Die verschiedenen Ebenen der Blockchain

Eines der größten Merkmale der Blockchain ist die Transparenz unter den teilnehmenden Mitgliedern, es handelt sich hier um ein genehmigungsfreies Modell. Bei der Idee der Blockchain geht es um das vertrauensvolle Teilen, das über die Wahl des Konsensverfahrens hinausgeht. Bei Blockchain muss es nicht nur um den Austausch von Kryptowährung gehen, sondern auch um andere Transaktionen wie etwa Vermögenswerte, die in einem smarten Vertrag beschrieben werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und alles, je nach ihrer Verwendung, muss jedoch kategorisiert werden. Die Transaktion kann in öffentliche Blockchains, private Blockchains und föderierte Blockchains kategorisiert werden.

Föderierte Blockchain

Ein föderiertes Blockchain-Konsortium ist eine Art von Netzwerk, bei dem ein System von mehreren ausgewählten Organisationen, anstatt nur von einer einzigen, unterhalten wird. Alle erhalten dadurch eine ähnliche Behandlung und keine einzelne beteiligte Einheit hat die Autorität über das Netzwerk. Das Netzwerk kann als eine Plattform angesehen werden, an der mehrere Unternehmen beteiligt sind und von denen jedes bei Bedarf seine Informationen austauschen kann, was zu einer kollaborativen Umgebung führt. Das Blockchain-Konsortium bietet eine regulatorische Umgebung für die teilnehmenden Unternehmen, die für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Unternehmen erforderlich ist. Aufgrund der Charakteristik der Blockchain ist es jedoch nicht so restriktiv und bietet auch die Freiheit der Dezentralisierung. Was eine föderierte Blockkette von einer öffentlichen Blockkette unterscheidet, ist, dass nur autorisierte Personen Zugang zu ihr haben.

Private Blockchain

Private Blockchain und föderierte Blockchain sind ähnlich, jedoch mit einigen Unterschieden. In einer privaten Blockchain hat ein Benutzer nur dann Zugriff, wenn er zum Zugriff auf die Informationen berechtigt ist. Beispielsweise kann ein einzelnes Unternehmen eine öffentliche Blockchain für sich selbst erstellen, um die Sicherheit seiner Daten zu gewährleisten. Benutzer, die auf das Blockchain-Netzwerk zugreifen möchten, müssen über das Netzwerk, das als Berechtigungsnetzwerk (Permission Network) bezeichnet wird, eine Autorisierung erhalten. Es geht sogar so weit, dass die Möglichkeiten der Benutzer mit Zugriff auf das Netzwerk eingeschränkt werden, etwa dass bestimmte Personen bestimmte Informationen austauschen können und sonst nichts.

Dieser Gedanke steht tendenziell im Widerspruch zur Wesensart dieser Technologie, wie etwa dass sie offen und transparent ist, dass sie von jedem eingesehen werden kann und dass bei einem privaten Netzwerk die Genehmigung dessen, was die Teilnehmer tun können, von beobachtenden Behörden oder anderen Teilnehmern geregelt wird. Dies führt dazu, dass viele glauben, dass eine private Blockchain nicht mehr als Blockchain bezeichnet werden sollte.

Öffentliche Blockchain

Leute, die etwas Erfahrung mit der Kryptowährung haben und sie auch in der Vergangenheit benutzt haben, haben höchstwahrscheinlich mit einer öffentlichen Blockchain interagiert und machen wahrscheinlich die Mehrheit der verteilten Hauptbücher aus, die heute existieren. Die öffentliche Blockchain wird als solche bezeichnet, weil jeder die Möglichkeit hat, die stattfindenden Transaktionen einzusehen, und der Beitritt ist dabei so einfach wie das Herunterladen der dafür notwendigen Software. Keine Organisation hat die Kontrolle über das Netzwerk, und wenn die Daten auf der Blockchain einmal validiert sind, können sie nicht mehr geändert werden, auch wenn die Transaktionen öffentlich gemacht werden. Dies führt zu mehr Transparenz, die Informationen werden dezentralisiert und auch auf mehreren Geräten gespeichert, was es fast unmöglich macht, eine öffentliche Blockchain zu hacken.

Alle Informationen sind in Code geschrieben

Ob reguläre Blockchain oder öffentliche Blockchain, es ist beeindruckend, dass Transparenz und Anonymität gleichzeitig geboten wird. Jede Interaktion besteht aus zufälligen Zahlen und Zeichen, und es werden keine persönlichen Daten wie Name und Adresse gespeichert. Ein Beispiel, bei dem dies ein großer Vorteil sein kann, sind Online-Kasinos. Die vielen Online-Plattformen, die der des Online Casino Starvegas ähnlich sind, haben diese Technologie noch nicht übernommen und viele ziehen diese auch noch nicht in Betracht. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Zahl der Menschen auf der Welt, die Blockchain nutzen, nicht so groß ist, aber da die Zahlen weiter steigen, müssen sich die Online-Plattformen anpassen und Blockchain als Wahlmöglichkeit implementieren.

Andere Unternehmen nehmen das Potenzial, das Blockchain zu bieten hat, zur Kenntnis, müssen es aber noch implementieren, während eine kleine Anzahl von Organisationen die Technologie entweder übernommen hat oder nach Möglichkeiten sucht, sie richtig zu nutzen.

593 Artikel zu „Blockchain“

NEWS | BLOCKCHAIN | GESCHÄFTSPROZESSE Deutsche Wirtschaft hinkt bei Blockchain hinterher Während der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr zeigte sich, dass Deutschland momentan im viel zitierten Lieblingssport nur noch zum unteren Durchschnitt gehört. Neue Ansätze sollen die entstandene Lücke zur Weltspitze wieder schließen. Ähnlich verhält es sich im Bereich Wirtschaft: Was beispielsweise das Thema Blockchain betrifft, gilt es für die Bundesrepublik noch einiges nachzuholen. Nur knapp zwei… Weiterlesen →

NEWS | BLOCKCHAIN | TRENDS 2019 Ist Blockchain ein kurzlebiger Trend? Die Hälfte der deutschen Unternehmen sehen die Blockchain nicht als »Game Changer«. Rund 50 Prozent aller hierzulande im Zuge einer Erhebung Befragten glauben, dass die Blockchain-Technologie keinen tiefgreifenden Umbruch mit sich bringen wird. Dementsprechend schleppend läuft auch die Umsetzung zugehöriger Projekte: Zwei Drittel der Studienteilnehmer in Deutschland gaben an, dass ihr Unternehmen noch keine relevanten… Weiterlesen →