Geschäftsergebnissen: Sie erzielten eine Umsatzsteigerung von 24,1 Prozent und Kosteneinsparungen von 25,4 Prozent – deutlich mehr als ihre schlechter aufgestellten Mitbewerber.
- Die Infrastruktur bleibt ein Engpass:
Der Anteil der Unternehmen, deren Speicherlösungen eine umfassende Überarbeitung benötigen, sank von 63 Prozent im Jahr 2024 in der aktuellen Befragung auf 37 Prozent. Dennoch geben 84 Prozent weiterhin an, dass ihre Speicherlösungen nicht vollständig für KI optimiert sind.
- Sicherheit steht nun im Vordergrund:
62 Prozent der KI-Experten haben im vergangenen Jahr ihre Sicherheitsbudgets für KI-Initiativen erhöht, verglichen mit nur 16 Prozent der weniger ausgereiften Unternehmen.
- Agentic AI begünstigt die KI-Experten:
Mit einer stärkeren Daten-, Sicherheits- und Infrastrukturbasis sind die KI-Experten bereits einen Schritt voraus. Schlechter aufgestellte Wettbewerber kommen nicht über die Einführung von GenAI hinaus und können auf Grund von Infrastruktursilos die unternehmensweiten Anforderungen von Agentic AI nicht abdecken.
Diese Ergebnisse zeigen: Die verantwortungsvolle Skalierung von KI erfordert strukturierte Ansätze und eine vertrauenswürdige, moderne und intelligente Dateninfrastruktur.
»Unternehmen, die ihre Datenpipelines, Governance-Frameworks, Sicherheitsansätze und Speicherarchitekturen modernisieren, verwandeln KI-Pilotprojekte in produktive Anwendungen. Diese liefern wiederum die messbar besten Geschäftsergebnisse«, sagte Dave Pearson, IDC Research Vice President, Infrastructure Solutions.
Die gebündelten Ergebnisse für 2024 und 2025 zeigen, dass der Unterschied zwischen KI-Hype und KI-Erfolg von den Datenpraktiken und Architekturen abhängt, die KI-Initiativen zu Grunde liegen. Während weiter zurückliegende Unternehmen möglicherweise eine Verbesserung ihrer KPIs verzeichnen, stellt IDC fest, dass die größten und nachhaltigsten geschäftlichen Auswirkungen durch gezielte Investitionen in grundlegende Datenqualität und Infrastruktur erzielt werden. KI-Experten gehen über punktuelle Upgrades hinaus und setzen auf Architekturen, die Cloud-intelligent, skalierbar, datenfokussiert, anpassungsfähig und automatisiert sind. Im Zeitalter der KI sind Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit wichtige Faktoren, um den größtmöglichen geschäftlichen Nutzen aus KI-Initiativen zu ziehen.
[1] Methodik: Im Januar 2024 und Juni 2025 führte IDC eine Umfrage unter mehr als 1.200 Entscheidungsträgern weltweit durch, die in den Bereichen Unternehmens-IT, Data Science, Datenengineering und Softwareentwicklung im Zusammenhang mit KI-Initiativen tätig sind. Diese Interviews lieferten detaillierte Einblicke in den Entwicklungsstand von KI-Initiativen, einschließlich einer Reihe von Herausforderungen, zahlreicher geschäftlicher Vorteile und Best Practices für Erfolg.
Im Rahmen dieser Analyse entwickelte IDC ein KI-Reifegradmodell, das Unternehmen auf Basis ihres aktuellen Ansatzes für KI bewertet. Dabei wurden Aspekte wie Daten- und Speicherinfrastruktur, Datenrichtlinien und -governance, Ressourceneffizienz sowie die Befähigung und Zusammenarbeit von Stakeholdern berücksichtigt. Anhand dieser Kriterien teilte IDC die Unternehmen in vier Reifegrade ein: KI-Neulinge, KI-Pioniere, KI-Führer und KI-Experten.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: www.netapp.com/media/142474-idc-2025-ai-maturity-findings.pdf
Quelle: IDC InfoBrief, »Scaling Enterprise AI Responsibly: The Critical Role of Data Readiness and an Intelligent Data Infrastructure« (Verantwortungsvoller KI-Ausbau in Unternehmen: Die entscheidende Rolle der Datenbereitschaft und einer intelligenten Dateninfrastruktur), gesponsert von NetApp, Dok. Nr. US53841625, Oktober 2025
9598 Artikel zu „KI Daten“
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-gestützte Produktion: Wie Unternehmen Daten in effektive Maßnahmen umwandeln
Produktionsleiter sehen sich täglich einer nahezu unlösbaren Herausforderung gegenüber: Sie sollen mehr produzieren, mit weniger Ressourcen auskommen, schneller auf Marktveränderungen reagieren, Nachhaltigkeitsziele erreichen und gleichzeitig die Profitabilität sichern – und das alles unter den Bedingungen von Lieferkettenstörungen und steigenden Energiekosten. Klassische Planungszyklen, die sich über Wochen oder Monate erstrecken, sind dafür nicht mehr geeignet.…
News | Blockchain | IT-Security | Kommunikation | Strategien
Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
(Umwelt)bewusstes Datenmanagement: Der Weg zur sparsamen KI
Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Effizienz von Unternehmen erheblich zu steigern. Doch dieser Fortschritt hat auch Schattenseiten. Der unkontrollierte Anstieg von Einwegdaten und die damit verbundene Datenverschwendung stellen ein großes ökologisches Problem dar. Schätzungen der International Energy Agency zeigen, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf 945 Terawattstunden ansteigen könnte. Dies entspricht…
News | IT-Security | Produktmeldung | Whitepaper
CrowdStrike bietet ganzheitlichen Datenschutz für das KI-Zeitalter
Mit Falcon Data Protection wird der GenAI-Datenschutz auf lokale Anwendungen und laufende Cloud-Umgebungen ausgeweitet. Zudem wurden Innovationen vorgestellt, die herkömmliche Tools für Data Loss Prevention und Posture Management durch einen einheitlichen Echtzeitschutz für Endgeräte, Cloud, SaaS und GenAI ersetzen. CrowdStrike hat neue Falcon® Data Protection-Innovationen angekündigt. Diese bieten eine ganzheitliche Echtzeit-Sicherheit, die speziell für…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Führungskräfte sehen mangelnde Datenstrategie als Gefahr für den KI-Erfolg
Eine neue Studie mit fast 1.900 CIOs, CISOs und weiteren IT-Führungskräften zeigt den wachsenden Anspruch, sensible Daten zu schützen und gleichzeitig Wachstum zu fördern. OpenText hat einen neuen globalen Report mit dem Titel »The Challenges to Ensuring Information Is Secure, Compliant and Ready for AI« veröffentlicht [1]. Die Umfrage zeigt, dass deutsche und…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Whitepaper
Whitepaper: Generative KI für Daten jenseits von Text und Bild
Neues Fraunhofer-Whitepaper zum Einsatz von KI in komplexen Datenwelten: Praxisnahe Einblicke und Anwendungsbeispiele [1]. Von Matrizen über Zeitreihen bis hin zur Verarbeitung multimodaler Daten in der Robotik: Im neuen Whitepaper »Jenseits von Text und Bild – Generative KI für vielfältige Datenwelten« geben Institute der Fraunhofer-Allianz Big Data und künstliche Intelligenz einen Überblick über neue…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Business | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 7-8-2025
Der Aufstieg KI-gestützter GRC-Systeme – Vom Bauchgefühl zur Datenhoheit
Der Einsatz künstlicher Intelligenz verändert in rasantem Tempo die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Governance, Risiko- und Compliance-Management (GRC) organisieren. Die Regulierung durch den EU AI Act bringt zusätzlich neue Anforderungen und potenzielle Risiken mit sich. Statt sich hinter absoluten Verboten zu verstecken, sind Organisationen jetzt gefordert, klare interne Leitplanken für den Einsatz von KI zu definieren und Governance-Strukturen frühzeitig anzupassen.
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Tipps
Die unterschätzte Datenbasis: Drei Gründe, warum KI-Projekte oft scheitern
Was sind die drei häufigsten Stolpersteine, die KI-Projekte ausbremsen – und wie sieht die ideale Grundlage, die KI für langfristigen Mehrwert wirklich braucht, aus? Viele Unternehmen befinden sich mit ihren KI-Projekten noch immer in einer frühen Phase, treten scheinbar permanent auf der Stelle und erzielen so gut wie keinen echten Mehrwert. Diese Situation betrifft…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Strategisches Datenkapital: Wie KI Qualität und Management revolutioniert
In einer zunehmend datengetriebenen Wirtschaft stellt die Qualität von Informationen einen kritischen Erfolgsfaktor dar. Angesichts des exponentiellen Wachstums von Daten mit Blick auf Umfang, Vielfalt sowie Geschwindigkeit erkennen Unternehmen, dass Präzision, Konsistenz und Verlässlichkeit ihrer Datenbestände nicht länger ein Nice-to-Have, sondern ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil sind. Minderwertige Daten führen zu oftmals gravierenden Fehlentscheidungen, operativer Unwirtschaftlichkeit…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Für KI muss das Potenzial von Echtzeitdaten neu gedacht werden
Stuart Hubbard, Senior Director of AI and Advanced Development bei Zebra Technologies empfiehlt Unternehmen, ihre Echtzeitdaten gezielter zu nutzen, um den Mehrwert von KI-Lösungen voll auszuschöpfen. Die Empfehlungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem in der Technologiebranche verstärkt vor Engpässen bei hochwertigen Trainingsdaten für KI gewarnt wird. Zahlreiche Berichte, Schlagzeilen und Stellungnahmen von Branchenführern…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI im Unternehmen: Innovation ja – aber nicht im Datenschutz-Blindflug
Kommentar von Sascha Kreutziger, HiScout Viele Unternehmen steuern voller Elan in Richtung KI-Zukunft – oder sind bereits mittendrin. Dies ist verständlich, denn KI bietet neue Chancen: Prozesse werden automatisiert, Analysen beschleunigt, neue Services ermöglicht. Doch im Schatten dieser Euphorie lauern teils noch unbekannte Datenschutzrisiken – insbesondere, wenn KI-Systeme unkontrolliert eingeführt oder genutzt werden. Die zentrale…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Tipps
Vorsicht Fake – Wie KI-Bilder und Datenklau ehrliche Bewerbungen gefährden
Was Bewerbende über KI-Fakes, Identitätsdiebstahl und Job-Scams wissen sollten – und wie sie sich schützen können. Täuschend echte Bewerbungsfotos, KI-generierte Lebensläufe und gefälschte Video-Interviews – was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute Realität. Laut einem aktuellen Gartner-Bericht könnte bis 2028 jede vierte Bewerbung gefälscht sein. Besonders bei Remote-Jobs wird es für Unternehmen…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenchaos made in Germany – deutsche Unternehmen zwischen Datenflut, KI und Compliance-Druck
Zwei Drittel der IT-Verantwortlichen sehen steigende Sicherheitsrisiken durch wachsende Datenmengen. KI-Projekte geraten ins Stocken – nicht zuletzt wegen mangelnder Datenqualität. Nur ein Drittel der Unternehmen ist »sehr sicher«, dass ihre KI-Prozesse den aktuellen Vorschriften entsprechen. Daten gelten als treibender Faktor für Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Doch wie eine aktuelle Umfrage von Splunk unter 500…
Trends 2025 | News | Business Intelligence | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Unternehmen setzen voll auf KI, aber haben die dafür notwendige Datengrundlage nicht
Umfrage unter Tech-Verantwortlichen bei Top-500 Unternehmen zeigt hohes Tempo bei der Umsetzung von KI-Initiativen bei gleichzeitigen Problemen bezüglich Skalierung, Integration und Compliance. Fivetran, Anbieter für Data Movement, präsentiert eine neue Studie [1]. Sie zeigt: Nicht einmal die Hälfte (49 %) der Technologie-Verantwortlichen in Unternehmen sind der Meinung, ihre derzeitige Datenarchitektur wäre den Anforderungen für…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Mobile | IT-Security | Kommunikation
Datenschutz-Sorgen könnten den Erfolg von KI in deutschen Haushalten bremsen
Während smarte Technologien zunehmend Einzug in den Alltag halten, empfindet eine große Mehrheit von Nutzerinnen und Nutzer Unbehagen hinsichtlich der Sicherheit ihrer Privatsphäre. Umfrage zeigt, dass sich 8 von 10 Deutschen Gedanken um den Schutz ihrer Privatsphäre machen. 6 von 10 Deutschen wünschen sich mehr Bildung im Bereich Datensicherheit. Eine aktuelle Umfrage von…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Solide Data Governance für KI-Projekte – Schlechte Daten verhageln auch die beste KI
Der Erfolg einer KI-Nutzung steht und fällt mit der Qualität ihrer Ergebnisse: Ist nur ein kleiner Teil der Antworten potenziell fehlerbehaftet, müssen Mitarbeitende viel Zeit in die Prüfung und Nachbearbeitung der Ergebnisse investieren – der Nutzen sinkt rapide. Eine Problematik, die mit Agentic AI nun noch eine weitere Dimension gewinnt. Schließlich generieren KI-Agenten nicht nur Informationen, sondern führen auf dieser Basis auch autonome Aktionen aus. Damit das Risiko von Fehlern sinkt und Vertrauen in die Technologie entstehen kann, braucht es mehr als »nur« eine hohe Datenqualität. Eine durchdachte Data Governance ist zum entscheidenden Erfolgsfaktor moderner KI-Szenarien geworden.
Trends 2025 | News | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Datensilos bremsen den Einsatz von KI im Gesundheitswesen aus
Trotz des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt [1]: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig – doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz. Strukturelle Defizite trotz…
Trends 2025 | News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und Datenqualität werden zum Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Digitalisierung
57 Prozent der Unternehmen nennen neue Technologien, vor allem künstliche Intelligenz, als Haupttreiber ihrer IT-Transformation. Technik allein reicht nicht: Digitale Transformation gelingt mit Teamwork, Erfahrung, Agilität und Datenschutz. 47 Prozent sehen zum vierten Mal in Folge schlechte Datenqualität als Transformationshindernis Nummer Eins. Unternehmen wollen durch Transformation innovationsfähig bleiben – und deshalb häufiger Cloud-Dienste einsetzen. …
News | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Beobachtbarkeit von KI-Daten: Die wichtigsten Trends und Best Practices für Datenverantwortliche
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) verändern Unternehmen in einem noch nie dagewesenen Tempo. Dennoch fällt es vielen Datenverantwortlichen schwer, ihren KI-gestützten Erkenntnissen zu vertrauen, da die Daten nicht ausreichend beobachtbar sind. Tatsächlich vertrauen nur 59 % der Unternehmen ihren KI/ML-Modelleingaben und -ausgaben, wie die jüngste BARC Data Observability Studie »Observability for AI…