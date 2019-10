Blockchain: Uneinigkeit über Bedrohung durch Quantencomputing

Quantencomputing könnte eine ernstzunehmende Bedrohung für aktuelle Verschlüsselungsstandards und damit auch für die Blockchain-Technologie sein, da die Verschlüsselung ein zentrales Element der Blockchain ist. IT-Sicherheitsentscheider sind sich uneinig, ob diese Bedrohung beherrschbar ist oder nicht. Dies zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage unter 1.000 IT-Sicherheitsentscheidern in Deutschland im Auftrag von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. [1]. Der größte Teil der Befragten (39,8 Prozent) antwortet mit »unentschieden«, 33,5 Prozent der IT-Sicherheitsentscheider glaubt nicht, dass diese Bedrohung in den Griff zu bekommen ist. 26,7 Prozent der Experten sind optimistisch und gegenteiliger Ansicht.

»Die Kryptographie innerhalb einer Blockchain ist grundlegend für deren Sicherheit. Daher sollten die genutzten Signatur-Algorithmen und Hash-Funktionen sich austauschen und an neue Anforderungen anpassen lassen« sagt Prof. Norbert Pohlmann, Vorstand IT-Sicherheit im eco Verband. »Bietet eine Blockchain-Lösung diese Möglichkeit, dann lassen sich Dokumente und Informationen mit neuen, angepassten Algorithmen auch in vielen Jahren noch innerhalb einer Blockchain sicher validieren«, so Pohlmann weiter.

Blockchain ist Basistechnologie für die Zukunft.

Die Studie fragte die Experten auch nach dem Nutzen der Blockchain-Technologie. Rund die Hälfte der befragten IT-Sicherheitsentscheider (52,9 Prozent) sieht große Mehrwerte, insbesondere für die Nachvollziehbarkeit von Prozessen und Abläufen (32,4 Prozent), den Nachweis der Echtheit von Informationen (24,8 Prozent) und der Echtheit von Dokumenten (22,4 Prozent). 11,8 Prozent gaben an, die Blockchain könne keine Mehrwerte liefern. 35,3 Prozent wollten keine Einschätzung abgeben.

»Die Blockchain ist eine Querschnittstechnologie mit einem breiten Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für viele Branchen«, sagt Stephan Zimprich, Leiter der Kompetenzgruppe Blockchain im eco Verband. Die Technologie ermögliche beispielsweise die Transaktion von Werten im digitalen Raum. Ganz ohne Intermediäre, sprich ohne Vermittler, lässt sich nachvollziehbar und manipulationssicher etwa der Handel mit Wertpapieren, die Einspeisung von Strom oder die Übertragung von Nutzungsrechten dokumentieren.

[1] Blockchain Know-how und praktisches Expertenwissen für Mittelständler auf 38 Seiten hat der eco Verband inklusive Anwendungsszenarien in einem Whitepaper veröffentlicht, das jetzt zum Download bereit steht.

