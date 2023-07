»Ich bin dann mal weg« – Warum Urlaub ohne Arbeit so wichtig ist

Urlaub bietet Zeit für Entspannung, Erholung und das »Aufladen der Batterien«. Leider gibt es immer mehr Menschen, die während ihres Urlaubs arbeiten. Dies kann jedoch die Work-Life-Balance gefährden und langfristig negative Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit haben.

»Arbeit im Urlaub führt dazu, dass die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem verschwimmen. Durch die ständige Erreichbarkeit befinden wir uns dauerhaft in einem arbeitsbezogenen Denkmuster, auch wenn wir eigentlich freie Zeit haben sollten. Dadurch wird es schwieriger, sich mental von der Arbeit zu lösen und sich auf die Entspannung und den Genuss des Urlaubs zu konzentrieren. Der Stress bleibt weiterhin präsent«, erläutert Alexandra Löwe, Stress-Expertin am IST-Studieninstitut. »So kehren wir nach dem Urlaub nicht erfrischt und revitalisiert zurück, sondern fühlen uns weiterhin müde und ausgelaugt.«

Aber wer ständig arbeitet und keine Zeit für Erholung findet, riskiert eine Abnahme der Kreativität und Produktivität und letztlich Erschöpfung.

»Der permanente Einsatz des Gehirns im Arbeitsalltag kann dazu führen, dass bestimmte Denkfähigkeiten überbeansprucht, während andere vernachlässigt werden. Eine Auszeit in Form eines Urlaubs ermöglicht es dem Gehirn, sich zu regenerieren und neue Energie zu tanken«, so Löwe. »Darüber hinaus können wir unser Gehirn auf verschiedene Weise stimulieren, indem wir neue Orte erkunden, andere Aktivitäten ausprobieren und uns neuen Erfahrungen öffnen. Dies kann dazu beitragen, die kognitiven Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Problemlösung und Lernfähigkeit zu verbessern. Urlaub wirkt sich damit positiv auf unsere kreative Denkweise und Arbeitsleistung aus.«

Die mentale Gesundheit ist eng mit der Funktionsweise des Gehirns verbunden. Stress und Überlastung können zu Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Problemen führen. Durch einen Urlaub kann dem entgegengewirkt und die geistige Gesundheit gestärkt werden.

Die viel zitierte Work-Life-Balance ist entscheidend für allgemeines Wohlbefinden. Wenn man sich im Urlaub nicht von der Arbeit lösen kann, wird diese Balance gestört. Die Zeit, die private Aktivitäten gedacht war, wird stattdessen von beruflichen Verpflichtungen eingenommen.

Dies kann zu Konflikten in persönlichen Beziehungen führen und das Gefühl verstärken, dass die Arbeit immer Vorrang hat. Beziehungen und soziale Bindungen sind wichtig für das Gehirn, da sie die Freisetzung von Oxytocin, einem Hormon, das mit positiven Emotionen und dem Aufbau von Vertrauen verbunden ist, fördern. »Daher profitieren wir in mehrfacher Hinsicht davon, wenn wir den Urlaub nutzen, um Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen, neue Menschen kennenzulernen und soziale Interaktionen zu pflegen«, fasst Löwe zusammen.

Alexandra Löwe, Stress-Expertin und Dozentin am IST-Studieninstitut

Foto: freepik

Im Urlaub arbeiten sollte man vermeiden

Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie auch im Urlaub erreichbar sein müssen oder zumindest einige Aufgaben erledigen sollten. Sie denken, dass sie sonst etwas verpassen oder ihren Job gefährden könnten. Doch diese Einstellung ist nicht nur ungesund, sondern auch kontraproduktiv. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen erklären, warum Urlaub ohne Arbeit so wichtig ist und wie Sie es schaffen können, wirklich abzuschalten.

Urlaub ohne Arbeit ist wichtig für Ihre Gesundheit

Studien haben gezeigt, dass ständige Erreichbarkeit und Arbeitsbelastung zu Stress, Burnout, Schlafstörungen, Depressionen und anderen psychischen und körperlichen Beschwerden führen können. Diese beeinträchtigen nicht nur Ihre Lebensqualität, sondern auch Ihre Leistungsfähigkeit und Kreativität. Wenn Sie sich keine Auszeit gönnen, riskieren Sie also Ihre Gesundheit und Ihre Karriere.

Urlaub ohne Arbeit ist wichtig für Ihre Motivation

Wenn Sie immer nur arbeiten, verlieren Sie schnell die Freude an dem, was Sie tun. Sie fühlen sich ausgelaugt, gelangweilt oder frustriert. Das kann dazu führen, dass Sie Ihre Ziele aus den Augen verlieren oder weniger engagiert sind. Wenn Sie sich hingegen regelmäßig eine Pause gönnen, können Sie neue Energie tanken, Ihre Perspektive wechseln und sich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Das steigert Ihre Motivation und Ihre Begeisterung für Ihre Arbeit.

Urlaub ohne Arbeit ist wichtig für Ihre Beziehungen

Wenn Sie immer nur arbeiten, vernachlässigen Sie oft Ihre Familie, Ihre Freunde oder Ihre Hobbys. Das kann zu Konflikten, Einsamkeit oder Unzufriedenheit führen. Wenn Sie sich hingegen Zeit für sich selbst und Ihre Liebsten nehmen, können Sie Ihre Beziehungen pflegen, neue Kontakte knüpfen oder alte wieder aufleben lassen. Das stärkt Ihr soziales Netzwerk und Ihr Wohlbefinden.

Wie Sie es schaffen können, wirklich abzuschalten

Es ist nicht immer leicht, im Urlaub wirklich abzuschalten. Vielleicht haben Sie Angst vor dem Arbeitsrückstand, dem Sie nach Ihrer Rückkehr gegenüberstehen. Vielleicht haben Sie ein schlechtes Gewissen gegenüber Ihren Kollegen oder Ihrem Chef. Vielleicht haben Sie auch einfach keine Lust auf Langeweile oder Routine. Doch es gibt einige Tipps, wie Sie es schaffen können, im Urlaub wirklich abzuschalten:

Planen Sie Ihren Urlaub rechtzeitig und informieren Sie Ihre Kollegen und Ihren Chef über Ihre Abwesenheit. Delegieren Sie wichtige Aufgaben oder bitten Sie jemanden, für Sie einzuspringen.

Schalten Sie Ihr Handy aus oder stellen Sie es auf Flugmodus. Wenn das nicht möglich ist, legen Sie feste Zeiten fest, zu denen Sie E-Mails checken oder Anrufe entgegennehmen. Am besten nur einmal am Tag oder gar nicht.

Vermeiden Sie es, im Urlaub über Arbeit zu sprechen oder zu denken. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Dinge, die Ihnen Spaß machen oder die Ihnen gut tun. Seien Sie neugierig, offen und entspannt.

Gönnen Sie sich etwas Besonderes im Urlaub. Das kann ein Ausflug sein, ein gutes Essen, eine Massage oder ein neues Buch. Belohnen Sie sich für Ihre harte Arbeit und genießen Sie den Moment.

Reflektieren Sie Ihren Urlaub nach Ihrer Rückkehr. Was hat Ihnen besonders gefallen? Was haben Sie gelernt? Was möchten Sie beibehalten oder ändern? Schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf oder teilen Sie sie mit anderen.

Fazit

Urlaub ohne Arbeit ist nicht nur ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit, Ihre Motivation und Ihre Beziehungen. Wenn Sie es schaffen, im Urlaub wirklich abzuschalten, werden Sie nicht nur erholt und glücklich zurückkehren, sondern auch produktiver und kreativer sein.