KI-gestützte Produktion: Wie Unternehmen Daten in effektive Maßnahmen umwandeln

Produktionsleiter sehen sich täglich einer nahezu unlösbaren Herausforderung gegenüber: Sie sollen mehr produzieren, mit weniger Ressourcen auskommen, schneller auf Marktveränderungen reagieren, Nachhaltigkeitsziele erreichen und gleichzeitig die Profitabilität sichern – und das alles unter den Bedingungen von Lieferkettenstörungen und steigenden Energiekosten. Klassische Planungszyklen, die sich über Wochen oder Monate erstrecken, sind dafür nicht mehr geeignet. Unternehmen, die heute erfolgreich sind, setzen auf KI-gestützte Werkzeuge, um operative Daten in sofortige Entscheidungen umzuwandeln.

Dieser Wandel kommt für deutsche Unternehmen – insbesondere für den Mittelstand als Rückgrat der Industrie – zur rechten Zeit. Die Energiepreise bleiben volatil, die Verfügbarkeit von Rohstoffen schwankt und die regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit nehmen weiter zu.

Obwohl 81 % der Unternehmen glauben, dass KI ihnen dabei helfen kann, ihre Geschäftsziele zu erreichen, nutzen nur 27 % sie strategisch [1]. Das eröffnet eine große Chance für diejenigen, die jetzt handeln.

Wenn jede Entscheidung Kosten verursacht

Unternehmen müssen täglich komplexe Entscheidungen treffen: Wann soll die Produktion hochgefahren werden? Wie hoch sollen die Lagerbestände sein? Welche Aufträge haben Priorität? Wann müssen Preise angepasst werden? Traditionell basieren diese Entscheidungen auf historischen Daten, Bauchgefühl und statischen Prognosen. Doch Märkte bewegen sich heute nicht mehr nach festen Mustern. Daten ermöglichen heute fundiertere Entscheidungen.

Hier kommt KI ins Spiel: Intelligente Systeme können durch die Analyse von Echtzeitdaten Entscheidungen automatisieren, für die früher aufwendige manuelle Analysen erforderlich waren. So können beispielsweise Produzenten ihre Preise in Echtzeit anpassen, ihr Produktionsvolumen präziser steuern und ihre Lagerkosten senken, indem sie nicht mehr nur auf historische Durchschnittswerte vertrauen.

Nachhaltigkeit durch Intelligenz

Die Energiekosten und die EU-Initiativen zur Klimaneutralität haben einen erheblichen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit. KI-gestützte Systeme bieten hier einen Ausweg, da sie sowohl die Kosten als auch die Umweltauflagen optimieren können.

KI kann den Energieverbrauch überwachen und die Produktionszeiten so anpassen, dass Strom zu günstigeren Tarifen und bei höherer Verfügbarkeit erneuerbarer Energien genutzt wird. Unternehmen berichten von messbaren Verbesserungen bei der Abfallreduzierung, optimierten Energieflüssen und erhöhter Transparenz in der Lieferkette [2].

KI kann darüber hinaus ganze Produktionsnetzwerke optimieren. Aufträge werden an Standorte mit günstigen Energieprofilen verlagert und Produktionspläne so koordiniert, dass erneuerbare Energien maximal genutzt werden. Studien zeigen, dass Unternehmen mit ausgereiften, KI-gestützten Lieferketten eine um 23 % höhere Profitabilität erzielen – bei gleichzeitig geringerem Ressourcenverbrauch [3].

Anpassung an geopolitische Ereignisse in Echtzeit

Wie die letzten Jahre gezeigt haben, sind globale Lieferketten sehr anfällig. Geopolitische Spannungen, Rohstoffengpässe und Logistikprobleme haben die Grenzen traditioneller Ansätze aufgezeigt.

KI ermöglicht eine proaktive Steuerung: Systeme erkennen potenzielle Störungen, bevor diese die Produktion beeinträchtigen. Dies wird durch die Analyse von Lieferantenleistung, geopolitischen Risiken und Rohstoffverfügbarkeit erreicht. KI-gestützte Beschaffungssysteme passen Bestellungen dynamisch an, basierend auf Lagerbeständen, der prognostizierten Nachfrage und Preisentwicklungen.

Nehmen wir ein Maschinenbauunternehmen, das mithilfe von KI Hunderte von Zulieferern in mehreren Ländern überwacht und dabei die Lieferleistung, geopolitische Entwicklungen und Finanzkennzahlen verfolgt. Wenn das System ein erhöhtes Risiko für eine wichtige Komponente feststellt, identifiziert es automatisch alternative Lieferanten und passt die Produktionspläne an.

Die Umsetzungslücke schließen

Die Potenziale von KI sind offensichtlich, doch viele deutsche Unternehmen nutzen sie nicht effektiv. Die Hürden liegen dabei weniger in der Technologie selbst als in ihrer Implementierung: Es fehlt an interner Expertise, ROI-Berechnungen sind unklar und die Integration neuer Systeme in jahrzehntealte Produktionsinfrastrukturen ist herausfordernd. Für den Mittelstand ist das besonders herausfordernd, denn begrenzte IT-Ressourcen und zusätzliche Anforderungen durch die EU-KI-Verordnung (Risikoklassifizierung, Compliance-Pflichten) erschweren den Einstieg [4].

Der Schlüssel liegt in einem strategischen Vorgehen. Unternehmen sollten mit gezielten, geschäftskritischen KI-Initiativen starten. Sinnvoll sind kleine Schritte, etwa die Optimierung einzelner Produktionsentscheidungen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können anschließend für den Ausbau genutzt werden.

Der Weg nach vorn

Traditionelle Produktionsmethoden stoßen bei Marktvolatilität, Nachhaltigkeitsdruck und Lieferkettenrisiken an ihre Grenzen. KI ermöglicht einen neuen Ansatz: Entscheidungen erfolgen kontinuierlich und basieren auf Echtzeitdaten statt auf veralteten Prognosen.

Für deutsche Produzenten, insbesondere für den Mittelstand, ist das Zeitfenster für den Aufbau dieser Fähigkeiten noch offen, aber nicht unbegrenzt. Es ist keine Option, auf den »perfekten« Plan zu warten. Besser ist es, mit fokussierten Anwendungen zu starten, Erfahrungen zu sammeln und die Fähigkeiten systematisch auszubauen.

Die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit hängt zunehmend davon ab, schneller und besser zu entscheiden als die Konkurrenz. KI ist nicht nur ein Vorteil, sondern wird zur Voraussetzung für den Erfolg in Märkten, in denen Geschwindigkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind.

Davoud Pourhossein, Global Director of Strategy und Innovation, Digital Workplace Solutions, Unisys

