Es ist tatsächlich das nächste große Ding am Markt: die Blockchain. Auch wenn es Beobachter gibt, die der Meinung sind, es sei eine überbewertete Technologie, so weiß man aber, dass die Blockchain gerade erst am Anfang ist und viele Branchen noch vor ihrer Neuaufstellung bzw. Revolution stehen. Aber was ist die Blockchain wirklich und welche Auswirkungen hat die Technologie auf den Alltag?

Die Technologie befindet sich auf der Überholspur

Im Jahr 2008 hat Satoshi Nakamoto, dessen Identität heute noch immer ungeklärt ist, ein Whitepaper, in dem das Zahlungssystem auf Basis der Blockchain, der Bitcoin, näher beschrieben wird. Dass der Bitcoin in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat, ist bekannt. Wer etwa schon Bitcoin 360 AI Erfahrungen gesammelt hat, der weiß, dass es immer wieder steile Höhenflüge und Korrekturen gegeben hat – aber es war schnell klar, während der Bitcoin ohne Blockchain nicht überleben kann, ist es aber möglich, dass die Blockchain ohne Kryptowährung auskommen kann.

In immer mehr Bereichen nutzt man die Blockchain Technologie für bestimmte Anwendungen. Und die Branchen werden auch in Zukunft auf die neuartige Technologie setzen. Das deshalb, weil die Vorteile überwiegen.

Die Blockchain und die Sicherheit

Das Register der Blockchain ist nicht zu fälschen. Das aus dem Grund, weil jede Transaktion, die zu der Blockchain hinzugefügt wird, nicht manipuliert werden kann – es gibt hier eine 100%ige Sicherheit. Wie das möglich ist? Die Blockchain setzt sich aus Blöcken zusammen, die mit Daten gefüllt sind. Jeder Block ist mit bestimmten Informationen versorgt und wird an den letzten Block angehängt. Aufgrund der Tatsache, dass die Daten kryptografisch sind, ist es nicht möglich, dass eine nachträgliche Veränderung stattfinden kann. Zudem sind alle Transaktionen sowie Blocks für alle Teilnehmer des Netzwerks einsehbar.

Die Blockchain und die intelligenten Verträge

Ein weiterer Punkt, der für die Blockchain spricht: Smart Contracts. Die intelligenten Verträge, die automatisch ablaufen, können ebenfalls die eine oder andere Branche revolutionieren. So gibt es etwa nur dann die Zahlung, wenn im Vorfeld bestimmte Bedingungen ausgelöst wurden. Die smarten Programmcodes werden direkt auf der Blockchain gespeichert – das heißt, die Wenn-Dann-Beziehungen können ebenfalls nicht nachträglich verändert oder manipuliert werden.

Die Blockchain und ihr Einfluss auf die Branchen

Dass die neuartige Technologie auf einige Branchen Auswirkungen haben wird, ist kein Geheimnis. Schon jetzt gibt es deutliche Veränderungen, und dass, obwohl die Blockchain Technologie noch in den Kinderschuhen steckt.

Winding Tree, ein Start-up aus der Schweiz, hat etwa einen dezentralen B2B-Marktplatz geschaffen, der Unternehmen der Reisebranche ansprechen soll. Dabei bringt der auf der Blockchain basierende Reisemarkt die Fluggesellschaften, Hotels sowie weitere Reisedienstleister zusammen. Somit soll das Ende der Zwischenhändler kommen – zudem will man so für mehr Effizienz und Transparenz sorgen. Große Unternehmen, so etwa die Lufthansa, kooperieren bereits.

Auch im Bereich der Sharing Economy gibt es schon Veränderungen. Slock.it ist ein Projekt, das sich bereits damit befasst, dass ungenutzte Wohnungen, Maschinen oder Büroräume vermietet werden können. Was das für die Zukunft bedeutet? Zwischenhändler, so etwa AirBnB, könnten somit verdrängt werden, da der Bedarf nicht mehr gegeben ist.

IBM forscht zudem mit Unternehmen an verschiedenen Blockchain-Projekten – so etwa an Food Trust. Das heißt, die Blockchain soll so die Sicherheit der Lebensmittel verbessern. Das hat nicht nur eine einfachere Rückrufaktion zur Folge, sondern reduziert in weiterer Folge auch den Abfall. Aktuell arbeitet IBM hier im Bereich der Fertigung und Logistik mit verschiedenen Lebensmittelhändlern zusammen. Man kann hier dann die gesamte Lieferkette über die Blockchain abbilden lassen, sodass man weiß, von wo seine Lebensmittel kommen.

Auch die Bahn arbeitet bereits an einem universellen Ticket, sodass man hier mit einem Ticket mit dem Zug, dem Flugzeug oder auch Taxi unterwegs sein kann. DB Systel, so der Name der IT-Sparte der Deutschen Bahn, will es so möglich machen, dass die Leute während der gesamten Reisestrecke problemlos identifiziert werden können.