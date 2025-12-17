Cybersafety-Prognosen für 2026: Das Internet wird immer gefährlicher

»2026, das Jahr, in dem das Internet der menschlichen Intuition entwächst«
2026 wird das Internet so schnell und komplex, dass die menschliche Intuition nicht mehr ausreicht, um Risiken zu erkennen – künstliche Intelligenz verändert Vertrauen, Identität und Wahrheit grundlegend. Cyberkriminelle nutzen KI aktiv, um Identitäten, Emotionen und Browser gezielt zu manipulieren, wodurch neue Sicherheitsreflexe und Verifikationsmethoden für alle Nutzerinnen und Nutzer notwendig werden. Die fünf wichtigsten Veränderungen betreffen die Notwendigkeit zur Verifikation von Menschen, die Verzerrung der Online-Wahrheit durch KI, emotionales Engineering bei Betrugsmaschen, den Vertrauensverlust durch synthetische Identitäten und den Browser als Hauptangriffsziel.
Nach Einschätzung von den Gen Threat Labs markiert 2026 den Moment, in dem sich das Internet schneller weiterentwickelt, als die menschliche Intuition mithalten kann. Künstliche Intelligenz (KI) wird digitale Erlebnisse nicht nur beschleunigen, sondern Vertrauen, unser Verständnis von Identität und sogar Wahrheit selbst neu definieren. Was heute noch Randerscheinung ist, wird normal. Was früher offensichtlich war, wird mehrdeutig. Und was einmal auf menschlichem Bauchgefühl basierte, wird künftig Verifikation, Skepsis und neue digitale Reflexe erfordern, die die meisten Menschen nie gelernt haben.
»Cyberkriminelle passen sich nicht länger nur an neue Technologien an, sondern steuern diese aktiv«, erläutert Siggi Stefnisson, Cyber Safety CTO bei Gen. »Von Identität über Emotionen bis hin zum Browser selbst wird jeder Winkel des Internets zur umkämpften Zone. Unser Ziel ist es, Menschen auf diese Realität vorzubereiten und sie mit Gewohnheiten und Tools auszustatten, die sie schützen.«
Die Gen-Prognosen für 2026 beschreiben fünf tiefgreifende Veränderungen, die unser digitales Leben umkrempeln werden:
- Das Jahr, in dem Menschen verifiziert werden müssen
Täuschung verlässt den Bildschirm und dringt in den Alltag ein: KI macht es möglich, das Gesicht, die Stimme und den Schreibstil einer Person in Sekunden zu klonen. Synthetische Persönlichkeiten, wie Freunde, Kolleginnen, Influencer oder sogar romantische Partner, entstehen mit erschreckender Authentizität.
Deepfakes beschränken sich nicht mehr auf Videos, sondern dringen in Echtzeit-Telefonate und Live-Interaktionen vor. Vertrauen wird zum Risiko, und die Verifikation des menschlichen Gegenübers zum neuen Sicherheitsreflex.
Verbrauchertipp: Erst Pause, dann prüfen. Nutzen Sie einen zweiten Kommunikationskanal, um sensible Aufforderungen zu verifizieren. Legen Sie im Falle eines Anrufs auf und rufen Sie bekannte Nummern selbst an. Vereinbaren Sie Familien-Codewörter. Wenn Bild oder Ton »irgendwie komisch« wirken, stoppen Sie, bevor Sie handeln.
- Die KI-Echokammer verzerrt die Online-Wahrheit
2026 tritt das Internet in einen KI-getriebenen Verzerrungskreislauf ein. Maschinell erzeugte Inhalte werden von anderen KIs wieder und wieder gesammelt, zusammengefasst und neu veröffentlicht. Dadurch nimmt Genauigkeit ab und ein Meer aus synthetischem Rauschen entsteht.
Als Gegenmaßnahme beginnen Tech- und Medienunternehmen, Authentizitätsmarker und Frameworks zur digitalen Signierung von Inhalten einzusetzen. Die Verbreitung dieser Lösungen wird jedoch zunächst hinter der Flut an Desinformation zurückbleiben.
Verbrauchertipp: Wenden Sie die »Zwei-Quellen-Regel« an. Wichtige Behauptungen sollten Sie über eine zweite, glaubwürdige und unabhängige Quelle überprüfen. Bei Themen rund um Finanzen, Gesundheit oder Sicherheit gehen Sie direkt auf offizielle Websites, statt sich auf geteilte Posts oder Kurz-Zusammenfassungen zu verlassen.
- Die Betrugsbranche wird zu emotionalem Engineering
Betrugsmaschen entwickeln sich von starren Skripten zu dynamischen, emotionalen »Maschinen«. Mithilfe von Echtzeit-Stimmungsanalysen erkennt KI Angst, Zögern, Schuldgefühle oder Euphorie und passt ihre entsprechenden Antworten in Sekundenbruchteilen an.
Diese neue Ära »empathischer Scams« ahmt menschliche Nähe nach und manipuliert wirkungsvoller als jemals zuvor. Menschen müssen künftig emotionale Warnsignale erkennen, nicht nur technische.
Verbrauchertipp: Wenn eine Nachricht starke Emotionen auslöst, benennen Sie diese bewusst («Ich fühle mich gerade unter Druck / schuldig / gestresst«). Das durchbricht die Illusion von Nähe, auf die Betrüger angewiesen sind. Prüfen Sie verdächtige Nachrichten zusätzlich mit vertrauenswürdigen Scam-Erkennungs-Tools wie Norton AI Scam Assistant oder Avast Scam Guardian.
- Synthetische Identitäten führen zum Vertrauens-Kollaps im Netz
KI wird in der Lage sein, vollständige Identitätssets zu erzeugen und realistisch wirkende Ausweise, Rechnungen, Selfies und sogar Live-Videos, die viele Basisprüfungen bestehen, zu erstellen. Kriminelle nutzen diese Fake-Personas, um Kredite zu erhalten, Konten zu eröffnen und plattformübergreifend Betrug im großen Stil zu begehen.
Mit der Ausbreitung sogenannter »Identity-Fusion«-Angriffe, quer über Finanz-, Steuer-, Wallet- und Service-Ökosysteme, werden statische Zugangsdaten allein nicht mehr ausreichen.
Verbrauchertipp: Übermitteln Sie Ausweisdokumente nur über verifizierte Websites oder Apps, die Sie selbst direkt aufrufen, nicht über Links in E-Mails oder Nachrichten. Aktivieren Sie Transaktionsbenachrichtigungen oder erwägen Sie eine vorübergehende Kreditsperre (Credit Freeze), und versenden Sie persönliche Dokumente niemals über unaufgefordert zugesandte Links.
- Der Browser wird zum Ground Zero der Täuschung
Der Browser ist schon 2025 zur am stärksten angegriffenen Umgebung geworden – und dieser Trend setzt sich 2026 fort. KI-generierte Malvertising-Anzeigen, Fake-Shops, manipulierte Pop-ups und gestohlene Session-Tokens dominieren die Online-Kriminalität. Ein vermeintlicher Link zur Bank oder zum Lieblingshändler kann auf eine KI-erzeugte Klon-Seite führen, die nur ein Ziel hat: Zahlungsdaten oder Zugangsdaten abzugreifen.
Schädliche Software versteckt sich zunehmend in der Webseite selbst statt in Downloads und entzieht sich damit oft auch dem Blick vorsichtiger Nutzerinnen und Nutzer.
Verbrauchertipp: Nutzen Sie Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für wichtige Konten und prüfen Sie regelmäßig Ihre aktiven Sitzungen. Kaufen Sie möglichst direkt bei vertrauenswürdigen Händlern, achten Sie auf echte Kontaktmöglichkeiten und vermeiden Sie Käufe über Anzeigen oder gesponserte Suchergebnisse. Setzen Sie auf »secure by design«-Browser wie den neuen Norton Neo, der KI-gestützten Schutz von Grund auf integriert.
Weitere Details zu den Gen Prognosen für 2026 finden Sie im 2026 Predictions Blog auf der Gen-Website. https://www.gendigital.com/blog/insights/leadership-perspectives/predictions-2026
Gen ist ein Unternehmen, das sich mit seinen Cybersicherheitsmarken Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender und CCleaner für digitale Freiheit einsetzt.
Welche absolut sicheren Browser gibt es?
Kurzantwort: Es gibt keinen absolut sicheren Browser – jede Software hat potenzielle Schwachstellen. Aber einige Browser gelten 2025 als besonders sicher und datenschutzfreundlich: Mozilla Firefox, Brave, Tor Browser, Safari (für Apple-Geräte), DuckDuckGo Browser und Ghostery Browser. Sie bieten starke Tracking-Blockaden, schnelle Updates und zusätzliche Schutzmechanismen.
Die sichersten Browser 2025 im Überblick
|
Browser
|
Sicherheit & Datenschutz
|
Besonderheiten
|
Nachteile
|
Mozilla Firefox
|
Sehr starker Tracking-Schutz (Standard aktiv), Open Source
|
Viele Privacy-Add-ons, flexible Einstellungen
|
Etwas ressourcenintensiver, kleiner Marktanteil
|
Brave
|
Integrierter Werbe- & Tracking-Blocker, optional VPN
|
Privatsphäre-Fokus, schnelles Chromium-Backend
|
Kleinere Community, manche Erweiterungen inkompatibel
|
Tor Browser
|
Mehrschichtige Verschlüsselung, anonymes Surfen
|
Extrem hoher Datenschutz, ideal für sensible Recherchen
|
Sehr langsam, nicht für Streaming geeignet
|
Safari
|
Starker Tracking-Schutz, Sandboxing
|
Optimale Integration in Apple-Ökosystem
|
Nur für macOS/iOS, eingeschränkte Erweiterungen
|
DuckDuckGo Browser
|
Effektiver Tracking-Schutz, Fingerprinting-Abwehr
|
Fireproofing-Modus, Cookie-Management
|
Noch Beta auf Windows, eingeschränkte Features
|
Ghostery Browser
|
Eingebauter Tracking-Blocker, Process-Manager
|
Beschleunigt Seitenaufrufe, klare Privatsphäre-Tools
|
Weniger verbreitet, kleinere Entwicklerbasis
|
Opera
|
Eingebautes VPN/Proxy, Werbeblocker
|
Benutzerfreundlich, viele Plattformen
|
VPN nur Proxy, eingeschränkte Standortwahl
|
Iridium / Ungoogled Chromium
|
Minimale Telemetrie, Open Source
|
Sehr strikte Datenschutzpolitik
|
Weniger komfortabel, Updates manuell
Wichtige Hinweise
- »Absolut sicher« gibt es nicht: Jeder Browser kann Ziel von Angriffen werden. Sicherheit hängt auch von deinem Verhalten ab (regelmäßige Updates, keine unsicheren Erweiterungen, Vorsicht bei Downloads).
- KI-Browser wie Atlas oder Comet gelten aktuell als unsicher, da sie viele Daten an Cloud-Backends übertragen und neue Angriffsflächen eröffnen.
- VPN + sicherer Browser ist die beste Kombination, um dich in öffentlichen WLANs oder bei sensiblen Recherchen zu schützen.
Fazit
Wer Wert auf Transparenz und Compliance legt:
- Firefox ist die beste Wahl, wenn du Kontrolle und Open-Source-Transparenz schätzt.
- Brave bietet Komfort mit integriertem Schutz.
- Tor ist unschlagbar für maximale Anonymität, aber nur für spezielle Einsätze geeignet.
- DuckDuckGo und Ghostery sind spannende Alternativen, wenn du konsequent Tracking vermeiden willst.
Was ist mit dem Norton Neo?
Kurzantwort: Der Norton Neo ist ein neuer, KI-nativer Browser von Norton (Gen Digital), der seit Ende 2025 weltweit kostenlos verfügbar ist. Er kombiniert klassische Browserfunktionen mit integrierter KI-Unterstützung und legt besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz durch lokale Datenspeicherung und Norton-Webschutz.
Was macht Norton Neo besonders?
- Sicherheitsfokus:
- Eingebaute Schutzmechanismen gegen Phishing, Malware und unsichere Webseiten.
- Lokale Datenspeicherung: Verlauf, persönliche Daten und Chats bleiben auf deinem Gerät, nicht in der Cloud.
- Standardmäßig aktivierter Ad- und Tracker-Blocker für mehr Privatsphäre.
- KI-Funktionen:
- Inline-Summaries: Texte lassen sich direkt zusammenfassen.
- Grammatik- und Schreibhilfe: Echtzeit-Korrekturen und Vorschläge.
- Kontextuelle Insights: Relevante Zusatzinfos beim Surfen.
- Smart Tab Management: Tabs werden automatisch nach Themen sortiert (z. B. »Social« oder »Movies«).
- Zero-Prompt-Ansatz: KI bietet proaktiv Vorschläge, ohne dass du Befehle eintippen musst.
- Produktivität:
- Erinnerungen, Kalenderintegration und Dokumentenverarbeitung direkt im Browser.
- Personalisierte News-Feeds ähnlich wie Google Discover.
- Konfigurierbare Memory-Funktion: Du entscheidest, was Neo sich merkt oder vergisst.
Vergleich: Norton Neo vs. klassische Browser
|
Kriterium
|
Norton Neo
|
Chrome / Firefox / Safari
|
Datenspeicherung
|
Lokal auf dem Gerät
|
Cloud-Sync üblich
|
Werbeblocker
|
Standardmäßig integriert
|
Erweiterung nötig
|
KI-Funktionen
|
Proaktiv, integriert
|
Add-ons oder externe Tools
|
Sicherheit
|
Norton Web Shield + Anti-Phishing
|
Basis-Schutz, Erweiterungen
|
Tab-Management
|
Automatische Gruppierung
|
Manuell
|
Kosten
|
Kostenlos
|
Kostenlos
Nachteile / offene Punkte
- Geschwindigkeit: Sehr schnell laut Tests, aber noch wenig Langzeiterfahrung.
- Kompatibilität: Basiert auf Chromium, daher viele Erweiterungen nutzbar – aber nicht alle.
- Neue Plattform: Noch nicht so etabliert wie Chrome oder Firefox, daher unklar, wie stabil die Entwicklung langfristig bleibt.
- iOS-Version: Noch nicht verfügbar, nur Windows und macOS.
Fazit
Der Norton Neo positioniert sich als »sicherster KI-Browser«, indem er Privatsphäre und Produktivität kombiniert. Für dich, Albert, der Wert auf Compliance und Transparenz legt, ist vor allem die lokale Datenspeicherung interessant – ein klarer Unterschied zu datengetriebenen Browsern wie Chrome.
Albert Absmeier & KI
586 Artikel zu „2026“
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
Trends 2026 | News
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business
Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Trends Mobile | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | Logistik | Whitepaper
Mehr Resilienz und Flexibilität 2026: Lieferketten müssen fundamental umgestaltet werden
Neue Studie belegt die Kosten von schlechtem Design von Lieferketten. Die digitale Transportmanagement-Plattform Alpega stellt die Ergebnisse einer Branchenstudie vor, basierend auf der Transportation Readiness Benchmark Survey von Alpega sowie auf Experteneinschätzungen von DXC Technology, 4flow, Dojo Consulting, Customs Support Group, Prewave und Proxio Systems. Der Bericht verbindet quantitative Erkenntnisse mit Experteneinschätzungen und konkreten…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur
2026 wird das Jahr der Konsolidierung, Standardisierung und Automatisierung
Die disruptive Einführung generativer künstlicher Intelligenz – allen voran durch Dienste wie ChatGPT – hat die IT- und Cybersicherheitslandschaft in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Was zunächst als experimentelles Tool begann, ist heute ein strategischer Bestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen. Gleichzeitig hat die stetig wachsende digitale Komplexität in Unternehmen einen kritischen Punkt erreicht: Die Vielzahl unterschiedlicher…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
News | Kommentar | Strategien
Glücksspielgesetz 2026: Welche Änderungen sind zu erwarten?
Beim Glücksspielgesetz sind kleine Korrekturen nun nicht mehr ausreichend. Zu viele Vorgaben greifen nicht so, wie sie sollten, während der Markt in einem rasanten Tempo wächst, das die Reaktionsfähigkeit der Behörden übersteigt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das System stabiler wird oder ob es tiefer und tiefer in seine Widersprüche stürzt. Der Druck wächst.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Cloud Computing | Services | Veranstaltungen
Cloud-Exzellenz mit Azure: ADN lädt Reseller zu den Technical Cloud Days im Januar 2026
Die Cloud ist zum Motor für Innovation und Wachstum geworden. Doch der Erfolg von Azure-Projekten beginnt nicht erst bei der Implementierung, sondern bereits in der strategischen Planung. Genau hier setzen die ADN Technical Cloud Days an. Gemeinsam mit Microsoft vermittelt ADN praxisnahe Strategien und technische Insights für erfolgreiche Azure-Projekte – von Governance und Sicherheit bis…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services
Predictions 2026: Trends & Prognosen für den IT-Channel
Experten sehen bei weiterhin hohen Wachstumsraten im Cybersecuritymarkt große Chancen für innovative Geschäftsmodelle – KI, Digitale Souveränität und OT bleiben Big Points. Rasante technologische Innovationen, die Umsetzung regulatorischer Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene, steigende Erwartungen in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit – der Channel steht vor großen Herausforderungen. Welche Trends werden das Wachstum vorantreiben,…