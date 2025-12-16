Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen in Bezug auf Governance, Sicherheit und ethische Verantwortung. Gleichzeitig gewinnen All-in-One-Plattformen an Bedeutung, während Cyberrisiken und der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und KI-Einsatz zentrale Wettbewerbsfaktoren bleiben.
Die Diskussion über künstliche Intelligenz (KI) in Organisationen hat sich entscheidend verschoben: Es geht nicht mehr darum, dass Maschinen menschliche Teams ersetzen, sondern darum, wie Menschen und KI zusammenarbeiten können, um mehr geschäftlichen Wert zu schaffen. GoTo fasst die wesentlichen Trends zusammen.
Fokus auf zielgerichteten, erfolgsorientierten KI-Einsatz
Im Jahr 2026 wird die KI-Einführung einen klaren Reifepfad einschlagen. CEOs werden über den Hype um KI hinausgehen und sich darauf konzentrieren, mit der Technologie messbare Geschäftsergebnisse zu liefern. Das bedeutet, fragmentierte Tech-Stacks zu optimieren und KI in das Gefüge ihrer Abläufe zu integrieren, um echte Produktivitätssteigerungen zu erzielen.
Organisationen werden weiterhin praktische KI priorisieren, die nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird und messbaren Return on Investment (ROI) liefert, ohne zusätzliche Komplexität zu verursachen. Dieses Fundament ist unerlässlich – eine KI, die unsichtbar ist und sich doch mächtig anfühlt. Aufbauend auf dieser Grundlage ist eine beschleunigte Einführung von KI-Agenten zu erwarten. Hierbei handelt es sich um intelligente digitale Assistenten, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden – etwa als virtuelle Empfangskraft oder IT-Techniker – und unter menschlicher Aufsicht arbeiten.
EU-Regulatorik für gewissenhaften KI-Einsatz
Trotz regulatorischer Belastungen und wirtschaftlicher Unsicherheit werden Organisationen im Jahr 2026 noch stärker auf KI setzen. Doch der Umgang mit KI in den unterschiedlichen Märkten ist divers. Während USA und China versuchen so schnell, flexibel und unreguliert handlungsfähig wie möglich zu bleiben, damit sie im »AI Arms Race« bestehen können, gibt es in der EU aufgrund des EU AI Acts doch sehr viel mehr zu beachten. Der Vorteil für die EU und Deutschland: Die Regulierung und die Sicherheitsstandards unterstützen die sichere Datenverarbeitung, sodass die KI-Modelle gewissenhaft eingesetzt werden und nicht als intransparente »Datenkrake« für die Anbieter fungieren.
Schnellere Einführung von Conversational AI
Die mittlerweile einfache Implementierung von Conversational AI und das Bewusstsein für die Effizienz dabei haben die Einführung der Technologie verstärkt. Die Implementierung benötigt nur noch wenige Ressourcen und dauert wenige Monate, sodass Unternehmen schneller von der Technologie profitieren. Beispielsweise können intelligente Tools mit Conversational AI Anfragen direkt beantworten und dazu beitragen, für Kunden konsistent personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Dafür liefern sie menschlichen Agenten die Einblicke, die diese benötigen, um die Bedürfnisse von Kunden über verschiedene Kanäle hinweg zu erfüllen. Bis 2026 wird die Begeisterung für KI-Tools parallel zur Nutzung weiter wachsen, insbesondere da sie ein größeres Verantwortungsspektrum erhalten, um die Containment-Raten weiter zu verbessern – von der Buchung von Terminen oder Räumen bis hin zur Überprüfung von Produktbeständen oder des Bestellstatus.
Automatisiertes Servicemanagement dank Agentic AI
Die wahre Weiterentwicklung im Jahr 2026 wird das Aufkommen von Agentic AI sein – für diejenigen, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Im Gegensatz zu einfachen KI-Agenten, die Anweisungen befolgen, kann Agentic AI autonom arbeiten, Entscheidungen treffen, Strategien anpassen und komplexe Arbeitsabläufe ohne ständiges menschliches Eingreifen koordinieren. Dieser Wandel eröffnet erhebliche Möglichkeiten für die autonome Entscheidungsfindung und prädiktive Einblicke, aber wirft auch neue Überlegungen in Bezug auf Governance, Sicherheit und Compliance auf. IT-Teams werden sich künftig noch stärker darauf konzentrieren, Agentic AI einzusetzen, um das Servicemanagement und die Bereitstellung von IT-Ressourcen zu transformieren. Das verändert die Messung der IT-Effektivität grundlegend. Anstatt die Lösungsraten von IT-Tickets zu prüfen, werden Organisationen bewerten, wie gut die IT proaktiv Probleme verhindert und Geschäftsergebnisse fördert.
Da KI jedoch immer allgegenwärtiger wird, riskieren Organisationen eine Überautomatisierung. KI im vollautonomen Modus dort einzusetzen, wo eigentlich menschliches Urteilsvermögen erforderlich wäre, ist nicht die Lösung. Unternehmen müssen ihre Herangehensweisen regelmäßig überdenken, um das richtige Gleichgewicht zu wahren.
All-In-One-Lösungen gewinnen die Oberhand
Im Jahr 2026 werden einheitliche Plattformen zur Norm werden, da wirtschaftliche und operative Belastungen Unternehmen dazu bringen, All-in-one-Lösungen gegenüber Patchwork-Tools zu bevorzugen. Das reduziert die Komplexität der IT, Kosten und die Anzahl der Anbieter, deren Lösungen genutzt werden. Nahtlose Integration mit Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM), Property-Management-Systemen (PMSs), Messaging- und Kommunikationstools sowie täglich genutzten Anwendungen wird zum Standard und Anbieter, die hinterherhinken, riskieren Kundenverlust.
Die Plattformen, die zukünftig erfolgreich sind, sind diejenigen, die eine tiefe Integration zwischen ihren eigenen Angeboten, bestehenden Systemen und Arbeitsabläufen sowie anderen Tools bieten. Anbieter, die weiterhin ihre fragmentierte Systemlandschaft mit oberflächlicher Einheitlichkeit kaschieren, werden schnell Marktanteile an agilere und besser vernetzte Wettbewerber verlieren.
Cyberrisiken von KI
Ransomware und betriebliche Ausfallzeiten bleiben auch im neuen Jahr anhaltende Bedrohungen. Aber das Aufkommen von gefälschten KI-Plattformen und autonomen Malicious Agents verleiht dem Social Engineering eine neue Dimension.
Außerdem wird die Art und Weise, wie Organisationen persönliche Daten in KI-Tools verwalten, das Vertrauen von Kunden und die Compliance zunehmend prägen. Data Stewardship wird im KI-Zeitalter zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Zusammen signalisieren diese Veränderungen eine Zukunft, in der Führung im Bereich Cybersicherheit untrennbar mit der eigenen Geschäftsstrategie verbunden ist. Resilienz, Innovation und Vertrauen werden hier als zentrale Säulen des Unternehmenswachstums gefördert.
Ethische Verantwortung im Zuge des KI-Aufstiegs
Mit der wachsenden Akzeptanz von KI in Unternehmen und der Bevölkerung werden ethische Überlegungen zur Technologie mehr in den Fokus rücken. Das fordert KI- und IT-Führungskräfte dazu auf, für verantwortungsbewusste Governance und Transparenz zu sorgen und die Geschwindigkeit der KI-Einführung und -Nutzung mit der eigenen Rechenschaftspflicht in Einklang zu bringen.
Die Stärken von KI für den Geschäftserfolg nutzen
Der Erfolg im Jahr 2026 wird Organisationen gehören, die ihre KI-Ambitionen an ihre tatsächlichen Fähigkeiten anpassen, ohne dabei zu vergessen, wie Menschen die Technologie erleben. Der Fokus muss jetzt darauf liegen, die Stärken von KI so zu nutzen, dass sie spezifischen Geschäftszielen dient, statt sie als Pauschallösung für jede Herausforderung zu betrachten. Organisationen, die KI anhand ihrer individuellen Bedürfnisse bewerten und sie durchdacht in Arbeitsabläufe integrieren, sind am besten in der Lage, messbare Ergebnisse zu erzielen und vergeudete Investitionen im Jahr 2026 und darüber hinaus zu vermeiden.
583 Artikel zu „2026“
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
Trends 2026 | News
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business
Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Trends Mobile | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | Logistik | Whitepaper
Mehr Resilienz und Flexibilität 2026: Lieferketten müssen fundamental umgestaltet werden
Neue Studie belegt die Kosten von schlechtem Design von Lieferketten. Die digitale Transportmanagement-Plattform Alpega stellt die Ergebnisse einer Branchenstudie vor, basierend auf der Transportation Readiness Benchmark Survey von Alpega sowie auf Experteneinschätzungen von DXC Technology, 4flow, Dojo Consulting, Customs Support Group, Prewave und Proxio Systems. Der Bericht verbindet quantitative Erkenntnisse mit Experteneinschätzungen und konkreten…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur
2026 wird das Jahr der Konsolidierung, Standardisierung und Automatisierung
Die disruptive Einführung generativer künstlicher Intelligenz – allen voran durch Dienste wie ChatGPT – hat die IT- und Cybersicherheitslandschaft in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Was zunächst als experimentelles Tool begann, ist heute ein strategischer Bestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen. Gleichzeitig hat die stetig wachsende digitale Komplexität in Unternehmen einen kritischen Punkt erreicht: Die Vielzahl unterschiedlicher…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
News | Kommentar | Strategien
Glücksspielgesetz 2026: Welche Änderungen sind zu erwarten?
Beim Glücksspielgesetz sind kleine Korrekturen nun nicht mehr ausreichend. Zu viele Vorgaben greifen nicht so, wie sie sollten, während der Markt in einem rasanten Tempo wächst, das die Reaktionsfähigkeit der Behörden übersteigt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das System stabiler wird oder ob es tiefer und tiefer in seine Widersprüche stürzt. Der Druck wächst.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Cloud Computing | Services | Veranstaltungen
Cloud-Exzellenz mit Azure: ADN lädt Reseller zu den Technical Cloud Days im Januar 2026
Die Cloud ist zum Motor für Innovation und Wachstum geworden. Doch der Erfolg von Azure-Projekten beginnt nicht erst bei der Implementierung, sondern bereits in der strategischen Planung. Genau hier setzen die ADN Technical Cloud Days an. Gemeinsam mit Microsoft vermittelt ADN praxisnahe Strategien und technische Insights für erfolgreiche Azure-Projekte – von Governance und Sicherheit bis…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services
Predictions 2026: Trends & Prognosen für den IT-Channel
Experten sehen bei weiterhin hohen Wachstumsraten im Cybersecuritymarkt große Chancen für innovative Geschäftsmodelle – KI, Digitale Souveränität und OT bleiben Big Points. Rasante technologische Innovationen, die Umsetzung regulatorischer Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene, steigende Erwartungen in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit – der Channel steht vor großen Herausforderungen. Welche Trends werden das Wachstum vorantreiben,…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung
Digital Excellence – W&P Trendradar 2026
Was sind die angesagten Themen im Bereich Digital Excellence im Jahr 2026? Auf einer Skala von 0-10: In welchen Branchen ist der Handlungsdruck am größten? »Wer die für sich relevanten Trends erkennt und erfolgreich umsetzt, bevor sie Commodity werden, sind Wettbewerbsvorteil die logische Konsequenz.«– Sebastian Batton, Leiter Digital Excellence bei Dr. Wieselhuber & Partner…