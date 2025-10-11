(Umwelt)bewusstes Datenmanagement: Der Weg zur sparsamen KI

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Effizienz von Unternehmen erheblich zu steigern. Doch dieser Fortschritt hat auch Schattenseiten. Der unkontrollierte Anstieg von Einwegdaten und die damit verbundene Datenverschwendung stellen ein großes ökologisches Problem dar. Schätzungen der International Energy Agency zeigen, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf 945 Terawattstunden ansteigen könnte. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch Japans und verdeutlicht die massiven Ressourcen, die hinter den Kulissen der digitalen Welt verbraucht werden. Unternehmen müssen dringend handeln, um Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor in ihren Geschäftsmodellen zu entwickeln.
Die Menge an Daten, die Unternehmen generieren, wächst exponentiell. IDC prognostiziert, dass das globale Datenvolumen von 175 Zettabyte im Jahr 2025 auf 1 Yottabyte bis 2030 anwachsen wird. Diese Entwicklung befeuert den Denkansatz, der besagt, dass mehr Daten gleich bessere Ergebnisse bedeuten. Doch das ist ein Trugschluss. Künstliche Intelligenz benötigt keine Unmenge an Daten, sondern braucht präzise kuratierte und gut strukturierte Informationen, um ihre volle Leistung zu entfalten. Überflüssige Daten führen nicht nur zu einer ineffizienten Ausführung von KI-Anwendungen. Sie belasten auch das Klima durch den hohen Energieaufwand für Speicherung und Verarbeitung.
Die negative Umweltwirkung von schlechter Datenqualität ist alarmierend. Studien zeigen, dass mehr als zwei Drittel aller gespeicherten Daten ungenutzt bleiben. Diese Verschwendung verursacht einen CO2-Fußabdruck, der dem des globalen Luftfahrtsektors ähnelt. Unternehmen müssen sich dessen bewusst werden, dass schlecht organisierte Datensätze nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch finanzielle Ressourcen verbrauchen: Denn bei der Verarbeitung, Analyse und bei der bloßen Speicherung dieser Daten wird viel Energie verbraucht, was letztlich auch die Kosten für Unternehmen erhöht. Hinzu kommen aktuelle Befunde, die belegen, dass bis zu 20 Prozent der KI-Projekte scheitern, häufig aufgrund unzureichender oder irrelevanter Daten. Diese Herausforderungen verdeutlichen die Notwendigkeit eines grundlegenden Umdenkens im Bereich Datenmanagement.
Qualität statt Quantität
Die Lösung für dieses Dilemma ist das Konzept der »Frugal AI« (deutsch: sparsame KI). Es fußt auf einem intelligenten und sparsamen Umgang mit Daten, bei dem sowohl alte als auch neue Daten optimal verwaltet und eingesetzt werden. Unternehmen sollten den Fokus auf die Qualität der Daten legen, anstatt sie in großen Mengen zu sammeln. Effektives Datenmanagement bedeutet, die benötigten Informationen so zu organisieren, dass sie für KI-Anwendungen bereitstehen oder sogar neue innovative Lösungen fördern. Durch effiziente Datenmanagementprozesse können Firmen zudem ihre Betriebskosten senken und gleichzeitig ihre Umweltbilanz verbessern.
Für eine nachhaltige Implementierung von Frugal AI müssen Unternehmen ihre Dateninfrastruktur und -strategie grundlegend überdenken. Die folgenden Maßnahmen können dabei unterstützen, die passende Struktur für eine sparsame KI zu schaffen:
- Daten qualitativ statt quantitativ anwenden:
Eine gute Datenqualität schlägt die Masse. Unternehmen sollten sich bemühen, präzise und strukturierte Datensätze zu kuratieren und zu bereinigen, um die Relevanz und Nützlichkeit der Informationen zu erhöhen.
- Dynamische Infrastrukturen realisieren:
Eine flexible Dateninfrastruktur, die auf erneuerbare Energien setzt und dynamisch an aktuelle Anforderungen angepasst werden kann, hilft Unternehmen, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
- Regelmäßige Analyse von Datensätzen:
Daten sollten kontinuierlich überprüft werden, um ihre Relevanz für aktuelle KI-Projekte zu gewährleisten. Ein proaktives Datenmanagement ermöglicht es, veraltete und irrelevante Informationen zu identifizieren und zu entfernen.
- Energieeffiziente Algorithmen nutzen:
Klassische KI-Modelle verbrauchen weniger Energie als generative KI. Bei vielen Standardaufgaben sind sie ausreichend, sodass sich der Einsatz generativer Algorithmen vermeiden und der Energieverbrauch erheblich reduzieren lässt.
- Schulung der Mitarbeitenden:
Die Sensibilisierung der Teams für eine bewusste Datenbewirtschaftung trägt dazu bei, ein unternehmensweites Bewusstsein für die Bedeutung von Frugal AI zu schaffen. Die Mitarbeitenden sollten verstehen, welche Daten benötigt werden und wie sie diese effizient nutzen können.
Frugal AI als integralen Bestandteil der digitalen Transformation zu betrachten, wird immer wichtiger. NetApp bietet daher Storage-Systeme mit hoher Energieeffizienz an. Durch die automatisierte Datenklassifizierung und ein Lifecycle-Management können Unternehmen sich einen Überblick über ihre Daten verschaffen und sie mithilfe von Tiering-Strategien in möglichst kostengünstige und energieeffiziente Speicher verschieben. Monitoring-Tools analysieren und optimieren den Ressourcenverbrauch und Data-Fabric-Strategien verteilen Daten intelligent über On-Prem, Hybrid und Cloud. Auf diesem Weg können Unternehmen ihre Daten effizient, nachhaltig und intelligent managen.
Wer frühzeitig den Weg des umweltbewussten Datenmanagements einschlägt, stellt nicht nur seine Innovationskraft unter Beweis, sondern leistet auch einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft. Mit der richtigen Balance zwischen Datenmenge und -qualität können Unternehmen die Potenziale der künstlichen Intelligenz in vollem Umfang nutzen und gleichzeitig die Umwelt schonen.
Johannes Pape, Head of AI EMEA & LATAM bei NetApp (Quelle: NetApp)
1434 Artikel zu „KI Datenmanagement“
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Finanzdienstleister kämpfen mit KI-Herausforderungen an Datenmanagement und -infrastruktur
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 84 % der Führungskräfte katastrophale Datenverluste befürchten, weil KI die Infrastruktur überlastet. 41 % Prozent geben an, dass KI bereits ein kritischer Teil ihrer Arbeit ist. Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) stellen traditionelle Dateninfrastrukturen vor nie dagewesene Herausforderungen und zwingen Unternehmen im Banken-, Finanzdienstleistungs- und…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 3-4-2025
Ganzheitliches Datenmanagement, um KI-Initiativen erfolgreich voranzutreiben – Vom Datensumpf zum einfach nutzbaren Datenprodukt
An Daten herrscht in den meisten Unternehmen kein Mangel, doch in der Regel sind sie über unzählige Standorte und Systeme verteilt. Zum Training von KI oder für KI-Auswertungen lassen sie sich daher nur schlecht effizient einsetzen. Unternehmen benötigen neue Ansätze, Daten effizient zu verwalten und nutzbar zu machen.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Cleveres Datenmanagement: Strategischer KI-Einsatz
Das Jahr 2024 markierte einen Wendepunkt für die generative KI. Chat GPT und andere Akteure haben sich zu einigen der am schnellsten wachsenden Plattformen der letzten Zeit entwickelt. Doch inmitten dieser aufregenden KI-Revolution wird ein entscheidender Aspekt oft übersehen: das Datenmanagement. Ein starkes und durchdachtes Datenmanagement könnte der Schlüssel sein, um das volle Potenzial von…
News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Wann ist ein Unternehmen KI-bereit? Chancen und Herausforderungen durch modernes Datenmanagement
Über künstliche Intelligenz (KI) wird seit Jahrzehnten gesprochen, vor allem von Wissenschaftlern und Science-Fiction-Autoren. Nun kommt das Thema seit einigen Monaten wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, denn: KI hat mittlerweile den Hype eingeholt und beginnt sogar in der Realität die menschliche Vorstellungskraft zu überholen. Einer der Gründe hierfür liegt nach Meinung von Pure…
Trends 2025 | News | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
2025 AI Readiness Report: Die Angst, in der KI abgehängt zu werden
Eine Studie zur KI-Strategie großer Unternehmen in ausgewählten westeuropäischen Staaten deckt eine Reihe von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen auf. Die jüngste Climb-Studie »2025 AI Readiness Report« zeigt den Stand der KI-Nutzung großer Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Irland [1]. Der Druck, KI-Lösungen einzusetzen, kommt vor allem von den Kunden. Mit 56 % geben mehr als…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Bürgernähe per KI: Wie Voicebots Verwaltungen entlasten
»Drücken Sie die Drei, um mit unserem IT-Support verbunden zu werden«: Telefonhotlines mit sperrigen Begrüßungen und komplizierten Tastenmenüs sind den meisten Menschen ein Graus. Sogenannte Voicebots können das inzwischen deutlich besser. Voicebots sind digitale Assistenten, die Anrufe eigenständig entgegennehmen und so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei wiederkehrenden Anfragen entlasten. Sie sind in vielen Unternehmen, die…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
5 Gründe, an denen KI-Strategien häufig scheitern
90 % der Unternehmen planen, ihre Ausgaben für KI-Tools im nächsten Jahr zu erhöhen. Schon heute sind es lediglich 6 % der Befragten, die noch nicht in irgendeiner Form künstliche Intelligenz einsetzen. Allein diese beiden Zahlen zeigen die aktuelle Transformation der Wirtschaft. Der Wandel zur »AI-First-Company« ist in vollem Gange. Doch auf diesem Weg liegen…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Führungskräfte sehen mangelnde Datenstrategie als Gefahr für den KI-Erfolg
Eine neue Studie mit fast 1.900 CIOs, CISOs und weiteren IT-Führungskräften zeigt den wachsenden Anspruch, sensible Daten zu schützen und gleichzeitig Wachstum zu fördern. OpenText hat einen neuen globalen Report mit dem Titel »The Challenges to Ensuring Information Is Secure, Compliant and Ready for AI« veröffentlicht [1]. Die Umfrage zeigt, dass deutsche und…
News | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Strategische KI statt Strohfeuer: Wie Unternehmen mit dem Flywheel-Prinzip eine schnellere Rendite erzielen
Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass sie isoliert gestartet werden und nicht strategisch verankert sind. Die Folge: Der Weg zu einem messbaren Return on Investment ist versperrt. Aus Sicht von Dell Technologies sollten Unternehmen daher den sogenannten Flywheel-Ansatz verfolgen. Dieser beschreibt, wie sich KI-Projekte gegenseitig antreiben, um einen echten Geschäftswert zu erzeugen. »Flywheel« bedeutet übersetzt…
Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Kompakte KI für energieeffiziente, agentenbasierte KI auf Edge-Geräten
Rekonstruktionstechnologie für generative KI für optimierte und energieeffiziente KI-Modelle auf Basis von Takane LLM. Weltweit höchste Genauigkeitsbeibehaltung von 89 Prozent, dreifache Inferenzgeschwindigkeit und 94 Prozent weniger Speicherbedarf durch 1-Bit-Quantisierung. Fujitsu hat eine neue Rekonstruktionstechnologie für generative KI entwickelt. Als zentraler Bestandteil des Fujitsu Kozuchi AI Service ermöglicht sie die Erstellung kompakter und energieeffizienter KI-Modelle…
Trends 2025 | News | Trends Services | Effizienz | Künstliche Intelligenz | New Work
Einführung von generativer KI hat sich in den letzten zwei Jahren verfünffacht
Dieses Jahr skalieren 30 Prozent der Unternehmen Gen AI vollständig oder teilweise. 2023 waren es erst sechs Prozent. 60 Prozent der Unternehmen weltweit erwarten, dass KI binnen zwölf Monaten ein aktives Teammitglied wird oder andere KI-Systeme anleitet. Unternehmen haben jedoch Probleme mit Blick auf Kosten, Fortbildungen und beim Anpassen der Unternehmensstruktur. Generative KI (Gen…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einheitliches, zentrales Datenmanagement: Daten und Regulatorik im Griff
Ein einheitliches, zentrales Datenmanagement ist nicht nur der Schlüssel, wenn es darum geht, das Potenzial von KI zu nutzen, sondern auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unverzichtbar. Diese sind zuletzt deutlich komplexer geworden, da mehr und mehr Vorschriften den Umgang mit Daten regeln. Die Datenmengen in den meisten Unternehmen wachsen rasant – einerseits, weil…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Turbo für den KI-Standort: Raus aus der Startbox
eco benennt 5 Hebel für den KI-Durchbruch am Standort Deutschland. Mit der offiziellen Veröffentlichung des Referentenentwurfs zur nationalen Umsetzung des AI Act startet die entscheidende Phase für die Regulierung künstlicher Intelligenz in Deutschland. Im Rahmen der laufenden Verbändebeteiligung warnt eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. vor mangelnder Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden und…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Zwischen Goldrausch und Götterdämmerung – Eine realistische Einordnung des KI-Booms
Ein Kommentar von Sebastian von Bomhard, Vorstand der SpaceNet AG Die aktuelle Diskussion über eine KI-Blase, wie sie auch das Handelsblatt beschreibt, wird gerade von vielen Medien aufgegriffen. Auch wir sehen viele Opportunisten, die auf den Hype aufspringen und mit dem Buzzword KI das schnelle Geld machen wollen. Das funktioniert auch für einige, erinnert…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
»KI ist weit mehr als ChatGPT und Copilot«
Report nennt Schritte zur planvollen KI-Einführung Manager-Umfrage: Zwei Drittel sehen Kundenkommunikation als besten Ansatz für KI-Einstieg Die wichtigsten ersten Schritte bei der KI-Einführung in Unternehmen sind die Festlegung einer Zielsetzung und die Identifizierung geeigneter Anwendungsfälle. Dies geht aus dem »United Interim Wirtschaftsreport 2025« hervor. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 550 Führungskräften auf Zeit…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie – hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create unter 200 C-Level-Entscheider und Führungskräften in Deutschland zeigt: Managerinnen und Manager in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen zwar das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Insider-Bedrohungen und KI-blinde Flecken befeuern Dateisicherheitsrisiken
Einheitliche, mehrschichtige Plattformen zur resilienten Verteidigung werden immer wichtiger. Eine neue Studie zeigt, dass Unternehmen zunehmend mit Sicherheitsrisiken durch Insider-Aktivitäten, veralteten Tools und die wachsende Komplexität von KI konfrontiert sind [1]. Die von OPSWAT in Auftrag gegebene Studie, die vom unabhängigen Ponemon Institute durchgeführt wurde, ergab, dass 61 Prozent der Unternehmen in den letzten…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Geschäftsprozesse | Strategien
Modernes Datenmanagement – Compliance-Stolperfallen bei unstrukturierten Daten vermeiden
Unternehmen sammeln und verarbeiten immer größere Mengen von Daten. Über 80 Prozent dieser Daten sind inzwischen unstrukturiert – einschließlich Word-Dokumenten, PDF-Dateien und E-Mails. Dass diese kein definiertes Format haben, erschwert nicht nur ihre Organisation, Speicherung und Analyse. Ohne ein adäquates Datenmanagement können sich auch Sicherheits- und Compliance-Risiken auftun.