Kein Urlaub ohne Internet: 80 Prozent sind auch in den Ferien online

11 Prozent sind am Urlaubsort sogar häufiger im Netz als im Alltag. Jüngere sind in puncto Internetqualität deutlich anspruchsvoller. Die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung ist für die Firma nicht erreichbar.

Kein Urlaub ohne Internet: Für vier von fünf Bundesbürgern ist genau das die Devise, wie eine aktuelle und repräsentative Umfrage des weltweit führenden Internetknoten-Betreibers DE-CIX zeigt [1]. Während 29 Prozent der Befragten das Netz an den schönsten Tagen des Jahres genauso intensiv wie im Alltag nutzen, sind 11 Prozent sogar noch häufiger online. Zudem haben Reisende klare digitale Erwartungen: Internetverbindungen müssen stabil (43 Prozent), WLAN-Dienste kostenlos (40 Prozent) und Netze flächendeckend verfügbar sein (33 Prozent). Gerade Jüngere zeigen sich dabei anspruchsvoller als Ältere: Während 27 Prozent der Urlauber ab 55 Jahren keine Anforderungen an das Internet am Feriendomizil stellen, trifft dies nur auf 6 Prozent der 18- bis 24-Jährigen zu. Ein Urlaub komplett ohne Web kommt nur für jeden zehnten Umfrageteilnehmer in Frage.

Reisende checken Wetterberichte, aber keine Dienst-E-Mails

Egal, ob Badetemperaturen, Restaurants oder neue Attraktionen – besonders häufig informieren sich die Befragten über das Wetter (58 Prozent), chatten mit Freunden oder Familie (57 Prozent) und halten sich über das Weltgeschehen (Nachrichten-Apps) auf dem Laufenden (51 Prozent). Online-Shopping (21 Prozent) und Gaming (13 Prozent) stellen die Schlusslichter im Anforderungsprofil dar. Nicht anders stehen die meisten Deutschen zur eigenen Erreichbarkeit für Büro, Beruf und Boss: Nur 15 Prozent lassen sich täglich, 12 Prozent mehrmals und 8 Prozent einmal pro Woche darauf ein. Allerdings ist die Hälfte der Berufstätigen (35 Prozent) für die Arbeit am Reiseziel digital gar nicht verfügbar. (Zur Vollständigkeit: 24 Prozent der Befragten sind nicht berufstätig, 6 Prozent haben keine Angaben gemacht.)

Jüngere sind lieber im Stream als in der Sonne

Der Blick auf die Altersklassen zeigt, dass sich besonders Ü55-Jährige lieber Strand und Pool als dem Web zuwenden: 17 Prozent nutzen das Internet überhaupt nicht. Kaum anderes gilt für soziale Medien an der Wunschdestination: Nur 28 Prozent der Älteren sind hier unterwegs. Für jeden zweiten unter 34-Jährigen geht es dagegen nicht ohne Instagram, TikTok und Co. Gleiches trifft bei den Befragten dieser Gruppe aufs Streaming zu: Während fast die Hälfte Videos, Filme und Serien schaut, reklamieren das nur 14 Prozent der über 55-Jährigen für sich. Wenig Unterschiede zeigen sich im Vergleich der Geschlechter: Frauen nutzen allerdings Messenger-Dienste/Apps (61 Prozent) im Urlaub häufiger als Männer (53 Prozent).

»Deutsche gehen auch in den Ferien gerne und oft ins Netz«, sagt Ivo Ivanov, CEO bei DE-CIX, »Auffällig sind die klaren Erwartungen der Jüngeren an Konnektivität. Darin spiegelt sich nicht nur wider, wie selbstverständlich Internet-basierte Anwendungen im Leben der Heranwachsenden heute bereits sind, sondern mit Blick auf künstliche Intelligenz, immersive Apps und Online-Welten morgen sicherlich sein werden.«

[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2066 Personen zwischen dem 3. und 5. Juli 2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

