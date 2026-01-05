Das war das Internet im Jahr 2025

Datenverkehr, KI-Nutzung, IT-Sicherheitslage und globale Erreichbarkeit: Der »Year in Review 2025«-Report von Cloudflare macht deutlich, wie rasant sich das Internet im letzten Jahr entwickelt hat – und welche Herausforderungen damit einhergehen. Die Basis hierfür ist Cloudflares globales Netzwerk, das in 330 Städten in über 125 Ländern/Regionen präsent ist und rund 20 Prozent des weltweiten Internetverkehrs abdeckt.
Zentrale Erkenntnisse aus dem Report:
Starker Anstieg der KI-Bot-Aktivität und Modellnutzung:
Der GPTBot von OpenAI zeigte im Laufe des Jahres stark schwankende Crawling-Aktivitäten. Gleichzeitig stiegen die nutzerseitig ausgelösten Webzugriffe über den User-Agent ChatGPT-User kontinuierlich. Ab Mitte Februar zeichnete sich hier ein Nutzungsmuster ab, was auf eine zunehmende Nutzung in Schulen und am Arbeitsplatz hindeutet. Das Spitzenaufkommen an Anfragen war bis zu 16-mal höher als zu Beginn des Jahres. Gleichzeitig übertraf Googlebot, der sowohl für die Suchindexierung als auch für KI-Training verwendet wird, alle anderen KI-Bots zusammen deutlich. Auch bei Anthropics ClaudeBot nahm das Crawling in der ersten Jahreshälfte nahezu auf das Doppelte zu, ging jedoch in der zweiten Jahreshälfte schrittweise wieder zurück. Gleichzeitig reagierten viele Website-Betreiber mit Gegenmaßnahmen: KI-Crawler waren die am häufigsten blockierten User Agents in robots.txt-Dateien.
Post-Quantum Encryption wird zum Mainstream:
Ein technologischer Wendepunkt: Über die Hälfte (52 %) des menschlich generierten Web-Traffics ist mittlerweile post-quantum-verschlüsselt – fast doppelt so viel wie zu Jahresbeginn. Auch mobil zeigt sich der Trend deutlich: iOS 26 sorgte ab Herbst für einen starken Anstieg verschlüsselter Anfragen.
Internet Outages nehmen global zu:
Cloudflare verzeichnete 2025 insgesamt 174 größere Internetausfälle – fast die Hälfte davon war auf staatlich verordnete Abschaltungen zurückzuführen (etwa zur Verhinderung von Betrug im Zuge von Prüfungen oder als Reaktion auf Proteste).
Cyberangriffe erreichen neue Rekordwerte:
Hyper-volumetrische DDoS-Angriffe erreichten Spitzen von 31,4 Tbps und 14 Bpps. Besonders im Fokus standen Non-Profit-Organisationen sowie soziale Einrichtungen. Gleichzeitig identifizierte Cloudflare vermehrt bösartige E-Mails: Über 5 Prozent der analysierten Nachrichten enthielten schädliche Inhalte, häufig in Form von betrügerischen Links.
[1] Den vollständigen Report mit weiteren Analysen, Grafiken und Trends finden Sie hier. https://blog.cloudflare.com/de-de/radar-2025-year-in-review/
Weitere wichtigste Ergebnisse
Traffic
- Der globale Internettraffic ist 2025 um 19 % gestiegen, wobei ein deutliches Wachstum ab August verzeichnet wurde.
- Bei den Top 10 der beliebtesten Internetdienste gab es gegenüber 2024 einige Veränderungen und es wurde eine Reihe neuer Anbieter in die Kategorielisten aufgenommen.
- Der Starlink-Datenverkehr hat sich 2025 verdoppelt, was den Traffic aus über 20 neuen Ländern/Weltregionen mit einschließt.
- Googlebot war auch 2025 für die größte Menge an Anfragetraffic bei Cloudflare verantwortlich, da der Dienst Millionen Websites von Cloudflare-Kunden zwecks Suchindexierung und KI-Training durchforstet hat.
- Der Anteil des von Menschen generierten, quantensicher verschlüsselten Web-Traffics ist auf 52 % gestiegen.
- Googlebot war für mehr als ein Viertel des verifizierten Bot-Traffics verantwortlich.
AI
- Das Crawling-Volumen des Dual-Purpose-Googlebot übertraf das anderer KI-Bots und Crawler deutlich.
- Das Crawlen von KI-»Nutzeraktionen« hat sich 2025 um mehr als das 15-Fache erhöht.
- Während alle anderen KI-Bots 4,2 % des HTML-Anfrage-Traffics ausmachten, entfielen auf Googlebot allein 4,5 %.
- Anthropic wies unter den führenden KI- und Suchplattformen das höchste Crawl-to-Refer-Verhältnis auf.
- KI-Crawler waren die am häufigsten in robots.txt-Dateien als vollständig unzulässig gekennzeichneten User Agents.
- Bei Workers AI war das Llama-3-8b-Instruct-Modell von Meta das beliebteste Modell, und Textgenerierung war die beliebteste Aufgabenart.
Einführung und Nutzung
- iOS-Geräte verursachten weltweit 35 % des gesamten Datenverkehrs mobiler Geräte und in vielen Ländern mehr als die Hälfte des Geräte-Traffics.
- Der Anteil der Webanfragen, die HTTP/3 und HTTP/2 verwendet haben, ist im Jahr 2025 weltweit leicht gestiegen.
- JavaScript-basierte Bibliotheken und Frameworks waren als Werkzeuge für die Erstellung von Webseiten weiterhin von integraler Bedeutung.
- Ein Fünftel der automatisierten API-Aufrufe wurde von Go-basierten Clients gestellt.
- Google bleibt die führende Suchmaschine. Mit deutlichem Abstand folgen Yandex, Bing und DuckDuckGo.
- Chrome ist weiterhin der führende Browser bei allen Plattformen und Betriebssysteme – außer bei iOS, wo Safari über den größten Marktanteil verfügt.
Konnektivität
- Rund um den Erdball wurden dieses Jahr über 174 große Internetausfälle beobachtet. Knapp die Hälfte davon ging darauf zurück, dass auf staatliche Anordnung hin die Verbindung zum Web auf regionaler oder nationaler Ebene gekappt wurde.
- Weltweit wurde weniger als ein Drittel der Dual-Stack-Anfragen über IPv6 gestellt, während es in Indien mehr als zwei Drittel waren.
- Europäische Staaten zählten zu den Ländern mit den höchsten Download-Geschwindigkeiten von jeweils mehr als 200 Mbit/s. Spanien gehörte weiterhin durchweg zu den Spitzenreitern, was die gemessenen Kennzahlen zur Internetqualität betraf.
- London und Los Angeles waren 2025 Hotspots für Cloudflare-Geschwindigkeitstests.
- Mehr als die Hälfte des Anfrage-Traffics kam von Mobilgeräten in 117 Ländern/Weltregionen.
Sicherheit
- 6 % des weltweiten Datenverkehrs über das Netzwerk von Cloudflare wurden von unseren Systemen Abwehrmaßnahmen unterzogen: Entweder, weil der Traffic als potenziell bösartig eingestuft wurde, oder aus von Kunden festgelegten Gründen.
- Der weltweite Bot-Traffic kam zu 40 % aus den Vereinigten Staaten und ein Viertel ging von Amazon Web Services und Google Cloud aus.
- Organisationen im Segment »Menschen und Gesellschaft« wurden 2025 am häufigsten ins Visier genommen.
- Die Routing-Sicherheit hat sich 2025 gemessen am Anteil der gültigen RPKI-Routen und des abgedeckten IP-Adressraums kontinuierlich verbessert.
- Die Größe hypervolumetrischer DDoS-Angriffe hat im Lauf des Jahres erheblich zugenommen.
- Mehr als 5 % der von Cloudflare analysierten E-Mail-Nachrichten wurden als bösartig eingestuft.
- Zu den häufigsten Bedrohungen, die sich in schädlichen E-Mail-Nachrichten fanden, gehörten betrügerische Links, Identitätstäuschung und Markenimitation.
- Fast alle E-Mails von den Top-Level-Domains .christmas und .lol wurden entweder als Spam oder als bösartig eingestuft.
