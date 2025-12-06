Alles für die Agenten: So bleiben Unternehmen im Agentic Internet sichtbar

Das Jahr 2025 definiert die Rolle des Internets neu: Der Browser wandelt sich von einem reinen »Anzeigeprogramm« zu einer Laufzeitumgebung für KI-Agenten. Unternehmen, deren Systeme für diese neuen »Kunden« nicht lesbar sind, gefährden ihre Sichtbarkeit – unabhängig davon, wie gut ihre Websites oder Apps für Menschen optimiert sind.
KI-Browser wie Atlas (ChatGPT), Comet (Perplexity) oder jüngst Neon (Opera) beflügeln diesen Paradigmenwechsel. Im Agentic Internet koordinieren KI-Agenten delegierte Entscheidungen und Transaktionen weitgehend selbstständig – vom Angebotsvergleich über die Vertragsverlängerung bis hin zu kompletten Checkout-Prozessen. Nutzerinnen und Nutzern bleibt so Klickarbeit durch Login-Hürden, Medienbrüche oder redundante Dateneingaben erspart. Wenn KI-Agenten zu (Mit-)Entscheidern avancieren, sind Unternehmen gefragt, umzudenken – und umzubauen.
Von UX zu AX
Lange Zeit konzentrierte sich die Optimierung von Webauftritten auf die User Experience (UX): Informationsarchitektur, Anmutung, Storytelling. Im Agentic Internet zählt hingegen die Agent Experience (AX) – die Erfahrung, die KI-Agenten mit der Seite oder App machen.
Emotionale Content-Inszenierungen lassen KI-Agenten kalt. Sie benötigen konsistente Datenmodelle, klar dokumentierte Schnittstellen und deterministisches Verhalten. Statt drei Landingpages miteinander zu vergleichen, bewertet ein Shopping-Agent in Millisekunden Parameter wie Preis, Lieferzeit, Vertragsbedingungen und Nachhaltigkeitsmetriken entlang strukturierter Daten. Kennzahlen verschieben sich von Conversion Rates zum Anteil einer Plattform an den Entscheidungspfaden von Agenten.
AX geht alle etwas an – nicht nur die IT
Für AX ergeben sich damit drei zentrale Anforderungen:
- Produkt-, Tarif- und Servicedaten müssen so modelliert sein, dass Maschinen Bedeutung und Kontext auf Anhieb erschließen.
- APIs werden zu eigenständigen Produkten mit klaren Zusagen zu Semantik, Verfügbarkeit und Veränderungsmanagement.
- Aktualisierungen wie Preisänderungen müssen in Echtzeit maschinenlesbar publiziert werden.
Agentische Szenarien ziehen sich durch das komplette Unternehmen: von der Produktentwicklung bis hin zur Rechtsabteilung. Somit darf das Thema AX nicht im IT-Silo verbleiben. Vielmehr zeichnen sich neue Rollenbilder im Unternehmen ab:
- AX-Verantwortliche, die Geschäftsmodelle und Journeys systematisch aus der Agenten-Perspektive analysieren.
- API-Produkt-Owner, die Schnittstellen wie Services mit Roadmap, Lifecycle Management und KPIs steuern.
- Testteams, die Agenten in Sandboxen gegeneinander antreten lassen, um emergentes Verhalten und Systemgrenzen auszuloten.
- Daten- und Modell-Governance-Teams, die sicherstellen, dass Inputdaten für Agenten repräsentativ, rechtssicher und versionierbar bleiben.
Gerade das letzte Handlungsfeld ist nicht zu unterschätzen. Je mehr sich KI-Systeme »verselbstständigen«, desto stärker rücken die Themen Datenschutz, Cybersecurity und Compliance in den Fokus.
Europa nimmt KI-Agenten an die Leine
Der EU AI Act definiert einen risikobasierten Rechtsrahmen, der autonome Agenten besonders in die Pflicht nimmt. Sobald Agenten in kritischen Bereichen wie Recruiting oder Kreditvergabe Entscheidungen vorbereiten oder treffen, gelten sie als Hochrisiko-Systeme. Neben transparenter Datenhaltung ist dann eine menschliche Aufsicht Pflicht; der Agent muss sich jederzeit überwachen und im Notfall auch stoppen lassen.
Parallel entsteht mit Initiativen wie GAIA-X und sektoralen Datenräumen (z. B. in der Industrie oder Mobilität) ein Gegenmodell zu zentralisierten Plattformökonomien. Diese Datenräume setzen auf föderierte Architekturen, in denen Datenhoheit, Interoperabilität und vertraglich definierte Nutzungsregeln im Fokus stehen.
In einem Agentic Internet nach europäischem Verständnis agieren Agenten also in verknüpften, souverän verwalteten Datenräumen – mit klarer Verantwortlichkeit für Datenqualität und Zugriffsrechte. Für sensible Branchen ist dieses Governance-Niveau ein strategischer Standortfaktor.
Erste Agenten-Initiativen in Deutschland weisen die Zukunft
Verschiedene Branchen in Deutschland erproben bereits, wie agentische Erfahrungen und stärker personalisierte Erlebnisse konkret aussehen können:
- Mit Ava hat die Commerzbank eine generative, KI-gestützte Avatar-Assistentin eingeführt, die Privat- und kleine Geschäftskunden unterstützt. Ava beantwortet Produktfragen, bietet individuell zugeschnittene Beratung und hilft bei kontobezogenen Anliegen.
- Die Deutsche Telekom nutzt digitale Menschen als KI-Kundenserviceagenten. Diese virtuellen Assistenten stehen rund um die Uhr zur Verfügung, bieten personalisierte Unterstützung in deutscher Sprache und führen Kunden durch komplexe Telekommunikationsprodukte und -services.
- Der Onlinehändler Zalando setzt KI-Agenten ein, um hyperpersonalisierte Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. Die Empfehlungs-Engine analysiert Verhalten und Vorlieben und schlägt passende Produkte vor, während KI-Chatbots Anfragen begleiten und Nutzer durch den Kaufprozess führen.
Diese Anwendungen basieren derzeit noch auf unternehmenseigenen Portalen und Apps, in denen die Kunden selbst mit den KI-Systemen interagieren. In der Zukunft des Agentic Internet werden jedoch personenindividuelle Kunden-Agenten viele dieser Interaktionen stellvertretend für den End-User übernehmen: Sie recherchieren Services und Produkte, vergleichen Optionen und führen Transaktionen im Namen der Nutzer aus.
Damit entstehen neue Angebotsformen: Warenhändler können über den Verkauf einzelner Produkte hinaus komplette, personalisierte Garderoben oder Speisepläne anbieten. Medien- und Technologieanbieter lassen Kunden-Agenten Abonnements verwalten und Services dynamisch an Nutzerpräferenzen anpassen. Versicherungsprodukte wiederum könnten sich automatisch auf Veränderungen im Kundenverhalten oder in der Lebenssituation einstellen und entsprechend reagieren. Die Ermöglichung von agentischen Erfahrungen hat somit deutliches Potenzial für die Erschließung von neuen Geschäftsmodellen und Einnahmequellen.
Vier Tipps für Sichtbarkeit im Agentic Internet
Für Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit im Agentic Internet sichern möchten, zeichnen sich folgende vier Handlungsfelder ab:
- Produkt- und Servicedaten entlang klar definierter Domänenmodelle strukturieren, Metadaten pflegen und API-Verträge konsistent dokumentieren.
- Teilnahme an Branchen- oder Unternehmensdatenräumen prüfen und Governance-Modelle etablieren, die Datensouveränität und Zugänglichkeit in Einklang bringen.
- Compliance-Pflichten – insbesondere für Hochrisiko-Systeme – in Entwicklungsprozesse und Betriebsmodelle übersetzen, inklusive Logging-, Risiko- und Transparenzmechanismen.
- Teams befähigen, Journeys aus Agentenperspektive zu denken, KPIs für agentische Interaktionen zu definieren und Experimente kontrolliert in Sandboxen zu fahren.
Unternehmen, die jetzt technische und organisatorische Voraussetzungen für eine robuste Agent Experience schaffen, bestimmen mit, wie das Agentic Internet funktioniert – und überlassen die Spielregeln nicht allein den Plattformen.
Duncan Roberts, Associate Director bei Cognizant
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von KI-Browsern, die klassische Funktionen wie Surfen mit integrierten KI-Assistenten kombinieren. Besonders bekannt sind Brave, Edge, Opera, Firefox (mit KI-Sidebar), Arc Max, Perplexity Comet und ChatGPT Atlas.
Überblick über aktuelle KI-Browser (2025)
|
Browser / Plattform
|
KI-Funktionen
|
Besonderheiten
|
Schwächen / Risiken
|
Brave
|
KI-Sidebar mit Zusammenfassung von Webseiten, PDF-Analyse, Video-Zusammenfassungen
|
Sehr komfortable Integration, Datenschutzfokus
|
Noch eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu Speziallösungen
|
Microsoft Edge
|
KI-Sidebar mit vorformulierten Fragen, PDF- und Video-Zusammenfassungen
|
Starke Integration in Windows-Ökosystem
|
Abhängigkeit von Microsoft-Diensten
|
Firefox (Orbit / Sidebar)
|
KI-Chatbot in der Sidebar, Textbearbeitung
|
Open-Source-Ansatz, flexible Erweiterungen
|
KI-Integration noch weniger ausgereift
|
Opera
|
KI-Zugriff über Tastenkombination, Overlay-Fenster
|
Früher Einstieg in KI-Features
|
Bedienung umständlich, weniger intuitiv
|
Arc Max
|
Experimenteller KI-Browser mit Fokus auf User Experience
|
Innovatives Design, Tab-Management
|
Noch nicht ausgereift, »netter Versuch« laut Tests
|
Perplexity Comet
|
KI-Agent mit Zugriff auf Inhalte und Dienste
|
Starke Automatisierung
|
Sicherheitsrisiko: »CometJacking«-Schwachstelle entdeckt
|
ChatGPT Atlas (OpenAI)
|
KI-gestütztes Surfen mit Speicherfunktionen
|
Tiefe Integration von ChatGPT
|
Sicherheitslücken (CSRF-Angriffe möglich)
|
Weitere KI-Browser (z. B. Apidog-Liste)
|
Dedizierte KI-Browser mit Fokus auf Automatisierung und Personalisierung
|
Vielfalt an neuen Plattformen
|
Unterschiedliche Reifegrade, teils experimentell
Wichtige Erkenntnisse
- KI-Browser sind keine klassischen Browser mehr, sondern kombinieren Surfen mit einem eingebauten Assistenten, der Inhalte zusammenfasst, Fragen beantwortet oder sogar Tabs organisiert.
- Brave und Edge gelten aktuell als die ausgereiftesten Lösungen, da sie KI-Funktionen direkt und komfortabel integriert haben.
- Sicherheitsrisiken sind ein großes Thema: Prompt-Injection und Datenabfluss aus anderen Tabs sind reale Gefahren.
- Neue Player wie Arc Max oder Perplexity Comet zeigen, dass der Markt stark in Bewegung ist – aber nicht alle Lösungen sind schon praxistauglich.
Albert Absmeier & KI
