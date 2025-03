IT 2025: Im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Sicherheit, KI und Geopolitik

Neben den Themen IT-Security und künstliche Intelligenz (KI) müssen sich Unternehmen in der IT im Jahr 2025 mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Für seinen jährlich erscheinenden Digital Infrastructure Report hat der Netzwerkanbieter Colt Technology Services 1.500 CIOs und IT-Verantwortliche in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt. Der Report zeigt, dass die Verantwortung für die Umweltstrategien von Unternehmen jetzt am ehesten bei den IT-Verantwortlichen liegt. 82 Prozent der Befragten sind entweder direkt an der Gestaltung der Nachhaltigkeitsstrategien beteiligt oder haben die Verantwortung für sie ganz übernommen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Unternehmen sind gefordert, ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern und die IT ist bei vielen ein zentraler Treiber von Energieverbrauch und Emissionen. Es gilt, energieeffiziente IT-Infrastrukturen zu schaffen. Zu den Lösungen gehören: Rechenzentren, die erneuerbare Energien nutzen und durch innovative Kühllösungen den Energieverbrauch minimieren, die Kreislaufwirtschaft, da Recycling und Wiederverwendung von Hardware Kosten spart und Umweltbelastungen reduziert sowie Green Software Engineering, bei dem effiziente Algorithmen und ressourcenschonende Software-Architekturen im Mittelpunkt stehen. All diese Maßnahmen führen zu einem bewussteren Umgang mit Ressourcen und einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur, die langfristig Bestand haben kann.

IT-Security: Bedrohungslage und Regulatorik

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die Bedrohung für Unternehmen aller Größen so hoch wie nie zuvor. Dabei spielt auch die Geopolitik eine Rolle, denn Cyberangriffe werden aus zwei Richtungen vorangetrieben: von organisierter Kriminalität und von Hackern, die im Auftrag und mit Unterstützung staatlicher Stellen Angriffe ausführen. Daneben steigen die regulatorischen Anforderungen, insbesondere durch die europäische NIS2-Richtlinie, die neue Standards für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen setzt. Unternehmen müssen in diesem Kontext verstärkt in Sicherheitstechnologien investieren und sicherstellen, dass sie den neuen Compliance-Vorgaben entsprechen, um Haftungsrisiken zu minimieren.

Aus technologischer Sicht gibt es zwei Konzepte, auf denen eine moderne IT-Security basiert: SASE (Secure Access Service Edge) kombiniert Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen, um Arbeitsmodelle mit cloudbasierten Anwendungen und Remote-Arbeitsplätzen wirkungsvoll zu schützen. Alle Endpunkte, unabhängig davon, wo sie sich befinden, müssen denselben Cybersecurity- und Netzwerkrichtlinien unterliegen. Das Zero-Trust-Konzept geht davon aus, dass kein Benutzer, Gerät oder Netzwerk vertrauenswürdig ist. Im Gegensatz zu traditionellen Sicherheitsansätzen, die darauf abzielen, das Innere des Netzwerks als vertrauenswürdig zu behandeln und den Zugriff von innen nach außen zu kontrollieren, legt Zero Trust den Schwerpunkt auf eine kontinuierliche Überprüfung und Authentifizierung aller Benutzer und Geräte, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Herkunft.

Im Hinblick auf die IT-Security ist KI ein zweischneidiges Schwert. KI-gestützte Sicherheitslösungen helfen, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und Gegenmaßnahmen automatisiert einzuleiten. Zugleich lassen sich mithilfe von KI neue, ausgefeilte Angriffsszenarien entwickeln und Phishing zielgerichteter betreiben. KI hebt also den Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern auf ein neues technologisches Level, ändert an dieser Wettbewerbssituation allerdings nichts.

Künstliche Intelligenz: Effizienzsteigerung und Kundenzufriedenheit

Die Erwartungen von Kunden an Unternehmen steigen ebenso wie der Druck immer effizienter zu arbeiten. KI bietet innovative Lösungen, um diese Anforderungen zu bewältigen. Im Kundenservice beispielsweise können automatisierte Systeme wie Chatbots und virtuelle Assistenten häufige Anfragen rund um die Uhr beantworten und so Wartezeiten reduzieren. Routineaufgaben werden automatisiert und Mitarbeiter können sich auf komplexe Anliegen konzentrieren. Die Betriebskosten sinken, während die Servicequalität zunimmt, denn schnellere Reaktionszeiten und präzisere Antworten erhöhen die Kundenzufriedenheit. Zudem unterstützt KI die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und hilft, Daten sicher zu verwalten.

Um KI erfolgreich zu implementieren, gilt es zunächst den Bedarf zu analysieren, um Bereiche zu identifizieren, in denen der größte Mehrwert geschaffen wird. Eine schrittweise Einführung, beginnend mit Pilotprojekten, ermöglicht gezielte Optimierung. Mitarbeiter sollten frühzeitig geschult werden, um die Zusammenarbeit mit der KI optimal zu gestalten.

Geopolitik: Datensouveränität und Compliance

Der Bereich der Künstlichen Intelligenz ist ein weiteres Beispiel dafür, welche Auswirkungen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen auf die IT-Strategie von Unternehmen haben. Sie führen dazu, dass europäische Unternehmen zunehmend nach europäischen Anbietern suchen, um sich unabhängiger von Technologien aus den USA und Asien zu machen. Das ist nicht einfach, aber wo es gelingt, liegen die Vorteile auf der Hand: neben einer höheren Resilienz der Unternehmen bieten europäische IT-Lösungen höhere Standards bei Datensouveränität und Compliance. Das ist insbesondere für Unternehmen in regulierten Branchen ein entscheidender Faktor. Die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer europäischer Vorschriften ist einfacher zu gewährleisten.

Die geopolitischen Entwicklungen verändern auch die Rahmenbedingungen für das Outsourcing: Nearshoring gewinnt gegenüber Offshoring an Attraktivität. Darüber hinaus setzen Unternehmen zunehmend auf spezialisierte Dienstleister, etwa Managed Security Service Provider (MSSP). Diese Dienstleister haben Erfahrung mit den IT-Sicherheitsherausforderungen von Unternehmen, können etwa analysieren, ob eine Organisation unter die Anforderungen von NIS2 fällt und beraten, welche Schutzmaßnahmen dann ergriffen werden müssen.

Die Anforderungen an die IT umfassen 2025 nicht nur technologische und regulatorische, sondern auch geopolitische Aspekte. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen liegt in strategischen Partnerschaften, die neben technologischer Expertise und Erfahrung von gleichen Werten und Haltungen getragen werden.

