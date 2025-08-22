Ist Model Context Protocol (MCP) das USB-C für KI-Agenten?

Wie ein neues Protokoll Agentic AI zum Standard macht.
Agentic AI gilt als nächste Evolutionsstufe künstlicher Intelligenz – doch in der Praxis fehlt es bislang an einem verbindenden technischen Fundament. Mit dem Model Context Protocol (MCP) etabliert sich nun ein offener Standard, der genau das leistet: Er macht spezialisierte KI-Agenten interoperabel, skalierbar und einsatzbereit für reale Unternehmensprozesse. Warum MCP das USB-C der KI werden könnte – und was das für Bereiche wie Softwarequalität bedeutet, lesen Sie im Kommentar von Roman Zednik, Field CTO von Tricentis.
Die nächste Phase der KI-Integration in Unternehmen beginnt nicht mit einem neuen Modell – sondern mit einem Protokoll. Mit dem Model Context Protocol (MCP) entsteht derzeit ein neuer technischer Standard, der das Potenzial hat, Agentic AI aus der Forschungsnische in die breite betriebliche Praxis zu überführen. Entwickelt wurde MCP ursprünglich von Anthropic, mittlerweile greifen es auch die großen Player wie OpenAI, Microsoft und Google auf.
Die gemeinsame Sprache der KI-Agenten
Was MCP auszeichnet, ist seine Rolle als gemeinsames »Interface« für KI-Agenten: ein standardisiertes Framework, über das spezialisierte Agenten – etwa für Analyse, Automatisierung oder Data Retrieval – sicher, kontextbewusst und orchestriert miteinander kommunizieren können. Damit wird aus vielen isolierten KI-Funktionen erstmals ein interagierendes, produktives KI-System.
MCP liefert genau das, woran viele KI-Initiativen bisher scheiterten: eine modulare Infrastruktur, die Interoperabilität ermöglicht – ohne individuelle Integrationen, ohne proprietäre Silos. Die Wirkung ist vergleichbar mit USB-C im Hardwarebereich: Ein einheitlicher, universell anschließbarer Standard, der Komplexität reduziert und Innovation beschleunigt.
Das Besondere an diesem Ansatz ist nicht nur die technische Architektur, sondern der Paradigmenwechsel, den sie mit sich bringt. KI wird nicht mehr als isoliertes Tool gedacht, sondern als vernetztes System spezialisierter Agenten. Jeder dieser Agenten erfüllt eine konkrete Funktion – etwa das Extrahieren von Informationen, das Verarbeiten von Daten oder das Ausführen automatisierter Schritte – und greift dabei auf gemeinsame Protokolle und Kontextinformationen zurück.
Pionierarbeit in der Qualitätssicherung
Ein Beispiel aus der Softwarequalitätssicherung zeigt, wie diese neue Logik in der Praxis funktioniert – und wer sie bereits erfolgreich einsetzt. Als eines der ersten Unternehmen hat Tricentis das MCP-Protokoll produktiv in der Testautomatisierung verankert und damit eine Blaupause für agentenbasierte KI-Workflows geschaffen. So lässt sich etwa eine in natürlicher Sprache formulierte Anforderung – zum Beispiel aus einem Jira-Ticket – durch einen KI-Agenten analysieren und in strukturierte Testfälle überführen. Ein zweiter Agent generiert automatisiert die passenden Testdaten, ein dritter überträgt den Testfall in die Testumgebung, ein vierter bereitet die Ergebnisse visuell auf, inklusive Risikoeinschätzung und Management-Report. Jeder dieser Schritte läuft über MCP – als gemeinsame Sprache, die das Zusammenspiel überhaupt erst ermöglicht. All das funktioniert über standardisierte Prompts und Schnittstellen – ohne manuelles Skripting, ohne langwierige Integration. Der entscheidende Mehrwert liegt in der Kombination: MCP macht aus losen KI-Einzelfunktionen endlich echte Workflows – abgestimmt auf die IT-Systemlandschaft und den Kontext der jeweiligen Organisation.
Vom KI-Experiment zur operativen Realität
Damit wird KI aus der Experimentierphase geholt. Während sich viele Anwendungen in den letzten Jahren in Proof-of-Concepts erschöpften, schafft MCP die Voraussetzungen für produktive, nachhaltige Lösungen. Doch mit dieser Freiheit wächst auch die Verantwortung. Denn wer KI-Agenten orchestriert, muss sicherstellen, dass sie zuverlässig funktionieren, nachvollziehbare Ergebnisse liefern und den Schutz sensibler Daten gewährleisten. Die Diskussion um Datenschutz, Halluzinationen und Testbarkeit generativer Systeme wird mit der Verbreitung von Agentic AI weiter an Bedeutung gewinnen.
Trotzdem ist die Richtung klar: Mit MCP entsteht eine neue technische Basis, auf der sich KI nicht nur einsetzen, sondern steuern lässt. Unternehmen, die frühzeitig darauf setzen, gewinnen nicht nur Effizienz, sondern auch strategische Flexibilität. Sie machen sich unabhängiger von einzelnen Anbietern, reduzieren Integrationsaufwand und schaffen eine Architektur, die mit den Anforderungen ihres Geschäfts wächst.
Fazit: MCP macht Agentic AI bereit für die Praxis
MCP ist mehr als ein technischer Baustein – es ist der Missing Link, um Agentic AI zur industriellen Reife zu führen. Wer KI nicht nur nutzen, sondern orchestrieren will, kommt an diesem Standard künftig nicht vorbei. Denn erst mit einem gemeinsamen Protokoll werden spezialisierte KI-Agenten zu einem vernetzten System, das sich flexibel in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt – sicher, nachvollziehbar und skalierbar.
Damit wird deutlich: Die Zukunft der KI in Unternehmen entscheidet sich nicht allein an der Leistungsfähigkeit einzelner Modelle, sondern an der Architektur, die sie miteinander verbindet. MCP liefert die Grundlage für eine neue Form der KI-Integration: Als Schlüsseltechnologie für alle, die KI nicht nur als Werkzeug, sondern als strategischen Bestandteil ihrer IT-Landschaft verstehen. Ein echter Wendepunkt – nicht nur für das Software Testing.
Über Roman Zednik
In seiner Rolle als Field CTO von Tricentis arbeitet Roman Zednik eng mit Kunden und Partnern zusammen, um technische Produktinnovationen voranzutreiben. Zudem fungiert er als Sprecher und Evangelist auf Events und Branchenveranstaltungen und unterstützt den strategischen Vertrieb.
Zuvor leitete er über neun Jahre lang die internationale Presales Solution Architects Organisation bei Tricentis.
Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn im Software Engineering und war mehr als sechs Jahre im Finanzbereich tätig. Danach wechselte er in verschiedene Rollen in Presales, Consulting, Sales und Management bei Unternehmen wie Sterling Software, Mercury Interactive und Hewlett-Packard Software.
Roman Zednik lebt und arbeitet in Wien, Österreich, wo die Firma Tricentis auch gegründet wurde.
425 Artikel zu „KI-Agenten“
Trends 2025 | News | Business | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz
CFOs sehen KI-Agenten als klaren Wettbewerbsvorteil
CFOs vertrauen auch bei Strategie und Risikobewertung auf KI-Agenten. In Sachen KI wechseln Finanzvorstände den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle [1]. Transformation im…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik
Wenn Maschinen mitdenken: Wie KI-Agenten das Lager resilient und schneller machen
Die Digitalisierung verändert die Logistik zunehmend. Eine treibende Kraft ist dabei die künstliche Intelligenz (KI). Sie automatisiert Abläufe, sorgt für mehr Transparenz und steigert die Leistungsfähigkeit in der Lieferkette. Doch was genau kann KI im Lager leisten – und welchen Unterschied machen spezialisierte KI-Agenten? Die Anforderungen an Lieferketten steigen kontinuierlich: Kunden fordern schnellere Zustellungen,…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit Nutanix Enterprise AI entstehen neue, intelligente KI-Agenten
Was hat es mit der aktuellen Edition von Nutanix Enterprise AI auf sich, und wie wird dieser Release Unternehmen helfen, ihre eigenen intelligenten KI-Agenten zu realisieren und zu implementieren. Das wollten wir auf der Tech Show Frankfurt von Jason Langone wissen. Herausgekommen ist dieses 2-minütige Video, für das er spontan zur Verfügung stand.
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit watsonx Orchestrate entstehen dringend benötigte KI-Agenten
Auf der Tech Show Frankfurt haben wir dieses „duale“ Videointerview gedreht, in dem Johanna Harder darüber spricht, warum dem Einsatz von KI-Agenten eine immer größere Bedeutung zukommt. Und Christian Metz hat uns verraten, was watsonx Orchestrate von IBM in diesem Kontext leistet.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Unternehmen betrachten KI-Agenten mittlerweile als unverzichtbar
Die befragten Führungskräfte berichten von einem erwarteten Anstieg der KI-gestützten Arbeitsabläufe um das 8-fache bis 2025, wobei KI-Agenten die Prozesseffizienz verbessern, Kosten senken und Arbeitsabläufe verändern. Die Befragten gaben an, dass 64 % der KI-Budgets inzwischen für den zentralen Geschäftsbereich ausgegeben werden. Mehr als zwei Drittel (69 %) der befragten Führungskräfte geben an, dass »verbesserte…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Agenten im Job: Das denken Angestellte in Deutschland
Angestellte ohne Führungsverantwortung blicken mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier auf eine Zukunft, in der ihnen KI-Agenten im Beruf zur Seite stehen werden. Ob positive oder negative Gefühle überwiegen, hängt ganz davon ab, wen man fragt: Frauen freuen sich beispielsweise eher auf die agentische Zukunft (38 Prozent vergaben positive Attribute, 37 negative) als Männer…
Trends 2025 | News | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Fast alle Unternehmen bauen den Einsatz von KI-Agenten aus
Die aktuelle Umfrage unter IT-Führungskräften weltweit ergibt, dass der Großteil KI-Agenten befürwortet, aber Sorgen in Bezug auf Datenschutz, Integration und Datenqualität bestehen. Cloudera , die hybride Plattform für Daten, Analysen und KI, hat die Ergebnisse seiner jüngsten Studie »The Future of Enterprise AI Agents« veröffentlicht [1]. Im Rahmen der Umfrage wurden im Januar und…
News | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI-Agenten erfolgreich integrieren: Vier zentrale Erfolgsfaktoren
Immer mehr Unternehmen möchten heute auf KI-Agenten setzen, um Prozesse zu beschleunigen und ihre Teams zu entlasten. Doch viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Es gibt vier zentrale Erfolgsfaktoren, mit denen der effektive Einsatz von KI-Agenten gelingt. Unternehmen setzen vermehrt auf KI-Agenten, um ihre Arbeitsweise zu verbessern – und das aus gutem Grund:…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agent oder Agentic: KI-Agenten etablieren sich
Der Hype rund um Agentic AI ist riesig – und berechtigt. Denn wir haben es mit nicht weniger als einer neuen Qualität künstlicher Intelligenz zu tun. Mit Agentic AI verliert KI zunehmend ihren Werkzeugcharakter und entwickelt sich vielmehr zu einem eigenständig agierenden System. Wie weit Agentic AI bereits praktisch gediehen ist, zeigen ihre verschiedenen Ausprägungen…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Das fehlende Stück im Plattform-Engineering
Die KI verändert die Softwareentwicklung rasch, aber ein großer Teil ihres Werts konzentriert sich auf die Steigerung der Produktivität einzelner EntwicklerInnen. Code-Unterstützung bringt willkommene Effizienzgewinne beim Start neuer Projekte, Frameworks aufzubauen und das »Blank Screen«-Problem zu überwinden.
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Führungskräfte erwarten rasante Verbreitung und Renditen über 100 %
Agentenbasierte KI übertrifft generative KI: KI-Agenten könnten fast 40 % der Arbeit automatisieren oder beschleunigen. Eine neue internationale Umfrage von PagerDuty zeigt, dass Unternehmen zunehmend agentenbasierte KI (Agentic-AI) implementieren, um Automatisierung und betriebliche Effizienz zu steigern [1]. Die Studie zeigt: bereits mehr als 51 % setzen KI-Agenten ein. Die neuesten Daten belegen, dass 94…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Es fehlt an Datenqualität, Governance und Qualifikation
Die aktuelle BARC-Studie »Preparing and Delivering Data for AI: Adoption Trends, Requirements, and Best Practices« zeigt: Unternehmen setzen zunehmend auf KI – fast ein Drittel nutzt bereits KI-Agenten produktiv [1]. Doch fehlende Strukturen in der Governance, unzureichender Fokus auf Datenqualität und mangelnde KI-Kompetenzen gefährden den langfristigen Erfolg. Die Befragten stammen aus aller Welt, mit…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Services | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services | Whitepaper
KI-Agenten: Unternehmen in Deutschland unterschätzen Nutzen für den Vertrieb
Drei Viertel sind unsicher, ob sie 2028 neue Kundengruppen bedienen werden. 40 Prozent nutzen GenAI im Marketing, 31 Prozent im Vertrieb. Analyse: Unternehmen setzen KI nicht konsequent genug ein. Unternehmen in Deutschland sind skeptisch hinsichtlich des durchgängigen Einsatzes von KI-Agenten. Nur 25 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider glauben, dass sie grundsätzlich mithilfe von GenAI-Lösungen…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Governance: KI-Agenten brauchen menschliche Aufsicht
Agentic AI bietet Unternehmen große Vorteile, muss aber von menschlichen Instanzen überwacht werden, um regulatorische Vorgaben und ethische Standards zu erfüllen. Unternehmen müssen einen robusten Governance-Rahmen für agentische KI etablieren. Agentic AI verspricht Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne. Sie zerlegt komplexe Aufgaben in kleinere, überschaubare Teilaufgaben, die sich einfacher lösen lassen. KI-Agenten, die bestimmte Rollen wahrnehmen oder…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing | Tipps
Das neue SEO: Webseiten für die Kommunikation mit KI-Agenten vorbereiten
Unternehmen müssen das Thema KI-Agenten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Einerseits geht es darum, welche Aufgaben Mitarbeitende bereits heute mit KI-Agenten wie ChatGPT Tasks oder Operator automatisieren können. Andererseits stellt sich die Frage, welche Anpassungen auf der Unternehmenswebsite notwendig sind, um die Interaktion mit KI-Agenten entweder zu optimieren oder gezielt zu unterbinden. Was sind…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
KI-Agenten sollen durchschnittlich 18 Arbeitsstunden pro Woche einsparen
IT-Verantwortliche in Deutschland vertrauen auf KI-Agenten und investieren mit 2,6 Millionen Euro mehr als britische und US-amerikanische Unternehmen. Nach einer Umfrage der generativen Integrationsplattform SnapLogic gehen deutsche Führungskräfte im IT-Bereich davon aus, dass KI-Agenten im Durchschnitt 18 Arbeitsstunden pro Woche einsparen könnten [1]. Fast die Hälfte (47 %) vertraut ihnen dabei, so effizient wie…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden im Jahr 2025 Cyberkriminalität revolutionieren
Cyberkriminelle entwickeln ihre Taktiken kontinuierlich weiter und werden 2025 zu einem Rekordjahr für Ransomware machen. Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Bedrohungslandschaft durch erhöhte Skalierbarkeit und Effizienz. Malwarebytes hat seinen »State of Malware 2025«-Report veröffentlicht [1]. Der Report bietet Einblicke in die wichtigsten Cyberbedrohungen und Taktiken von Cyberkriminellen im Jahr 2025, darunter die vermehrte Nutzung…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Agenten sorgen für mehr Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsvorteile
Differenzierter Service und exzellente digitale Kundenerlebnisse können Tarife und Gebühren aufwiegen. Verbraucher haben große Erwartungen an KI bei Finanzdienstleistungen. Vertrauensaufbau ist bei der Einführung von agentenbasierter KI unerlässlich. Weniger als 40 Prozent der Verbraucher sind mit dem Angebot von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern voll zufrieden. Der Salesforce Connected Financial Services Report zeigt, wie entscheidend ein…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | New Work
IT-Führungskräfte setzen auf KI-Agenten, um ihre Ressourcen zu erweitern
Für 81 Prozent der deutschen Unternehmen ist die Datenintegration eine der größten Herausforderungen bei der KI-Einführung. Integration ist entscheidend für die erfolgreiche Nutzung von KI-Agenten. 99 Prozent der IT-Führungskräfte in deutschen Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen auf KI-Agenten oder planen dies innerhalb der nächsten zwei Jahre, um ihren steigenden IT-Ressourcenbedarf zu decken,…