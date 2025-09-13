Effizienter zur Nachhaltigkeitsberichterstattung – mit KI als Unterstützung

Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300 Datenpunkten. Willkommen in der Realität der CSRD.
Zeit, Nerven, Geld – und ein paar kluge Algorithmen
Wer schon einmal versucht hat, eine Scope-3-Emission sauber zu quantifizieren oder die Governance-Strukturen für 130 Tochterunternehmen zu beschreiben, der weiß, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung keine Nebenaufgabe ist. Zumindest nicht mehr. Die Idee, dass künstliche Intelligenz hier helfen kann, ist deshalb kein Hype – sondern Notwehr.
Ich sage das aus der Praxis. Denn unser Team bei abat begleitet Unternehmen bei der Einführung von Nachhaltigkeitssoftware und bei der Integration von ESG in ihre IT-Architektur. KI kommt dabei nicht als Allzweckwaffe zum Einsatz, sondern als pragmatisches Werkzeug. Wo sie heute bereits funktioniert, spart sie Zeit. Wo sie verspricht, bald zu funktionieren, lohnt es sich genau hinzusehen – und sich nicht blenden zu lassen.
Was genau macht KI im ESG-Kontext?
Keine Magie. Aber viel Automatisierung. Drei typische Einsatzbereiche:
- Textgenerierung und -klassifikation: Berichte enthalten viele freie Texte. Risiken, Maßnahmen, Strategien, Managementprozesse – vieles davon wird in Fließtext formuliert. KI kann bestehende Texte analysieren, clustern, bewerten und für neue Berichte vorbereiten. Kein automatisches Wunderdokument – aber eine massive Zeitersparnis.
- Datenextraktion und Mapping: Nachhaltigkeitsdaten liegen oft unstrukturiert vor – in PDFs, E-Mails, Excel-Dateien. KI hilft, relevante Informationen zu finden, zu extrahieren und an der richtigen Stelle im Berichtssystem zu verorten. Das ist mühsam, ja. Aber mühsam war früher ein Grund, es nicht zu tun. Heute ist es ein Grund, Maschinen arbeiten zu lassen.
- Konsistenzprüfung: Ein Klassiker im Audit: In einem Kapitel steht »2025 ist unser Zieljahr«, im anderen »bis 2030 wollen wir…«. KI erkennt solche Inkonsistenzen. Sie ersetzt kein Vier-Augen-Prinzip, aber sie schaut eben auf 100 Seiten gleichzeitig – ohne müde zu werden.
Aus der Praxis – was (schon) funktioniert
Ein Beispiel aus einem Kundenprojekt: Ein Industrieunternehmen mit verteilten Standorten und sehr heterogenen Datenquellen stand vor der Aufgabe, die ESG-Berichtspflicht erstmalig zu erfüllen. Die zentralen Herausforderungen waren keine einheitliche Datenstruktur, kein durchgängiger Prozess und viele offene Fragen. Mit einem Software-basierten Datenworkflow und punktuell eingesetzten KI-Hilfen – etwa für das Sortieren und Zuordnen von Textbausteinen – konnte ein funktionierender Redaktionsprozess etabliert werden. Kein Bericht auf Knopfdruck. Aber ein Bericht ohne Burn-out.
Was (noch) nicht funktioniert – und warum das wichtig ist
Ein gern kolportiertes Versprechen lautet: »KI kann Nachhaltigkeitsrisiken automatisiert erkennen.« In der Praxis bleibt das allerdings bislang Wunschdenken. Lieferkettenanalysen oder Risikobewertungen lassen sich derzeit allenfalls durch »KI-unterstützte Bewertungsmethodiken« anreichern – etwa durch Scoringmodelle, die externe Datenquellen mit einbeziehen. Doch ohne menschliche Validierung und Kontextwissen bleibt das ein Hilfsmittel, kein Ersatz.
Das passt zu einer meiner Lieblingswahrheiten aus der aktuellen Digitalisierungswelt: »Die größten KI-Hoffnungen scheitern nicht an der Technologie. Sondern an fehlender Struktur, schlechter Datenqualität und der Sehnsucht, Verantwortung zu delegieren.« Kurz gesagt: »Nicht die KI ist das Problem. Wir sind es.«
Warum wir trotzdem KI brauchen
Selbst wenn KI nicht alles kann – sie kann genug. Genug, um die Reportingprozesse schneller, konsistenter und weniger fehleranfällig zu machen. Genug, um Ressourcen zu sparen, die anderswo dringend gebraucht werden. Und genug, um auch die Wirtschaftsprüfer irgendwann davon zu überzeugen, dass Maschinen nicht nur kalkulieren, sondern auch strukturieren können.
Was bedeutet das für Entscheider?
Drei Empfehlungen aus der Praxis:
- Nicht auf die perfekte Lösung warten: KI funktioniert auch dann, wenn der Rest noch nicht perfekt ist. Oft reichen 80 Prozent der Datenbasis – und die restlichen 20 Prozent können später folgen.
- Kombinieren statt ersetzen: KI ergänzt bestehende Systeme. Sie muss in Workflows integriert werden – nicht daneben existieren.
- Pilotieren statt diskutieren: Kleine Anwendungsfälle testen, Erfahrungen sammeln, skalieren. Die besten Projekte entstehen nicht aus der perfekten Strategie, sondern aus dem Mut, anzufangen.
Fazit
Wer Nachhaltigkeit ernst meint – und die Berichtspflicht ernst nehmen muss – kommt um die Digitalisierung nicht herum. KI ist dabei kein Allheilmittel. Aber ein verdammt gutes Werkzeug, um aus der Pflicht eine machbare Aufgabe zu machen.
Oder anders gesagt: Nicht alles, was KI verspricht, wird gehalten. Aber alles, was heute bereits hilft, sollten wir nutzen. Alles andere ist Green-Hype – und davon haben wir schon genug.
Nils Giesen, Senior Consultant Sustainability bei abat
1581 Artikel zu „Nachhaltigkeit Bericht“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
Geschäftsvorteil durch Nachhaltigkeitsberichterstattung
Führungskräfte verpflichten sich trotz politischer Ungewissheit zu Integration von Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten. Unternehmen, die Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten integrieren, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. Laut der 2025 Executive Benchmark Survey von Workiva, an der 1.600 Führungskräfte aus aller Welt teilnahmen, sind 97 % der Führungskräfte der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung innerhalb von zwei Jahren einen Geschäftsvorteil…
News | Effizienz | Geschäftsprozesse | Lösungen | Nachhaltigkeit
ESG-Berichtssoftware: Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen
Unternehmen stehen unter wachsendem Druck von Behörden, Mitarbeitern und Kunden, ihre Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance = ESG) zu verbessern. Mit Hilfe von intelligenter Automatisierung und einer ESG-Berichtssoftware können sie die Anforderungen in Angriff nehmen. Die Rolle von ESG-Berichtssoftware ESG-Compliance bezieht sich auf die Erfassung, Messung, Veröffentlichung…
News | Trends 2024 | Business | Nachhaltigkeit
CSRD: Nachhaltigkeitsvorschriften treiben den Wandel in der Unternehmensberichterstattung voran
Umfrage zeigt, dass Unternehmen die freiwillige Einhaltung der CSRD planen; Praktiker glauben, dass sich die integrierte Berichterstattung positiv auf die Leistung auswirkt. Die Mehrheit (81 %) der Unternehmen, die nicht der Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) unterliegen, beabsichtigen, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung teilweise oder vollständig an die Anforderungen der Richtlinie anzupassen. Dies ergab eine…
News | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Ausgabe 1-2-2024
CSRD-Compliance trifft (fast) jedes Unternehmen – ITSM für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen
Ein IT-Service-Management-System spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), indem es Unternehmen in verschiedenen Schlüsselbereichen unterstützt.
News | Trends 2024 | Business | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Tipps | Whitepaper
83 Prozent der KMU legen Wert auf Nachhaltigkeit, aber nur 8 Prozent legen Berichte vor
KMU und Nachhaltigkeit: vom Reporting zum Handeln. Immer mehr KMU stellen die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit. Das belegt eine von Sage, ICC und PwC veröffentlichte Studie, für die weltweit 16.423 kleine und mittelständische Unternehmen befragt wurden. KMU erzielen bereits Erfolge auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, sind aber oft nicht in der Lage, diese…
News | Business | Strategien | Ausgabe 9-10-2022
Berichtspflicht – Nachhaltigkeit wird für Unternehmen verpflichtend…
… und damit auch für die IT. Im Pariser Klimaabkommen legte die Weltgemeinschaft 2015 fest, dass die fortschreitende Erderwärmung 1,5 Grad Celsius nicht übersteigen dürfe. Jedes Grad mehr wird unseren Planeten irreparabel schädigen, Dürren, Hungersnöte und massive Bevölkerungsverschiebungen zur Folge haben. Damit das hoch gesteckte Ziel gelingen kann, muss jeder einen Beitrag leisten. Auch die…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Cyberangriffe auf Industrieanlagen: Neuer Bericht warnt vor Schäden in Milliardenhöhe
Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen stehen weltweit vor einer massiven, oft unterschätzten Gefahr. Der aktuelle 2025 OT Security Financial Risk Report von Dragos und Marsh McLennan berechnet erstmals mithilfe statistischer Modelle das finanzielle Risiko von OT-Cybervorfällen und zeigt, welche Sicherheitsmaßnahmen den größten Schutz bieten [1]. Er ist damit ein zentrales Werkzeug für Unternehmensleitungen, Versicherer und Sicherheitsteams.…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI und Nachhaltigkeit: Wenn Effizienz auf Energiehunger trifft
Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Nur die Hälfte der KMUs können bereits präzise über Umweltrisiken ihrer IT berichten
Größtes Hindernis zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sind intransparente Technologieanbieter. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durchaus mit Großunternehmen Schritt halten, vor allem mit Blick auf Umweltrisiken ihrer Technologieinfrastruktur. Das zeigen aktuelle Daten von Wasabi [1]. Fast zwei Drittel der KMUs mit bis zu 499 Mitarbeitenden (61 %) gehen davon aus, genaue Angaben über…
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Business | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Globale Industriestudie: Nachhaltigkeit steigert den Geschäftserfolg
Weltweit sind 92 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Das ist ein deutlicher Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erkenntnis kämpfen viele Organisationen mit der praktischen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Als Haupthindernis erweisen sich die dafür notwendigen Möglichkeiten zur Datenauswertung. Dies…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Logistik | Nachhaltigkeit
B2B-Unternehmen: Soziale Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus
Nachhaltigkeit ist weiterhin Top-Thema in B2B-Unternehmen [1]. Fokus auf Umweltaspekte in Nachhaltigkeitsstrategien bleibt bestehen. Bewusstsein für Chancengleichheit und Relevanz sozialer Aspekte für Lieferantenauswahl steigen. Wirtschaftliche Lage verbessert sich. B2B-Unternehmen messen dem Thema Nachhaltigkeit weiterhin eine hohe Bedeutung bei: 88 Prozent der Befragten erachten ESG-Maßnahmen als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit [2]. Dennoch geben zwei Drittel…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
Verbraucher geben bei Produkten des täglichen Bedarfs mehr für Nachhaltigkeit aus als in anderen Bereichen
In den befragten Ländern sind Verbraucher bereit, mehr Geld für nachhaltige Lebensmittel, Getränke oder Reinigungsmittel etc. auszugeben; hohe Preise und der Verdacht auf Greenwashing bilden die größten Hindernisse. Blue Yonder, ein Unternehmen für digitale Supply-Chain-Transformation, hat die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Verbraucherumfrage zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht [1]. Analysiert werden das Ausgabeverhalten, vorhandene Bedenken sowie…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Whitepaper
Fraunhofer-Studienbericht: Praxisnahe Lösungen für eine intelligente und sichere Produktion
Die Digitalisierung ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für die Industrie – künstliche Intelligenz (KI), digitale Zwillinge und Cybersicherheit gelten dabei als die Schlüsseltechnologien der Zukunft. Doch wie können produzierende Unternehmen diese Technologien konkret und effektiv einsetzen, um Prozesse effizienter, nachhaltiger und sicherer zu gestalten? Der aktuelle Bericht des International Center for Networked, Adaptive Production (ICNAP) gibt…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Innovationskompass 2025: Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
Eine aktuelle Studie des Forum Moderne Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Umfrageunternehmen Civey zeigt: 77 Prozent der deutschen Verbraucher stehen nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft offen gegenüber. Besonders gefragt sind Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und die Lebensmittelsicherheit erhöhen. Die Ergebnisse des Innovationskompasses 2025 geben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wertvolle Einblicke in die Erwartungen der Gesellschaft…
Trends 2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
IT 2025: Im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Sicherheit, KI und Geopolitik
Neben den Themen IT-Security und künstliche Intelligenz (KI) müssen sich Unternehmen in der IT im Jahr 2025 mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Für seinen jährlich erscheinenden Digital Infrastructure Report hat der Netzwerkanbieter Colt Technology Services 1.500 CIOs und IT-Verantwortliche in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt. Der…
Trends 2026 | Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Gestaltung des Wandels durch KI: Ein strategischer Bericht zur Zukunft von Bildung und Ausbildung
Die globale Einführung von KI ist im Begriff, die Industrie weltweit zu revolutionieren. Ein neuer Bericht mit dem Titel »Bildungswege für KI: Wandel bei Know-how und Jobs« enthüllt entscheidende Erkenntnisse über die Bedeutung von Bildung und Ausbildung bei der Vorbereitung der Belegschaft auf den Wandel durch KI. Der von der TEHA Group im Auftrag von…