Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen in Bezug auf Governance, Sicherheit und ethische Verantwortung. Gleichzeitig gewinnen All-in-One-Plattformen an Bedeutung, während Cyberrisiken und der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und KI-Einsatz zentrale Wettbewerbsfaktoren bleiben.

Die Diskussion über künstliche Intelligenz (KI) in Organisationen hat sich entscheidend verschoben: Es geht nicht mehr darum, dass Maschinen menschliche Teams ersetzen, sondern darum, wie Menschen und KI zusammenarbeiten können, um mehr geschäftlichen Wert zu schaffen. GoTo fasst die wesentlichen Trends zusammen.

Fokus auf zielgerichteten, erfolgsorientierten KI-Einsatz

Im Jahr 2026 wird die KI-Einführung einen klaren Reifepfad einschlagen. CEOs werden über den Hype um KI hinausgehen und sich darauf konzentrieren, mit der Technologie messbare Geschäftsergebnisse zu liefern. Das bedeutet, fragmentierte Tech-Stacks zu optimieren und KI in das Gefüge ihrer Abläufe zu integrieren, um echte Produktivitätssteigerungen zu erzielen.

Organisationen werden weiterhin praktische KI priorisieren, die nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird und messbaren Return on Investment (ROI) liefert, ohne zusätzliche Komplexität zu verursachen. Dieses Fundament ist unerlässlich – eine KI, die unsichtbar ist und sich doch mächtig anfühlt. Aufbauend auf dieser Grundlage ist eine beschleunigte Einführung von KI-Agenten zu erwarten. Hierbei handelt es sich um intelligente digitale Assistenten, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden – etwa als virtuelle Empfangskraft oder IT-Techniker – und unter menschlicher Aufsicht arbeiten.

EU-Regulatorik für gewissenhaften KI-Einsatz

Trotz regulatorischer Belastungen und wirtschaftlicher Unsicherheit werden Organisationen im Jahr 2026 noch stärker auf KI setzen. Doch der Umgang mit KI in den unterschiedlichen Märkten ist divers. Während USA und China versuchen so schnell, flexibel und unreguliert handlungsfähig wie möglich zu bleiben, damit sie im »AI Arms Race« bestehen können, gibt es in der EU aufgrund des EU AI Acts doch sehr viel mehr zu beachten. Der Vorteil für die EU und Deutschland: Die Regulierung und die Sicherheitsstandards unterstützen die sichere Datenverarbeitung, sodass die KI-Modelle gewissenhaft eingesetzt werden und nicht als intransparente »Datenkrake« für die Anbieter fungieren.

Schnellere Einführung von Conversational AI

Die mittlerweile einfache Implementierung von Conversational AI und das Bewusstsein für die Effizienz dabei haben die Einführung der Technologie verstärkt. Die Implementierung benötigt nur noch wenige Ressourcen und dauert wenige Monate, sodass Unternehmen schneller von der Technologie profitieren. Beispielsweise können intelligente Tools mit Conversational AI Anfragen direkt beantworten und dazu beitragen, für Kunden konsistent personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Dafür liefern sie menschlichen Agenten die Einblicke, die diese benötigen, um die Bedürfnisse von Kunden über verschiedene Kanäle hinweg zu erfüllen. Bis 2026 wird die Begeisterung für KI-Tools parallel zur Nutzung weiter wachsen, insbesondere da sie ein größeres Verantwortungsspektrum erhalten, um die Containment-Raten weiter zu verbessern – von der Buchung von Terminen oder Räumen bis hin zur Überprüfung von Produktbeständen oder des Bestellstatus.

Automatisiertes Servicemanagement dank Agentic AI

Die wahre Weiterentwicklung im Jahr 2026 wird das Aufkommen von Agentic AI sein – für diejenigen, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Im Gegensatz zu einfachen KI-Agenten, die Anweisungen befolgen, kann Agentic AI autonom arbeiten, Entscheidungen treffen, Strategien anpassen und komplexe Arbeitsabläufe ohne ständiges menschliches Eingreifen koordinieren. Dieser Wandel eröffnet erhebliche Möglichkeiten für die autonome Entscheidungsfindung und prädiktive Einblicke, aber wirft auch neue Überlegungen in Bezug auf Governance, Sicherheit und Compliance auf. IT-Teams werden sich künftig noch stärker darauf konzentrieren, Agentic AI einzusetzen, um das Servicemanagement und die Bereitstellung von IT-Ressourcen zu transformieren. Das verändert die Messung der IT-Effektivität grundlegend. Anstatt die Lösungsraten von IT-Tickets zu prüfen, werden Organisationen bewerten, wie gut die IT proaktiv Probleme verhindert und Geschäftsergebnisse fördert.

Da KI jedoch immer allgegenwärtiger wird, riskieren Organisationen eine Überautomatisierung. KI im vollautonomen Modus dort einzusetzen, wo eigentlich menschliches Urteilsvermögen erforderlich wäre, ist nicht die Lösung. Unternehmen müssen ihre Herangehensweisen regelmäßig überdenken, um das richtige Gleichgewicht zu wahren.

All-In-One-Lösungen gewinnen die Oberhand

Im Jahr 2026 werden einheitliche Plattformen zur Norm werden, da wirtschaftliche und operative Belastungen Unternehmen dazu bringen, All-in-one-Lösungen gegenüber Patchwork-Tools zu bevorzugen. Das reduziert die Komplexität der IT, Kosten und die Anzahl der Anbieter, deren Lösungen genutzt werden. Nahtlose Integration mit Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM), Property-Management-Systemen (PMSs), Messaging- und Kommunikationstools sowie täglich genutzten Anwendungen wird zum Standard und Anbieter, die hinterherhinken, riskieren Kundenverlust.

Die Plattformen, die zukünftig erfolgreich sind, sind diejenigen, die eine tiefe Integration zwischen ihren eigenen Angeboten, bestehenden Systemen und Arbeitsabläufen sowie anderen Tools bieten. Anbieter, die weiterhin ihre fragmentierte Systemlandschaft mit oberflächlicher Einheitlichkeit kaschieren, werden schnell Marktanteile an agilere und besser vernetzte Wettbewerber verlieren.

Cyberrisiken von KI

Ransomware und betriebliche Ausfallzeiten bleiben auch im neuen Jahr anhaltende Bedrohungen. Aber das Aufkommen von gefälschten KI-Plattformen und autonomen Malicious Agents verleiht dem Social Engineering eine neue Dimension.

Außerdem wird die Art und Weise, wie Organisationen persönliche Daten in KI-Tools verwalten, das Vertrauen von Kunden und die Compliance zunehmend prägen. Data Stewardship wird im KI-Zeitalter zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Zusammen signalisieren diese Veränderungen eine Zukunft, in der Führung im Bereich Cybersicherheit untrennbar mit der eigenen Geschäftsstrategie verbunden ist. Resilienz, Innovation und Vertrauen werden hier als zentrale Säulen des Unternehmenswachstums gefördert.

Ethische Verantwortung im Zuge des KI-Aufstiegs

Mit der wachsenden Akzeptanz von KI in Unternehmen und der Bevölkerung werden ethische Überlegungen zur Technologie mehr in den Fokus rücken. Das fordert KI- und IT-Führungskräfte dazu auf, für verantwortungsbewusste Governance und Transparenz zu sorgen und die Geschwindigkeit der KI-Einführung und -Nutzung mit der eigenen Rechenschaftspflicht in Einklang zu bringen.

Die Stärken von KI für den Geschäftserfolg nutzen

Der Erfolg im Jahr 2026 wird Organisationen gehören, die ihre KI-Ambitionen an ihre tatsächlichen Fähigkeiten anpassen, ohne dabei zu vergessen, wie Menschen die Technologie erleben. Der Fokus muss jetzt darauf liegen, die Stärken von KI so zu nutzen, dass sie spezifischen Geschäftszielen dient, statt sie als Pauschallösung für jede Herausforderung zu betrachten. Organisationen, die KI anhand ihrer individuellen Bedürfnisse bewerten und sie durchdacht in Arbeitsabläufe integrieren, sind am besten in der Lage, messbare Ergebnisse zu erzielen und vergeudete Investitionen im Jahr 2026 und darüber hinaus zu vermeiden.

583 Artikel zu „2026“