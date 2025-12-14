Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird

Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger werden. Gleichzeitig etabliert sich Data Governance as a Service, und die Sicherung der Datenqualität wird erstmals als strategischer Wertschöpfungsfaktor anerkannt, was einen grundlegenden Wandel in der Governance-Landschaft bedeutet.
Weltweit steigt der regulatorische Druck rasant
Nach Jahren intensiver digitaler Transformation und eines massiven globalen Datenwachstums verschärfen Regierungen weltweit ihre regulatorischen Anforderungen. Dadurch sehen sich Unternehmen im Jahr 2026 mit einem deutlich komplexeren und dynamischeren Compliance-Umfeld konfrontiert.
Neue Datenschutzrahmenwerke orientieren sich zwar weiterhin grundsätzlich an der DSGVO, adressieren jedoch zunehmend KI-spezifische Risiken. Gleichzeitig nehmen branchenspezifische Vorgaben, insbesondere im Gesundheitswesen, im Finanzsektor sowie in der öffentlichen Verwaltung, spürbar zu.
Zudem werden die Anforderungen an Datenresidenz und Datensouveränität weiter verschärft, was den grenzüberschreitenden Datenverkehr erheblich beeinflusst. Unternehmen müssen sich darüber hinaus auf deutlich strengere Sanktionen bei Verstößen einstellen.
Vor diesem Hintergrund entwickeln sich Daten-Governance Programme von einer rein reaktiven Problembearbeitung hin zu einer proaktiven, weitgehend automatisierten Compliance-Funktion. Kontinuierliches Monitoring, automatisierte Data-Lineage Prozesse, Policy-as-Code Ansätze sowie integrierte Risikobewertungen werden nahtlos in operative Workflows eingebettet. Unternehmen schaffen dadurch belastbare, skalierbare Strukturen, die regulatorischen Anforderungen dauerhaft und effizient standhalten.
KI-zentrierte Governance für ML und GenAI
Die dynamische Verbreitung künstlicher Intelligenz hat traditionelle Governance-Frameworks längst überholt. Im Jahr 2026 stehen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen unter zunehmendem Druck, verbindliche Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu entwickeln und die Nachvollziehbarkeit automatisierter Entscheidungen sicherzustellen. Im Zentrum stehen dabei die Transparenz und Erklärbarkeit von Modellen, die frühzeitige Erkennung und systematische Reduzierung von Bias sowie umfassende ethische Kontrollen über den gesamten Modelllebenszyklus. Ebenso wichtig ist eine klare Aufsicht über KI-generierte Daten. Gleichzeitig gewinnen Schutzmechanismen für den Einsatz generativer KI und großer Sprachmodelle weiter an Bedeutung.
Immer mehr Unternehmen implementieren AI Governance Councils, führen ML-Modellregister ein und nutzen spezialisierte AI-Governance Plattformen. Ziel ist es, robuste Leitplanken für den Einsatz von KI zu schaffen sowie insgesamt Vertrauen in automatisierte Prozesse zu stärken.
Über die IT hinaus: Governance als unternehmensweite Kraftanstrengung
Im Jahr 2026 endet die Vorstellung, Daten-Governance sei ausschließlich eine Aufgabe der IT. Entscheidungen im Umgang mit Daten werden zunehmend gemeinschaftlich von IT und den Abteilungen getroffen. Data Stewards sind künftig fest in zentralen Unternehmensfunktionen wie Finance, Human Resources, Sales, Supply Chain und Operations verankert. Cross-funktionale Governance Councils setzen klare Prioritäten und stellen sicher, dass Governance-Rollen innerhalb der jeweiligen Domänen etabliert werden und nicht mehr zentralisiert in der IT. Damit wird Daten-Governance zu einer unternehmensweiten Schlüsselkompetenz und entwickelt sich von einem technischen Einzelprojekt zu einem strategischen Erfolgsfaktor.
Governance as-a-Service: das Outsourcing-Modell
Viele Unternehmen haben weiterhin Schwierigkeiten, eigene Data-Governance-Teams aufzubauen und langfristig funktionsfähig zu halten. 2026 gewinnt daher Data Governance as a Service (DGaaS) deutlich an Bedeutung. Externe Spezialisten übernehmen zentrale Governance-Funktionen und ermöglichen es Organisationen, schnell einen hohen Reifegrad zu erreichen.
DGaaS umfasst in der Regel vollständige Betriebsmodelle, die Bereitstellung von Stewardship-Ressourcen, das Management von Datenkatalogen und Lineage, die Implementierung von Policy- und Kontroll-Frameworks, kontinuierliches Qualitätsmonitoring sowie umfassende KI-Governance und Risikosteuerung. Insbesondere mittelständische Unternehmen profitieren von reduzierten Kosten und deutlich verkürzten Implementierungs-Zyklen.
Datenqualität als Schlüssel für strategische Wertschöpfung
Mit dem zunehmenden Einsatz von Analytics, künstlicher Intelligenz und Automatisierung rückt die Qualität der zugrunde liegenden Daten wieder deutlich in den Fokus. Kontinuierliches Monitoring, ML-gestützte Anomalieerkennung, Qualitäts-SLAs für Datenprodukte sowie Scorecards mit Transparenz auf Führungsebene werden zunehmend zum Standard. Ergänzt durch strukturierte Ursachenanalysen und klar definierte Verantwortlichkeiten entwickelt sich Datenqualität bis 2026 erstmals zu einem anerkannten Schlüssel für strategische Wertschöpfung, weit über die traditionelle Vorstellung von Initiativen zur Datenbereinigung hinaus.
Zusammenfassend steht die Daten-Governance Landschaft bis 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel. Steigender regulatorischer Druck, neue KI-bedingte Risikofelder und wachsende Anforderungen an die Datenqualität zwingen Unternehmen dazu, ihre Governance-Modelle grundlegend neu auszurichten: stärker automatisiert, kollaborativer und mit klarer, langfristiger strategischer Verankerung.
Mary Hartwell, Global Practice Lead für Data Governance, Syniti
575 Artikel zu „2026“
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business
Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Trends Mobile | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | Logistik | Whitepaper
Mehr Resilienz und Flexibilität 2026: Lieferketten müssen fundamental umgestaltet werden
Neue Studie belegt die Kosten von schlechtem Design von Lieferketten. Die digitale Transportmanagement-Plattform Alpega stellt die Ergebnisse einer Branchenstudie vor, basierend auf der Transportation Readiness Benchmark Survey von Alpega sowie auf Experteneinschätzungen von DXC Technology, 4flow, Dojo Consulting, Customs Support Group, Prewave und Proxio Systems. Der Bericht verbindet quantitative Erkenntnisse mit Experteneinschätzungen und konkreten…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur
2026 wird das Jahr der Konsolidierung, Standardisierung und Automatisierung
Die disruptive Einführung generativer künstlicher Intelligenz – allen voran durch Dienste wie ChatGPT – hat die IT- und Cybersicherheitslandschaft in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Was zunächst als experimentelles Tool begann, ist heute ein strategischer Bestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen. Gleichzeitig hat die stetig wachsende digitale Komplexität in Unternehmen einen kritischen Punkt erreicht: Die Vielzahl unterschiedlicher…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
News | Kommentar | Strategien
Glücksspielgesetz 2026: Welche Änderungen sind zu erwarten?
Beim Glücksspielgesetz sind kleine Korrekturen nun nicht mehr ausreichend. Zu viele Vorgaben greifen nicht so, wie sie sollten, während der Markt in einem rasanten Tempo wächst, das die Reaktionsfähigkeit der Behörden übersteigt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das System stabiler wird oder ob es tiefer und tiefer in seine Widersprüche stürzt. Der Druck wächst.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Cloud Computing | Services | Veranstaltungen
Cloud-Exzellenz mit Azure: ADN lädt Reseller zu den Technical Cloud Days im Januar 2026
Die Cloud ist zum Motor für Innovation und Wachstum geworden. Doch der Erfolg von Azure-Projekten beginnt nicht erst bei der Implementierung, sondern bereits in der strategischen Planung. Genau hier setzen die ADN Technical Cloud Days an. Gemeinsam mit Microsoft vermittelt ADN praxisnahe Strategien und technische Insights für erfolgreiche Azure-Projekte – von Governance und Sicherheit bis…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services
Predictions 2026: Trends & Prognosen für den IT-Channel
Experten sehen bei weiterhin hohen Wachstumsraten im Cybersecuritymarkt große Chancen für innovative Geschäftsmodelle – KI, Digitale Souveränität und OT bleiben Big Points. Rasante technologische Innovationen, die Umsetzung regulatorischer Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene, steigende Erwartungen in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit – der Channel steht vor großen Herausforderungen. Welche Trends werden das Wachstum vorantreiben,…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung
Digital Excellence – W&P Trendradar 2026
Was sind die angesagten Themen im Bereich Digital Excellence im Jahr 2026? Auf einer Skala von 0-10: In welchen Branchen ist der Handlungsdruck am größten? »Wer die für sich relevanten Trends erkennt und erfolgreich umsetzt, bevor sie Commodity werden, sind Wettbewerbsvorteil die logische Konsequenz.«– Sebastian Batton, Leiter Digital Excellence bei Dr. Wieselhuber & Partner…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Sicherheitsprognosen 2026: Auf welche Phishing-Techniken sich Unternehmen vorbereiten sollten
Im Jahr 2025 prägten vor allem die Kombination aus KI, sich kontinuierlich weiterentwickelnden Phishing-as-a-Service (PhaaS)-Kits und immer ausgefeilteren Techniken zur Verbreitung von Phishing und zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen die Phishing-Landschaft. Die Threat-Analysten von Barracuda gingen beispielsweise noch vor einem Jahr davon aus, dass PhaaS-Kits bis Ende 2025 für die Hälfte aller Angriffe mit dem Ziel,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Cyberkriminalität wird im Jahr 2026 vollständig industrialisiert
Report zeigt: Cyberangriffe skalieren durch zunehmend autonome Kampagnen. Trend Micro, Anbieter von Cybersicherheitslösungen, warnt in seinen jährlichen Sicherheitsprognosebericht für 2026 davor, dass das kommende Jahr den endgültigen Übergang zur voll industrialisierten Cyberkriminalität markieren wird [1]. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung ermöglichen es Angreifern heute, ganze Kampagnen autonom durchzuführen, von der Aufklärung bis hin zur…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Graph- und KI-Trends 2026: Warum KI läuft, aber noch nicht liefert
Nach den ersten Praxisjahren von KI stellt sich für viele Unternehmen eine zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, Modellnutzung leidet unter »Context Rot« bzw. Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends 2026 den praktischen Einsatz von KI spürbar voranbringen. KI-Realitätscheck: Skalierung…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…