Frankfurt ist weltweit größtes Internet-Drehkreuz

Unternehmen sind heute auf hochperformante Netzwerkanbindungen und schnelle Internetzugänge für ihre datenintensiven Anwendungen, Cloud-Services und KI-Workloads angewiesen. Dabei ist Frankfurt weiterhin das Internet-Drehkreuz mit der weltweit größten Bandbreitenkonzentration. Das zeigen aktuelle Daten von TeleGeography zur internationalen Internetbandbreite nach Metropolregionen [1].
Mit einer Internetbandbreite von 279,4 Tbit/s führt die Main-Metropole das weltweite Ranking der Metropolregionen deutlich an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Digital-Hubs Singapur (222,3 Tbit/s) und Amsterdam (182,7 Tbit/s). Dahinter rangiert London mit 175,7 Tbit/s auf Platz vier. Es folgen Paris (161,9 Tbit/s) und Marseille (124,3 Tbit/s), bevor Hongkong (114,2 Tbit/s), Miami (90,5 Tbit/s), Wien (72,7 Tbit/s) und Stockholm (72,0 Tbit/s) die weltweiten Top 10 komplettieren. Die Zahlen unterstreichen einmal mehr die Rolle von Frankfurt als zentraler digitaler Knotenpunkt Europas und als einer der bedeutendsten Internet-Hubs weltweit.
Der Grund liegt vor allem im einzigartigen Interconnection-Ökosystem der Mainmetropole. Frankfurt ist einer der weltweit führenden Internetknoten, über den hunderte Netzwerke Daten direkt miteinander austauschen. Gleichzeitig verfügt die Region über eine besonders hohe Dichte an Rechenzentren, Cloud-Plattformen und Netzbetreibern. Das ist ein entscheidender Standortvorteil für datenintensive Anwendungen, Künstliche Intelligenz und digitale Dienste.
Die Zahlen verdeutlichen zugleich die starke Konzentration digitaler Infrastruktur auf wenige globale Knotenpunkte. Während Frankfurt das weltweite Ranking dominiert, zeigt ein Blick auf das Deutschland-Ranking, dass andere Metropolregionen deutlich dahinter liegen. So erreicht Hamburg mit 34,7 Tbit/s Platz 21, München folgt mit 22,5 Tbit/s auf Platz 36.
Weitere Platzierungen deutscher Städte im internationalen Vergleich:
Platz 51: Düsseldorf – 17,4 Tbit/s
Platz 80: Berlin – 9,3 Tbit/s
Platz 123: Nürnberg – 3,9 Tbit/s
Platz 237: Köln – 0,7 Tbit/s
Platz 323: Dresden – 0,2 Tbit/s
»Frankfurt ist das zentrale Interconnection-Gateway für Deutschland und große Teile Europas«, sagt Volker Ludwig, SVP und Managing Director Central Europe bei Digital Realty. »Gerade für datenintensive Anwendungen wie Cloud und KI ist es entscheidend, Infrastruktur dort zu betreiben, wo Netzwerke, Plattformen und Datenströme unmittelbar miteinander verbunden sind.« Frankfurt bleibt damit ein strategischer Standort für die digitale Wertschöpfung und ein zentraler Hub für Interconnection, Cloud und Datenökonomie in Europa, mit wachsender Bedeutung für die globale digitale Infrastruktur.
[1] https://www2.telegeography.com/
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