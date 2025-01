IT 2025: Die Rückkehr zu On-Premises und die Revolution der KI

Im Jahr 2025 wird die IT-Landschaft von tiefgreifenden Veränderungen geprägt sein. Unternehmen müssen sich nicht nur den rasanten Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz stellen, sondern auch mit zunehmendem Druck auf ihre Budgets und die Notwendigkeit, ihre Technologien effizienter und kostengünstiger zu gestalten, umgehen.

In dieser Prognose wirft Sascha Giese, Global Tech Evangelist, Observability, SolarWinds einen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die sich in den kommenden Jahren abzeichnen, und beantwortet die Frage, welche technologischen Trends den Unterschied machen könnten.

Was ist eine Ihrer Prognosen für die Situation der IT im Jahr 2025, die andere überraschend finden könnten?

Die Rückkehr zu On-Premises kann eine überraschende Wendung darstellen. Aber angesichts der stetig steigenden IT-Kosten, die durch höhere Lizenzgebühren der großen Anbieter und wachsende Rechnungen der Hyperscaler verursacht werden, sehen sich viele Firmen mit einer ernsthaften Budgetkrise konfrontiert. Im Jahr 2025 ist deshalb eine Verschiebung zu erwarten: Unternehmen werden damit beginnen, Workloads aus der Cloud zurück in die lokale Umgebung oder an andere Standorte zu verlagern, um die Betriebskosten zu senken.

Welche neuen Technologien werden Ihrer Einschätzung nach im Laufe des nächsten Jahres in der IT am meisten an Bedeutung gewinnen?

KI ist zwar nicht neu, aber die Dynamik, die dahintersteckt, ist beispiellos. Im Jahr 2025 wird es eine Vielzahl von KI-Anwendungsfällen geben, die die Geschäftsprozesse neu definieren. Es ist ein Moment des Wandels, der einerseits als Risiko für die Arbeitsplätze, andererseits als Chance für Innovation und Erfolg wahrgenommen wird.

Welche aktuellen Tools oder Technologien werden Unternehmen Ihrer Meinung nach bald durch effizientere Lösungen ersetzen? Welche Faktoren werden zu diesem Wandel beitragen?

In Branchen wie dem Finanz- und dem Gesundheitswesen dominieren noch immer veraltete Technologien. Grund dafür sind technische Rückstände und eine gewisse Trägheit. In dem Maße, in dem Unternehmen nach Flexibilität und Effizienz streben, werden veraltete Geräte und Lösungen ausgemustert, was ihre digitale Transformation beschleunigt.

Welche IT-Management-Probleme sollten Unternehmen proaktiver angehen, und welche Herausforderungen werden 2025 voraussichtlich größer sein?

Der Budgetdruck wächst. Die Besorgnis angesichts der IT-Kosten wächst und in Foren wie Reddit wird die Frustration betroffener Unternehmen deutlich. CIOs stehen vor immer größeren Herausforderungen, wenn es darum geht, Budgets zu verteidigen und den Stellenwert der IT zu demonstrieren. Ohne Lösungen werden viele ihre Dienste zurückfahren und damit die betriebliche Effizienz gefährden.

Bei welcher großen Veränderung in IT-Praktiken oder Infrastruktur würden Sie Unternehmen am ehesten raten, sich für 2025 darauf vorzubereiten?

Die Erwartung an Mitarbeiter, »mit weniger mehr zu erreichen«, erfordert eine stärkere Zusammenarbeit. Wir sehen immer noch, dass einzelne IT-Abteilungen isoliert arbeiten und sich nur um ihre direkten Aufgaben kümmern. Dies führt zu Kommunikationsproblemen und ist der Hauptgrund dafür, dass sich Projekte verzögern, zu kostspielig werden oder scheitern. Wir dürfen nicht vergessen, dass es bei der IT nicht nur um Technologie geht, sondern dass auch Menschen beteiligt sind.

1620 Artikel zu „IT 2025“