Blockchain – Die Zukunft des Finanzwesens?

Bidnachweis: canva.com

Das erste Mal tauchte der Begriff Blockchain vor etwa zehn Jahren im Zusammenhang mit Bitcoin auf. Schon damals wurde für Experten deutlich, welches Potenzial die Technologie hat. Die Blockchain bietet eine dezentrale Alternative zur klassischen, zentralisierten Datenbank und wird das Finanzwesen komplett verändern!

Anzeige

Für Banken und Unternehmen ist ein System notwendig, mit dem nachträgliche Manipulationen von Daten und damit einhergehender Betrug unmöglich wird. Aktuell benötigen diese Firmen externe Kontrollinstanzen, die jeden Datenfluss überwachen und kontrollieren, um widerrechtliche Einflussnahme zu verhindern. Bislang gilt, dass kein System unfehlbar ist. Mit der Blockchain Technologie wird sich das ändern.

Was ist die Blockchain Technologie?

»Blockchain ist eine Technologie zur gesicherten Verarbeitung und Prüfung von Datentransaktionen auf Basis eines verteilten Peer-To-Peer-Netzwerks. Blockchain ist Teil der Distributed Ledger Technologie-Familie. Sie nutzt kryptographische Verfahren, Konsens- Algorithmen und rückwärtsverlinkte Blöcke, um Transaktionen praktisch unveränderbar zu machen.« (Quelle Digitalverband Bitcom)

Anzeige

Besonders für Unternehmen und Banken bietet im Gegensatz die Blockchain die Möglichkeit, Daten und Werte in einem geschlossenen Bereich mit ausschließlich identifizierten Teilnehmern sicher zu übertragen und Betrug nahezu auszuschließen. In Zeiten, in denen globale Datensicherheit auch Anwendern immer wichtiger wird, stellt dies einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil dar.

Als dezentrale, unveränderliche Datenbank kann sie die Effizienz steigern, Personal einsparen und Kosten senken. Auf der Blockchain verarbeiten alle beteiligten Datenzentren die einzelnen Informationen in Sekundenschnelle, kontrollieren diese und melden sie als korrekt oder fehlerhaft. Eine zentrale Kontrollinstanz ist somit überflüssig geworden.

Die Blockchain hat das Potenzial, langwierige, übergreifende und komplexe Vorgänge zu beschleunigen und diese zugleich transparenter und übersichtlicher gestalten. Im Zuge dessen können Transaktionen kostengünstiger durch den Ausschluss von zentralen Parteien durchgeführt werden.

Für Banken und Unternehmen bietet die Blockchain vielversprechende Anwendungsbereiche:

Dezentrales Transaktionssystem und Handelsplattform

Sichere und transparente Übertragung von Nachweisen über Eigentumsrechte

Nachvollziehbarkeit von Aktivitäten aller Beteiligten

Sichere Verwaltung von Schlüsseln und Berechtigungen

Die Blockchain wird gerade bei Banken ihr volles Potenzial entfalten und die Geschäftsmodelle nachhaltig verändern. Daher ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aufgrund von zu wenig Expertise im eigenen Haus ist es empfehlenswert, von Anfang an auf externe Experten zu setzen. Die Experten führen eine ausführliche Beratung über die Möglichkeiten der Blockchain Technologie und Kryptowährungen durch.

Mit der richtigen Expertise wird es gelingen, die Blockchain-Technologien realistisch zu betrachten und in Zukunft gewinnbringend nutzen zu können.