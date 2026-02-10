Safer Internet Day: Wenn Bots den digitalen Alltag dominieren

Das Internet steht an einem Wendepunkt. Zum Safer Internet Day wird deutlich, dass automatisierte Systeme den digitalen Alltag zunehmend dominieren und das mit Folgen für Sicherheit, Vertrauen und Fairness im Netz. Aktuelle Entwicklungen zeigen dabei, dass digitale Interaktionen immer häufiger ohne menschliche Beteiligung stattfinden.

Warum diese Entwicklung für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland relevant ist:

Manipulation im Online-Alltag nimmt zu:

Automatisierte Systeme beeinflussen Preise, Verfügbarkeiten, Bewertungen, Content-Erstellung und Reichweiten, häufig zulasten echter Nutzerinnen und Nutzer. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von World zeigt, dass Unsicherheit beim Online-Shopping weit verbreitet ist. Lediglich 14 Prozent der Deutschen geben an, keinerlei Bedenken zu haben, wenn sie im Internet einkaufen.

Diese Unsicherheit ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines grundlegenden Wandels im Internet:

Aktuelle Beispiele verstärken diese Dynamik noch deutlicher sichtbar. Mit Plattformen wie Moltbook entstehen derzeit digitale Räume, in denen ausschließlich KI-Agenten miteinander interagieren und Inhalte erzeugen, während Menschen nur noch zuschauen. Solche Projekte verdeutlichen, wie schnell sich das Internet in Richtung automatisierter Interaktion entwickelt und wie wichtig es wird, künftig klar unterscheiden zu können, wo Maschinen unter sich agieren und wo echte menschliche Interaktion stattfindet.

Vertrauen wird zur zentralen Erwartung:

Dazu kommt, dass der Wunsch nach Verlässlichkeit im Netz wächst. Fast 90 Prozent der Deutschen halten es für eher oder sehr wichtig, dass Online-Plattformen zuverlässig prüfen, ob Bewertungen sowie Käuferinnen, Käufer, Verkäuferinnen und Verkäufer echt sind und von Menschen stammen. Vertrauen wird damit zur entscheidenden Voraussetzung für die Nutzung digitaler Angebote.

Schutz muss dort ansetzen, wo Interaktionen stattfinden:

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher zweifeln zunehmend an der Echtheit von Käuferinnen, Käufern, Verkäuferinnen, Verkäufern und ganzen Shops. Gerade im Online-Handel, wo Identität und Vertrauen entscheidend sind, wünschen sich viele Deutsche verlässliche Nachweise statt bloßer Vermutungen.

Proof of Human

Genau hier setzt das Sicherheitsprinzip Proof of Human an. Statt im Nachhinein zu prüfen, ob eine Bewertung, ein Kauf, ein Händler- oder Nutzerprofil echt sein könnte, wird vorab sichergestellt, dass eine Interaktion tatsächlich von einem realen Menschen stammt. Das geschieht völlig anonym, ohne persönliche Daten preiszugeben. So können Plattformen sicherstellen, dass Bewertungen, Logins oder Käufe von echten Menschen ausgehen und nicht von automatisierten Systemen.

»Der Mensch droht im Internet zur Minderheit zu werden«, sagt Tiago Sada, Head of Product, Engineering & Design bei Tools for Humanity, dem Unternehmen hinter World. »Bereits 2024 hat automatisierter Datenverkehr erstmals den menschlichen überholt, denn mehr als jede zweite Anfrage im Netz kommt heute von Bots. Im Online-Handel sind sie längst dominierend. Der Grund dafür ist, dass KI die Eintrittshürden dramatisch senkt. Was früher Monate dauerte, lässt sich heute in Minuten automatisieren. Ohne eine gestärkte digitale Infrastruktur und neue Vertrauensmechanismen verliert mit solchen Bedrohungen das Internet seine Glaubwürdigkeit. Der Nachweis, dass hinter einer Aktion im Netz ein echter Mensch steht, wird damit unverzichtbar.«

Fazit zum Safer Internet Day

Ein sicheres Internet bedeutet heute nicht nur Schutz vor einzelnen Betrugsformen. Es geht um eine grundlegende Frage: Wie stellen wir sicher, dass digitale Interaktionen menschlich, vertrauenswürdig und fair bleiben?

Über World

World soll das weltweit größte und inklusivste Netzwerk echter Menschen werden. Das Projekt wurde ursprünglich von Sam Altman, Max Novendstern und Alex Blania ins Leben gerufen und hat zum Ziel, jedem Menschen im Zeitalter der KI einen Nachweis seiner Identität, seiner finanziellen Situation und seiner Verbindungen zu liefern. Weitere Informationen zu World finden Sie unter world.org: World – Das Netzwerk echter Menschen.