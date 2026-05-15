Wettbewerbsfähig im Wandel: Vier IT-Trends, die 2026 den Unterschied machen

- 2026 wird IT zur strategischen Führungsaufgabe: KI, Cloud-Souveränität, Cybersecurity und Enterprise Networking entscheiden direkt über Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Innovationsgeschwindigkeit.
- KI entwickelt sich vom Einzeltool zur zentralen Steuerungsplattform für Kernprozesse; zugleich machen regulatorische Anforderungen wie der EU AI Act Governance, Transparenz und Kompetenzaufbau zur Pflicht.
- Souveräne Multi- und Hybrid-Cloud-Modelle werden zum Standard, weil Unternehmen regulatorische Sicherheit, wirtschaftliche Skalierbarkeit und technologische Flexibilität gleichzeitig sicherstellen müssen.
- Cybersecurity wird mit NIS-2 und DORA endgültig zum Vorstands- und Haftungsthema; belastbare Sicherheitsarchitekturen, schnelle Reaktionsfähigkeit und nachweisbare Compliance werden geschäftskritisch.
- Intelligente Netzwerke und KI-gestützte Collaboration-Plattformen schaffen die Grundlage für produktivere Zusammenarbeit, geringere Komplexität und skalierbare digitale Geschäftsmodelle.
Technologische und geopolitische Entwicklungen bringen eine völlig neue Dynamik und umfassende Anforderungen in die IT deutscher und europäischer Unternehmen. Im Fokus liegt die Stärkung der Resilienz von Netzwerken, Daten und Infrastrukturen sowie die digitale Souveränität – sowohl im Sinne der Software als auch innerhalb der Plattformen wie z.B. der Cloud. Trotz politischer Bemühungen und Regulierungen stehen Unternehmen in Deutschland stark unter Druck, die notwendigen Schritte einzuleiten, Kulturen anzupassen und partnerschaftlich nach Lösungen zu suchen. Vier Entwicklungen prägen dabei die IT-Agenda besonders nachhaltig.
- Künstliche Intelligenz (KI) – vom Tool zur zentralen Drehscheibe
KI entwickelt sich aktuell vom Effizienztreiber zum strategischen Wettbewerbsfaktor. Unternehmen setzen zunehmend auf domänenspezifische Modelle, automatisierte Multi-Agenten-Systeme und sichere KI-Plattformen, die direkt in Kernprozesse eingreifen. Gleichzeitig zwingt der EU AI Act zu klarer Governance: Transparenz, Dokumentation, Risikomanagement und KI-Kompetenz werden verbindlich.
Für Entscheider bedeutet das: KI ist kein Experimentierfeld mehr, sondern ein Organisationsprogramm, das Produktivität, Kundenerlebnisse und Compliance gleichermaßen adressiert. Wer früh investiert, baut technologische Souveränität auf – und verschafft sich einen Vorsprung in Automatisierung, Qualität und Skalierbarkeit.
- Cloud & Souveränität – vom Schlagwort zur IT-Kernkultur
Während die Regulatorik in Europa in Gang kommt (EU Data Act, Data Governance Act), werden souveräne Multi- und Hybrid-Cloud zum Standard. Neben enormen Investitionen durch private Unternehmen und Konsortien zum Bau lokaler (KI-)Datacenter werden Fördergelder bereitgestellt, Arbeitsgruppen gebildet und nachhaltige Lösungen evaluiert. Gleichzeitig etablieren globale Hyperscaler souveräne Cloud-Modelle mit europäischer Betriebsführung, rechtlicher Kontrolle und sicherer Schlüsselverwaltung. Bezüglich der rechtlichen Verbindlichkeit bleibt hierbei häufig noch ein Fragezeichen.
Damit entsteht für C-Level ein neues Spielfeld: Cloud-Strategien müssen regulatorisch resilient, auditierbar und flexibel sein – ohne dabei an Innovationsgeschwindigkeit zu verlieren. Entscheidend wird die Fähigkeit, Workloads souverän, interoperabel und wirtschaftlich zu betreiben und Cloud-Architekturen in Richtung Compliance-by-Design weiterzuentwickeln. Deutsche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, diese Balance zwischen Souveränität und globaler Skalierbarkeit zu finden.
- Cybersecurity & Resilienz – Lebensversicherung in turbulenten Zeiten
Cybersecurity wird 2026/27 zum Führungs–, Haftungs- und Haltungsthema: NIS-2 und DORA verschärfen -Governancepflichten, Meldefristen und Risikomanagement deutlich. Sicherheit wird zum kontinuierlichen Betriebsmodell – nicht zum Projekt. Präventive, KI–gestützte Security—Plattformen und Security Operations Center (SoC) erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit, während Post-Quantum–Cryptography- erstmals auf strategische Roadmaps rückt Für Führungskräfte heißt das: Der Reifegrad der Sicherheitsorganisation bestimmt direkt die geschäftliche Belastbarkeit. Unternehmen müssen Security-Architekturen vereinheitlichen, Lieferketten absichern und regulatorische Nachweisbarkeit gewährleisten. Wer dies schafft, reduziert Risiken, stärkt Vertrauen und verbessert gleichzeitig die operative Performance. Parallel wächst die Awareness für Cybersecurity auch im industriellen Umfeld (OT-Security) weiter stark an und komplexe Anlagen werden mittels Netzwerksegmentierung, Härtung, IDS/IPS-Systemen bis hin zu KI-gestützten Daten-Analytik-Plattformen abgebildet und abgesichert.
- Enterprise Networking & Collaboration – Kommunikation als Rückgrat der Wirtschaft
Enterprise-Netzwerke entwickeln sich aktuell zu intelligenten Plattformen, die Konnektivität, Sicherheit und Collaboration nahtlos verbinden. WiFi 7 setzt neue Maßstäbe bei Stabilität und Performance, während SASE/SSE eine einheitliche Steuerung von Identitäten, Zugriffsrechten und Datenflüssen ermöglicht. Parallel wandern Collaboration-Tools in KI-gestützte Arbeitsumgebungen: Meetings werden automatisch protokolliert, Inhalte zusammengefasst, Entscheidungen vorbereitet und Workflows ausgelöst.
Für C-Level entsteht ein klarer Auftrag: Netzwerke müssen nicht nur performant, sondern erlebnis- und produktivitätsorientiert werden. Network-as-a-Service-Modelle erhöhen Planbarkeit, reduzieren Komplexität – und schaffen die Grundlage für skalierbare, KI-augmentierte Zusammenarbeit.
Fazit: Konsequente Umsetzung und Vertrauen in unsere Ökosysteme sind der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg
Deutsche und europäische Unternehmen stehen mehr denn je an einem Schlüsselpunkt. Konsequente und richtungsweisende Entscheidungen sind notwendig, um die digitale Infrastruktur zu stärken und weiterzuentwickeln. Auch wenn der internationale Wettbewerb und die Vorherrschaft US-amerikanischer Unternehmen im IT-Bereich offensichtlich erscheinen, verfügen wir in Deutschland und Europa über ein starkes Ökosystem, herausragende Expert:innen und eine robuste Infrastruktur zur Umsetzung der notwendigen Schritte. Vertrauen in diese Ökosysteme und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe entscheiden über den nachhaltigen Erfolg.
Hendrik Kahmann, Head of Innovation bei Axians Deutschland
Hendrik Kahmann ist seit 2004 in der Telekommunikation tätig. Er war zehn Jahre bei einem regionalen Telekommunikationsanbieter und Carrier im technischen und kommerziellen Produktmanagement tätig und hat zudem fünf Jahre Erfahrung in der Digitalisierung im Handel gesammelt, bis er 2019 zur Axians wechselte. Hier war er zunächst für das segmentübergreifende Business Development verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehörte dabei auch die Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen und Partnerschaften rund um sein Kernthema 5G. Seit Juli 2023 ist er als Head of Innovation bei Axians Deutschland für die Organisation der Innovationsprozesse innerhalb der Business Units, insbesondere in den Bereichen Business Development und Green Offerings zuständig.
1196 Artikel zu „Trends 2026“
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Ein Blick auf die technologische Agenda jenseits globaler Schlagworte: Warum Domain-Specific AI, GreenOps und die Konvergenz von IT und OT die entscheidenden Handlungsfelder für den europäischen Mittelstand und Konzerne werden.
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Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
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Graph- und KI-Trends 2026: Warum KI läuft, aber noch nicht liefert
Nach den ersten Praxisjahren von KI stellt sich für viele Unternehmen eine zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, Modellnutzung leidet unter »Context Rot« bzw. Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends 2026 den praktischen Einsatz von KI spürbar voranbringen. KI-Realitätscheck: Skalierung…
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IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
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M-Trends Report 2026: Die aktuelle Bedrohungslage
Angreifer weiten mit Hilfe von KI ihre Aktivitäten aus, Angriffe sind jedoch weiterhin vor allem durch menschliche, prozessuale und technische Schwächen erfolgreich, wobei Vishing stark zunimmt und die Technologiebranche 2025 am häufigsten betroffen war. Gleichzeitig verkürzen arbeitsteilige Angreifermodelle und gezielte Angriffe auf Backups und Identitäten die Reaktionszeit drastisch, während die Verweildauer der Angreifer steigt und…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Kommentar | Services | Strategien
Zwischen KI-Hype und Kostenrealität: Trends im Retourenmanagement 2026
Kommentar von Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns Schon seit Jahren wächst der Onlinehandel – doch 2026 steht der E‑Commerce unter ganz anderem Druck als noch in den letzten Jahren: Margen schrumpfen, Marktplätze gewinnen an Macht, KI verändert Einkaufspfade – und die Retourenabwicklung bleibt der teuerste blinde Fleck. Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Gartner identifiziert die wichtigsten Cybersicherheitstrends für 2026: Unbekanntes Terrain
Wachsende KI-Verbreitung macht starke Governance unverzichtbar. Der unkontrollierte Vormarsch von künstlicher Intelligenz, geopolitische Spannungen, regulatorische Unsicherheiten und eine sich zuspitzende Bedrohungslage sind laut Gartner die zentralen Treiber der wichtigsten Cybersicherheitstrends für 2026. »Verantwortliche für Cybersicherheit bewegen sich in diesem Jahr auf weitgehend unbekanntem Terrain. Das Zusammenspiel dieser Kräfte stellt die Belastbarkeit ihrer Teams in…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Die Megatrends für 2026 bei Collaborative Agentic AI
Collaborative Agentic AI entwickelt sich rasant von »sprechenden« zu »partizipierenden« Systemen mit menschlicher Kontrolle. Die Trendanalyse von Spitch für das Jahr 2026 dokumentiert einen entscheidenden Wendepunkt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Der Markt im Bereich »Collaborative Agentic AI« bewegt sich hin zu »partizipierender« KI in Kombination mit menschlicher Kontrolle. Im Fokus für das…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity 2026: Trends und Predictions
2026 wird ein Jahr, in dem sich Angriffsflächen weiter ausdehnen, Automatisierung die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht und künstliche Intelligenz Vorteile sowohl für Angreifer als auch für Sicherheitsteams bietet. Die folgenden Cybersecurity-Trends zeigen, welche Bedrohungen besonders relevant werden könnten und welche Entwicklungen Sicherheitsverantwortliche kennen sollten. KI-gestützte Angriffe KI bietet große Vorteile, sowohl für die Stärkung…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einkauf 2026: Sieben Trends, die sich abzeichnen
Wie intelligente Analytics, autonome Agenten und virtuelle Assistenten das Procurement verändern. KI krempelt Geschäftsprozesse um, auch in der Beschaffung und im Supply Chain Management. Die Algorithmen optimieren ganze Prozesse, lernen kontinuierlich dazu und Agenten treffen sogar eigenständig Entscheidungen. Der Procurement-Spezialist JAGGAER zeigt anhand aktueller Studien, wie Einkaufsteams 2026 von den neuen Technologien profitieren. …