Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren

https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/
Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch KI-gestützte Governance.
Vom Widerspruch zum Widerruf – wie heutige Sperrmodelle funktionieren
Längst zeigt sich, dass solche Mechanismen fester Bestandteil digitaler Infrastrukturen sind. In Bereichen wie Kredit- und Auskunfteien etwa – man denke an die SCHUFA Holding AG – werden Bonitäts-, Zahlungs- und Negativmerkmale zentral gespeichert, und Sperrungen oder Widersprüche, etwa gegen die Nutzung von Daten zu Werbezwecken, erfolgen über manuelle Verwaltungsprozesse. Ähnlich funktioniert es in staatlichen Kontrollsystemen wie LUGAS, dem länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystem: Hier werden Spielerkonten, Selbstsperren und Limitdaten bundesweit verwaltet, um riskantes Spielverhalten zu unterbinden. Wer LUGAS umgehen will, wünscht sich meist mehr Flexibilität und Autonomie. Dennoch darf man offiziell nach deutschem Recht nur lizenzierte und seriöse Casinos auswählen. Alternative Anbieter operieren nur nach ausländischem Recht. Die technische Grundlage bleibt auch hier eine klassische Datenbankarchitektur mit autorisierten Zugriffen und administrativen Freigaben. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist in solchen hoheitlichen Systemen nur eingeschränkt möglich – erlaubt ist Datenanalyse, nicht jedoch eine vollautomatische Entscheidung mit Rechtswirkung, wie sie Artikel 22 DSGVO ausdrücklich untersagt, sofern keine menschliche Kontrolle erfolgt.
Auch in der Plattformökonomie – etwa bei Social-Media- oder E-Commerce-Anbietern – läuft die Kontrolle ähnlich ab: Nutzer willigen in Datenverarbeitungen ein oder widersprechen ihnen, woraufhin interne Sperrlisten gepflegt werden, die künftige Nutzung verhindern sollen. Überall also herrscht zentrale Datenhaltung mit organisatorischen Regeln und menschlichen Entscheidungsschleifen – während die eigentliche technische Automatisierung, etwa in Form dynamischer Sperrlogik oder revisionssicherer Nachweise, noch weitgehend fehlt. Genau an dieser Schnittstelle setzen KI und Blockchain an: Sie bringen Nachvollziehbarkeit, kryptografische Kontrolle und selbsttätige Policy-Durchsetzung in Systeme, die bislang von Formularen, Rollenrechten und Vertrauensprinzipien geprägt sind.
Allen diesen Systemen ist eines gemeinsam: Sie beruhen auf zentralen Datenhaltestrukturen, auf organisatorischen Regeln und meist manuellen Abläufen. Technische Durchsetzung – etwa automatisches Sperren, Protokollieren oder Löschen – ist selten vollständig umgesetzt. Genau hier setzen KI und Blockchain unter klaren rechtlichen Grenzen an: Sie bringen Nachweisbarkeit, Automatisierung und eine neue Form der Kontrolle in die Datenverwaltung.
- Zielbild und Datenklassen definieren
Der erste Schritt in jeder Governance-Architektur besteht darin, Datenarten und -klassen präzise zu erfassen. Ob Identitäts-, Transaktions- oder Gesundheitsdaten – jede Kategorie unterliegt unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen nach Art. 6 und 9 DSGVO. Nur wer Daten nach Schutzbedarf und Zweck klar einordnet, kann entscheiden, ob klassische Datenbanken ausreichen oder ob ergänzende Blockchain- und SSI-Modelle nötig sind. Studien zeigen, dass viele Organisationen genau an dieser Zuordnung scheitern, was die Umsetzung datenschutzkonformer KI-Modelle erheblich erschwert.
- Consent-Design: Self-Sovereign Identity und Decentralized Identifiers
Ein Paradigmenwechsel im Datenschutz entsteht durch dezentrale Identitäten. Self-Sovereign-Identity-Modelle verlagern die Kontrolle über personenbezogene Informationen an den Nutzer selbst. Statt zentraler Sperrlisten verwalten Personen ihre Zustimmung über digitale Wallets. Verifizierbare Nachweise belegen dabei, ob eine Zustimmung aktiv ist. Smart Contracts prüfen automatisch, ob eine gültige Einwilligung besteht – andernfalls wird der Zugriff verweigert. Diese Technologie wird bereits von Identitätsanbietern wie Dock .io und Eviden beschrieben und pilotiert.
- Policy-Durchsetzung: Smart Contracts und Zugriffskontrollen
Mit SSI und DID als Fundament folgt die Ebene der technischen Durchsetzung. Smart Contracts oder Policy-Engines übersetzen Datenschutzregeln in Code – etwa »deny_if consent.flag == false«. In hybriden Architekturen verbleiben sensible Daten Off-Chain, während auf der Blockchain lediglich kryptografische Nachweise oder Log-Einträge gespeichert werden. Solche hybriden Modelle gelten derzeit als praktikabelster Kompromiss zwischen Transparenz und DSGVO-Konformität.
- Nachweis und Audit: Immutability vs. Recht auf Löschung
Die Unveränderlichkeit der Blockchain steht im Spannungsfeld zum »Recht auf Vergessenwerden« nach Art. 17 DSGVO. Der Europäische Datenschutzausschuss betont, dass technische Unveränderbarkeit keine Ausrede für mangelnde Compliance sein darf. Die Lösung liegt in kryptografischen Verfahren: personenbezogene Informationen werden Off-Chain gespeichert, während die Blockchain nur Hash-Pointer enthält. Wird der Schlüssel gelöscht oder der Datensatz anonymisiert, bleibt die Information zwar vorhanden, aber faktisch unbrauchbar – eine Form technischer Löschung, die Fachautoren als »Key Revocation« bezeichnen.
- Löschung und Pseudonymisierung – praktische Umsetzung
Ergänzend kommen sogenannte »Tombstoning«-Modelle zum Einsatz, bei denen Datensätze nicht physisch gelöscht, sondern als ungültig markiert werden. In Kombination mit Schlüsselvernichtung oder Neu-Hashing lässt sich damit das Recht auf Löschung technisch nachvollziehen, ohne die Integrität der Blockchain zu zerstören. Untersuchungen und eine Analyse der EU-Kommission zur Blockchain-Compliance bestätigen, dass solche Off-Chain-Strategien die Anforderungen der Datenschutzaufsicht in weiten Teilen erfüllen können.
- Governance und Reporting
Technik allein genügt nicht. Damit Datenschutz und Zugriffsrechte zuverlässig funktionieren, braucht es klar definierte Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation. Rollen wie Datenverantwortliche, IT-Sicherheitsbeauftragte, KI-Betriebsteams und Rechtsabteilungen müssen eindeutig zugeordnet und in einem Rollen- und Zuständigkeitsmodell – etwa einer RACI-Matrix – verankert sein. Ebenso wichtig sind messbare Kennzahlen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen: etwa die Zeitspanne zwischen Widerruf und tatsächlicher Sperrung, der Anteil der Zugriffe mit kryptografisch überprüfbarem Nachweis oder der Prozentsatz gültiger Einwilligungen und Berechtigungsnachweise. Solche Governance-Strukturen ermöglichen automatisierte Compliance-Kontrollen und stärken das Vertrauen in zunehmend KI-gestützte Datenumgebungen.
Ein neuer Umgang mit Kontrolle
Die alte Mechanik – zentrale Datenbank plus manuelle Sperrdatei – weicht einem System aus dezentraler Identität, kryptografischer Zugriffskontrolle und KI-gestützter Governance. Statt starrer Negativlisten entstehen dynamische, regelbasierte Modelle, die Datenschutz technisch erzwingen. Unternehmen werden in den kommenden Jahren hybride Strukturen einsetzen: klassische Datenbanken für operative Prozesse, ergänzt durch Blockchain-Nachweisschichten und KI-Systeme für Überwachung und Policy-Automatisierung. Der entscheidende Schritt liegt in der Übersetzung juristischer Regeln in maschinenlesbare Policies – Governance wird damit zur Brücke zwischen Recht und Code.
Quellen:
https://datenschutz-grundverordnung.eu/dsgvo/art-17-dsgvo-recht-auf-loeschung-recht-auf-vergessenwerden/
https://academic.oup.com/cybersecurity/article/11/1/tyaf002/8024082
https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_de
https://academic.oup.com/cybersecurity/article/11/1/tyaf002/8024082
https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/fuer-gluecksspielanbieter/aufsichtssysteme/zentraldateien-fuer-einzahlungslimitierung-und-parallelspielverhinderung-limitdatei-und-aktivitaetsdatei
https://www.schufa.de/en/scoring-data/data-schufa/schufa-cloud/
https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf
https://www.dlapiperdataprotection.com/?c=DE&t=electronic-marketing
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
https://academic.oup.com/cybersecurity/article/11/1/tyaf002/8024082
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9440070/
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Bitkom-zur-DSGVO-konformen-Nutzung-von-Blockchain-EDSA-Leitlinien-02-2025
https://publica-rest.fraunhofer.de/server/api/core/bitstreams/a0954b60-9304-4f68-ac6f-560886860150/content
1371 Artikel zu „Blockchain“
News | Blockchain | Cloud Computing
Wie Kryptowährung und Blockchain das Cloud Computing revolutionieren
In der sich stetig weiterentwickelnden Welt des Cloud Computing suchen Unternehmen ständig nach innovativen Möglichkeiten, um die Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und die Betriebsabläufe zu optimieren. Ein solcher Durchbruch ist die Integration von Kryptowährung und Blockchain-Technologie, zwei schnell wachsenden Kräften, die die Landschaft der Cloud-Dienste verändern. Mit der zunehmenden Einführung digitaler Währungen gestalten…
News | Blockchain | Business | IT-Security
Bitcoin-Treasury-Audits, Blockchain und Zero-Knowledge Proofs: Warum Technologie allein regulatorische Nachweispflichten nicht erfüllt
https://www.pexels.com/de-de/foto/schachteln-wahlen-kennzeichen-wahl-8850706/ Blockchain-Technologien werden vielfach als Werkzeuge für eine neue Ära der Transparenz gesehen. Sie gelten als Grundlage für nachvollziehbare Transaktionen, fälschungssichere Daten und flexible Infrastrukturen, die sich dynamisch an neue regulatorische Anforderungen anpassen. Insbesondere Finanz-Startups setzen auf diese Technologien, um mit schlanken Architekturen komplexen gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Ein aktueller Fall führt jedoch vor Augen,…
News | Blockchain | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Blockchain statt Grundbuch? So könnten NFTs die Immobilienbranche revolutionieren
Im Dezember 2021 fiel der Hammer: über 90 Millionen US-Dollar für das bis dahin teuerste digitale Originalkunstwerk der Welt. Was das mit der Immobilienbranche zu tun hat? Vielleicht eine ganze Menge. Nicht, weil das Kunstwerk in einer schicken Villa hängen könnte – mit einem digitalen Werk ist das schwierig. Aber die Technologie hinter dem digitalen…
News | Blockchain | Künstliche Intelligenz
Revolution der Digitaltechnik: Wie künstliche Intelligenz und Blockchain die Zukunft formen
In der sich rasant entwickelnden digitalen Welt nehmen die Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und der Blockchain eine führende Rolle ein. Beide haben das Potenzial, in vielfältigen Anwendungen, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Smart Cities, transformative Veränderungen herbeizuführen. Dieser Artikel beleuchtet die synergetischen Potenziale dieser beiden Technologien, insbesondere in Bezug auf Effizienzsteigerung, Sicherheitsverbesserung und die…
News | IT-Security | Services
Vertrauen durch Technik: Wie Blockchain die Sicherheit in Online Casinos revolutioniert
In der ständig wachsenden Welt der Online Casinos Deutschland wird die Sicherheit der Spieler zunehmend zu einem zentralen Anliegen. Die Technologie hat in den letzten Jahren eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Vertrauen der Spieler zu stärken und Betrug zu bekämpfen. Eine Innovation, die dabei besonders hervorsticht, ist die Blockchain-Technologie. Der Branchenexperte Avi Fichtner von OnlineCasinosDeutschland.de ist…
News | Blockchain | Business Process Management | Healthcare IT
Mehr als nur Kryptowährungen – der Einsatz von Blockchain-Technologie im Gesundheitswesen
Die Blockchain-Technologie hat in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel durchlebt. Ursprünglich mit Kryptowährungen wie Bitcoin assoziiert, hat sie sich zu einem vielseitigen Instrument entwickelt, das in verschiedenen Branchen Anwendung findet. Insbesondere im Gesundheitswesen eröffnen sich durch den Einsatz von Blockchain-Technologie neue Möglichkeiten. In diesem Artikel werden wir daher die Transformation der Blockchain von…
News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps
Blockchain-Sicherheit: Lehren aus Krypto-Katastrophen
Der exponentielle Aufstieg der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen hat das Finanzwesen und die digitalen Transaktionen neu definiert. Doch mit dem großen Potenzial gehen auch große Risiken einher. Laut einem Bericht von CNBC wurden im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von über 13 Milliarden Euro von Hackern gestohlen. Diese alarmierende Statistik unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die…
News | Blockchain
Blockchain: Wie nutzen verschiedene Branchen die Blockchain-Technologie und ihre Innovationen heute?
Es ist tatsächlich das nächste große Ding am Markt: die Blockchain. Auch wenn es Beobachter gibt, die der Meinung sind, es sei eine überbewertete Technologie, so weiß man aber, dass die Blockchain gerade erst am Anfang ist und viele Branchen noch vor ihrer Neuaufstellung bzw. Revolution stehen. Aber was ist die Blockchain wirklich und welche…
News | Blockchain
Blockchain – Die Zukunft des Finanzwesens?
Bidnachweis: canva.com Das erste Mal tauchte der Begriff Blockchain vor etwa zehn Jahren im Zusammenhang mit Bitcoin auf. Schon damals wurde für Experten deutlich, welches Potenzial die Technologie hat. Die Blockchain bietet eine dezentrale Alternative zur klassischen, zentralisierten Datenbank und wird das Finanzwesen komplett verändern! Für Banken und Unternehmen ist ein System notwendig, mit…
News | Digitalisierung | Trends 2021
Was bitte ist Blockchain?
Viele Schlagworte der Digitalisierung sind der Bevölkerung noch unbekannt. Nur knapp 50 Prozent können die Begriffe Kryptowährungen, Big Data und Virtual Reality erklären. Bundesweiter Aktionstag am 18. Juni soll Digitalisierung verständlich machen – mit mehr als 700 angemeldeten Veranstaltungen. Latenz, Blockchain und Quantencomputer: Wer bei technischen Neuerungen mitreden möchte, muss sein Wörterbuch stetig erweitern.…
News | Blockchain | Business
Wie Fußballvereine Blockchain nutzen: NFTs
NFT ist das Kürzel der Stunde auf dem Finanzmarkt. Die so genannten Non-Fungibel-Tokens sind eine Art Währungseinheit, die durch die Blockchain einzigartig und nicht kopier- oder vermehrbar sind. Im Zuge des großen Bitcoin-Hypes sind die NFTs zu wichtigen fiktiven Handelsobjekten geworden. Inzwischen werden täglich NFTs im Wert von mehr als einer halben Millionen US-Dollar gehandelt.…
News | Blockchain | IT-Security | Whitepaper
So sicher wie Bitcoin: Wie Blockchains Audit Trails besser schützen können
Wer Blockchain hört, denkt sofort an Bitcoins. Aber die Technologie kann viel mehr. Auch für regulierte Unternehmen in der Medizintechnik oder im Pharma-Umfeld sind fälschungssichere, nachvollziehbare Daten und Transaktionen wichtig. Und das geht sehr gut mit der Blockchain-Technologie, wie ein Forschungsprojekt am Beispiel Audit Trails zeigt. Die Blockchain-Technologie hat einen herausragenden Vorteil: Gespeicherte Daten bleiben unveränderlich und sind fälschungssicher. Das ist wichtig, wenn es – wie bei Bitcoins – ums Geld…
News | Blockchain | Produktmeldung
Blockchain-Technologie zur Optimierung des P2P-Energiehandels
Für flexiblere Handelsbedingungen und eine erweiterte Nutzung von Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energien. Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio gemeinsam mit dem Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) eine originäre Blockchain [1] –Technologie entwickelt hat, die den Peer-to-Peer (P2P) Energiehandel [2] optimieren…
News | Blockchain | IT-Security
Blockchain: Vorteile versus Cybersicherheitsrisiken
Wenn es eine neue Technologie gibt, die in den letzten zehn Jahren mehr Menschen begeistert hat als alles andere, dann ist es Blockchain. Allein die Tatsache, dass Blockchain Sicherheit für sämtliche Transaktionen verspricht, war Grund genug, sie mit offenen Armen zu empfangen. Blockchain hat selbst Branchen wie den E-Commerce neu definiert, weil die Technologie schnelle,…
News | Blockchain | Whitepaper
Wie die Blockchain ein dezentrales Finanzsystem ermöglicht
Dezentrales, transparentes und vertrauenswürdiges Finanzsystem. Bitkom veröffentlicht Infopapier »Decentralized Finance – A new Fintech Revolution?«. Per E-Mail kann man heute weltweit jeder Person eine Nachricht zukommen lassen – warum kann man nicht genauso einfach dieser Person Geld senden? Oder einen Kredit gewähren? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Debatte um Decentralized Finance (DeFi). Dabei handelt…
News | Blockchain | Whitepaper
Datensouveränität und Datensparsamkeit: Mit der Blockchain zur sicheren digitalen Identität
Bitkom veröffentlicht Infopapier »Self Sovereign Identity Use Cases – von der Vision in die Praxis«. Ob Shopping, Beratungsgespräch mit der Bank oder Kontakt mit der Verwaltung: auch durch die Corona-Krise haben sich immer mehr Alltagstätigkeiten in die digitale Welt verlagert. Dabei rückt eine Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Wie kann man digital die…
News | Blockchain | Digitalisierung
Die verschiedenen Ebenen der Blockchain
Eines der größten Merkmale der Blockchain ist die Transparenz unter den teilnehmenden Mitgliedern, es handelt sich hier um ein genehmigungsfreies Modell. Bei der Idee der Blockchain geht es um das vertrauensvolle Teilen, das über die Wahl des Konsensverfahrens hinausgeht. Bei Blockchain muss es nicht nur um den Austausch von Kryptowährung gehen, sondern auch um…
News | Blockchain | Trends Security | Trends 2019 | IT-Security | Whitepaper
Blockchain: Uneinigkeit über Bedrohung durch Quantencomputing
Quantencomputing könnte eine ernstzunehmende Bedrohung für aktuelle Verschlüsselungsstandards und damit auch für die Blockchain-Technologie sein, da die Verschlüsselung ein zentrales Element der Blockchain ist. IT-Sicherheitsentscheider sind sich uneinig, ob diese Bedrohung beherrschbar ist oder nicht. Dies zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage unter 1.000 IT-Sicherheitsentscheidern in Deutschland im Auftrag von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.…
News | Blockchain | Geschäftsprozesse
Deutsche Wirtschaft hinkt bei Blockchain hinterher
Während der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr zeigte sich, dass Deutschland momentan im viel zitierten Lieblingssport nur noch zum unteren Durchschnitt gehört. Neue Ansätze sollen die entstandene Lücke zur Weltspitze wieder schließen. Ähnlich verhält es sich im Bereich Wirtschaft: Was beispielsweise das Thema Blockchain betrifft, gilt es für die Bundesrepublik noch einiges nachzuholen. Nur knapp zwei…
News | Blockchain | Business Process Management
Blockchain: Technologie ist reif – ist es der Mensch auch?
Das öffentliche Interesse am Thema Blockchain ist seit Jahren hoch, auch Handel und Konsumgüterindustrie beschäftigen sich zunehmend mit der Technologie und ihren Vorteilen. Doch noch wird die Blockchain-Technologie lange nicht flächendeckend in Handel und Konsumgüterindustrie genutzt. Woran das liegt und wie es mit Blockchain im Handel weitergeht, zeigen die neuesten Ergebnisse des CONSUMER BAROMETERS von IFH Köln…