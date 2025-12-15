Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen

Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger werden. Gleichzeitig etabliert sich Data Governance as a Service, und die Sicherung der Datenqualität wird erstmals als strategischer Wertschöpfungsfaktor anerkannt, was einen grundlegenden Wandel in der Governance-Landschaft bedeutet.
Nie waren stabile und resiliente Netzwerke in der Fertigungsindustrie wichtiger als heute. Angriffsvektoren steigen mit der Vernetzung und der Konvergenz von IT und OT. Gleichzeitig steigt der Traffic, sodass klassische WAN (Wide Area Network)- und Cybersecurity-Architekturen an ihre Grenzen stoßen. Open Systems, Anbieter von nativen, gemanagten SASE-Lösungen, hat die wichtigsten Themen der Industrie für das kommende Jahr analysiert und erklärt, warum SASE eine Schlüsseltechnologie darstellt.
- Transparenz für Compliance und IT-/OT-Sicherheit
Neue Sicherheits- und Datenschutzanforderungen der EU setzen europäische Unternehmen zunehmend unter Druck, ein hohes Maß an Transparenz zu erreichen. Dafür sind eine holistische Betrachtungsweise und ein zentrales Management aller Policies, Prozesse und Assets nötig. SASE (Secure Access Service Edge) schafft die Basis für die Implementierung einheitlicher Compliance-Richtlinien im gesamten Unternehmen. In Verbindung mit CSPM (Cloud Security Posture Management)-Systemen bietet SASE Visibility- und Threat-Management sowie Monitoring-Funktionen, um ungewöhnliche Vorgänge in sämtlichen Unternehmensbereichen umgehend aufzudecken, vom Sensor in der Fabrik bis hin zur Cloud-Infrastruktur.
- Sicherheit trotz Budget-Engpässen
Geopolitische Entwicklungen wie jüngst im Zollstreit mit den USA wirken sich unmittelbar auf die Investitionsentscheidungen innerhalb von Unternehmen aus. Teils hatten Unternehmen schlicht kein Budget mehr oder sie priorisierten plötzlich andere Projekte als die Sicherheit von IT- und OT-Systemen. SASE hilft durch seine flexible und skalierbare Natur, Kosten zu optimieren. Auch die Konsolidierung von Security- und Netzwerkfunktionen in einer holistischen, Cloud-basierten Lösung hilft Fertigungsbetrieben, ROI (Return on Investment) und die TCO (Total Cost of Ownership) in einem überschaubaren Rahmen zu halten und auf unsichere Weltlagen reibungslos reagieren zu können.
- Moderne Netzwerke für die Fabrik von Morgen
Industry 5.0 verstärkt die Vernetzung zwischen Menschen, Maschinen und Cloud-Systemen und erweitert damit die Anforderungen an moderne Netzwerke. Cloud-Services, Edge Computing, Remote-Zugriff auf Industrieanlagen und klassische On-Premises-Systeme müssen reibungslos zusammenarbeiten. Die Netzwerklast verschiebt sich zudem zunehmend dynamisch, was für traditionelle Multiprotocol-Label-Switching-Infrastrukturen der metaphorische Todesstoß ist. An ihre Stelle müssen nun SD-WAN-Lösungen treten, die dynamische, performante und kosteneffiziente Vernetzung ermöglichen und als Bestandteil von SASE die Security-Funktionen nativ ins Netzwerk integrieren.
- Zero Trust: Pflicht, nicht Kür
Cyberattacken auf die IT- und OT-Systeme nehmen rapide zu. Klassische Perimeter-Sicherheit, die ausschließlich darauf basiert, die äußeren Grenzen des Netzwerks zu schützen, greifen nicht mehr. Das liegt vor allem an dem hohen Grad an regulären Schnittstellen und Zugängen, die von außen auf Assets innerhalb des Netzwerks zugreifen können und dürfen. SASE ebnet daher den Weg zu einem Zero-Trust-Ansatz, der zur Grundvoraussetzung für die Cybersecurity in der Fertigung avanciert. Mit ZTNA (Zero Trust Network Access) sichern Unternehmen ihre Anlagen und Systeme feingranular über das gesamte Netzwerk hinweg, sodass weder Anwendungen noch Mitarbeitende auf mehr Bereiche zugreifen können, als sie unbedingt müssen. Frei nach dem Motto: »Never trust, always verify«.
- Vom Projekt- zum Plattform-Denken
Viele Industriebetriebe denken noch in Projekten. Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jeden Bestandteil des SASE-Ansatzes nach dem »Best of Breed«-Prinzip suchen und implementieren. Günstiger und sinnvoller ist es, auf eine integrierte SASE-Plattform zu setzen, wie sie Managed-SASE-Anbieter bereitstellen. Auf diese Weise können Unternehmen der Fertigung ihre Sicherheits- und Netzwerklösungen konsolidiert als holistische Plattform in Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner implementieren, ihren Transformationspfad einheitlich bestreiten sowie von resilienten, skalierbaren und jederzeit überwachten Netzwerken profitieren.
»Alle Bestandteile eines Fertigungsunternehmens von der Verwaltung über verteilte Industrieanlagen bis hin zu Cloud-Infrastrukturen zu vernetzen und zu schützen, ist eine Mammutaufgabe«, erklärt Marcel Stadler, Product Manager SD-WAN bei Open Systems. »Unternehmen der Fertigungsindustrie benötigen daher eine holistische Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur nach SASE-Ansatz, die SSE und SD-WAN in sich vereint. Open Systems bietet als vertrauenswürdiger Anbieter von Managed SASE ›Swiss made Software‹ an, die höchsten Qualitätsstandards entspricht.«
