Recruiting-Trends 2026: Worauf sich HR jetzt einstellen muss

Die Personalgewinnung sowie Human Resources stehen vor einem Paradigmenwechsel. Offene Stellen bleiben länger unbesetzt, während Bewerbende transparente Prozesse, schnelle Rückmeldungen und flexible Arbeitsmodelle erwarten. Die größte Herausforderung besteht darin, Recruiting-Prozesse zu digitalisieren und zu modernisieren, ohne die Menschlichkeit zu vernachlässigen. Fünf zentrale Trends zeigen, wo künftig Handlungsbedarf besteht.
- Flexibilisierung und Remote Work – Moderne Arbeitsmodelle als Grundanforderung
Flexible Arbeitsmodelle sind längst kein Benefit mehr, sondern ein Hygienefaktor. Hybride Strukturen, Remote-First-Strategien und die 4-Tage-Woche gehören zu den gefragtesten Arbeitsbedingungen – besonders bei Millennials und der Generation Z. Zudem verschafft der Fachkräftemangel Bewerbenden eine starke Verhandlungsposition: Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft [1] werden bis 2027 rund 728.000 Fachkräfte in Deutschland fehlen. Bewerbende wählen Unternehmen daher gezielt nach den angebotenen Arbeitsbedingungen aus.
Studien bestätigen zudem, dass Flexibilität kein Produktivitätsrisiko darstellt. Eine PwC-Umfrage [2] zeigt, dass 94 Prozent der Arbeitgebenden die Produktivität ihrer Mitarbeitenden im Homeoffice als gleichwertig oder höher bewertet. 71 Prozent der Mitarbeitenden berichten von einer verbesserten Lebensqualität und 72 Prozent von einer optimierten Work-Life-Balance. Für Recruiter bedeutet das eine Neuausrichtung ihrer Ansprache. Stellenanzeigen müssen flexible Arbeitsmodelle transparent und konkret darstellen.
- DEIB und Fairness by Design – Vielfalt als strategischer Wettbewerbsvorteil
DEIB – Diversity, Equity, Inclusion and Belonging – ist mehr als ein Schlagwort. Dieser Ansatz schafft ein gerechtes Arbeitsumfeld, in dem sich alle Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen. Eine Studie von McKinsey & Company [3] zeigt, dass diverse Führungsteams in europäischen Unternehmen ihre Chance, überdurchschnittlich profitabler zu sein, um 60 Prozent steigern. Die Gallup-Studie 2023 [4] belegt zudem, dass engagierte Mitarbeitende bis zu 23 Prozent mehr Profitabilität und 18 Prozent höhere Produktivität erzielen.
Der Schlüssel zur Umsetzung ist »Fairness by Design«: standardisierte Bewerbungsgespräche durch einheitliche Interviewleitfäden, objektive Bewertungskriterien und kompetenzbasierte Auswahlverfahren. Diese Maßnahmen reduzieren unbewusste Vorurteile und sichern Chancengleichheit – ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Talente.
- Candidate Experience – Der erste Eindruck entscheidet
Eine positive Candidate Experience ist wichtiger denn je. Einer Stepstone-Studie [5] zufolge erwarten 61 Prozent der Bewerbenden eine erste Rückmeldung innerhalb einer Woche. Lange Bewerbungsformulare und umständliche Verfahren führen schnell zu Abbrüchen – 64,4 Prozent der Bewerbenden werden durch schlechte Prozesse abgeschreckt [6]. Zugleich ziehen rund drei Viertel aus der Qualität des Bewerbungsprozesses direkte Rückschlüsse auf die gelebte Unternehmenskultur.
»Viele Unternehmen unterschätzen, wie entscheidend die ersten Berührungspunkte mit Bewerbenden sind«, sagt Jochen Moll, Geschäftsführer von Atoria. »Wer heute noch auf umständliche Formulare und wochenlange Reaktionszeiten setzt, verliert die besten Talente an die Konkurrenz – oft bevor das erste Gespräch überhaupt stattfindet.«
Moderne Recruiting-Prozesse müssen schnell, intuitiv und mobil zugänglich sein. Verkürzte Bewerbungsformulare, Datenimport aus Linkedin oder Xing, WhatsApp-Bewerbungen und automatisierte Lebenslauf-Parser können die Hürden deutlich senken. Unternehmen, die sich nicht anpassen, riskieren wertvolle Talente zu verlieren – negative Erfahrungen verbreiten sich schnell und kosten Reputation.
- Skills-First-Recruiting – Kompetenzen statt Lebenslauf
Der Arbeitsmarkt 2026 verlangt einen stärkeren Fokus auf tatsächliche Fähigkeiten statt auf Abschlüsse und Jobtitel. Durch den zunehmenden Einsatz von KI-Tools erstellen Bewerbende immer häufiger optimierte Lebensläufe, die weniger Rückschlüsse auf ihre echten Kompetenzen zulassen. Klassische Auswahlverfahren verlieren an Aussagekraft.
Laut dem TestGorilla Report 2025 [7] nutzten im Jahr 2025 bereits 85 Prozent der Unternehmen eine kompetenzbasierte Personalauswahl, während der Anteil derer, die Lebensläufe als Hauptentscheidungskriterium heranziehen, von 73 auf 67 Prozent sank. Die Vorteile sind messbar: Der TestGorilla Report 2023 [8] zeigt, dass 88 Prozent der Unternehmen von einer verkürzten Time-to-Hire und Cost-to-Hire berichten, während 89 Prozent eine verbesserte Mitarbeiterbindung und reduzierte Fluktuation sehen. Skill-Assessments mit praxisnahen Aufgaben erschließen zudem neue Talentpools – auch für Kandidaten mit unkonventionellen Bildungswegen.
- Data-Driven Recruiting – Entscheidungen auf Basis von KPIs
Um den Erfolg neuer Methoden und digitaler Tools zuverlässig zu messen, sind HR-Kennzahlen unverzichtbar. Laut Personalwirtschaft [9] wird die Time-to-Hire bereits von 74 Prozent der Unternehmen erfasst. Weitere zentrale KPIs sind die Cost-to-Hire, Conversion Rate, Quality of Hire und Pipeline Velocity. Sie liefern Einblicke in Effizienz, Kosten und Qualität der Einstellungen und zeigen Engpässe im Prozess auf.
Dashboards visualisieren alle relevanten Kennzahlen auf einen Blick: Wo springen Bewerbende ab? Welche Anzeigen performen? Ein datenbasiertes Vorgehen ermöglicht effizienten Ressourceneinsatz, vermeidet unnötige Kosten und verbessert das Employer Branding. Unternehmen können schnell auf Veränderungen reagieren und ihre Prozesse kontinuierlich optimieren.
Fazit: Strategie, Technologie und Fairness
Die Recruiting-Trends von Atoria für das Jahr [10] 2026 zeigen unmissverständlich, dass Effizienz und Empathie Hand in Hand gehen müssen. Es handelt sich nicht um vorübergehende Moden, sondern um langfristige Veränderungen. Die Zukunft des Recruitings verlangt kontinuierliche Anpassungen und ein offenes Ohr für neue Entwicklungen. Technologie, Wertschätzung und Fairness sind die Schlüsselfaktoren. Unternehmen, die Datenorientierung und Transparenz in ihre Recruiting-Prozesse integrieren, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil und sichern sich die besten Talente.
Ein Whitepaper von Atoria zum Thema HR-Trends kann hier heruntergeladen werden: https://atoria-software.com/hr-trends-2026_xde
[1] www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/alexander-burstedde-jurek-tiedemann-2027-fehlen-728000-fachkraefte-in-deutschland.html
[2] www.pwc.de/de/real-estate/pwcs-real-estate-institute/homeoffice-studie.html
[3] www.mckinsey.de/news/presse/2024-03-06-diversity-matters-even-more
[4] www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland-2023.aspx
[5] www.thestepstonegroup.com/english/newsroom/press-releases/stepstone-study-jobseekers-expect-fast-response-from-companies/
[6] softgarden.com/de/ressourcen/studien/teil-2-candidate-experience-2020/
[7] atoria-software.com/de/loesungen/bewerbermanagement-onboarding
[8] www.testgorilla.com/skills-based-hiring/state-of-skills-based-hiring-2023/
[9] www.personalwirtschaft.de/news/recruiting/viele-recruiter-arbeiten-nicht-strategisch-196636/
[10] atoria-software.com/de
717 Artikel zu „Recruiting“
News | Business | Kommunikation | Strategien | Tipps
Drei Aspekte für respektvolles und erfolgreiches Recruiting
Die Personalbeschaffung kann für alle Beteiligten ein frustrierender Prozess sein. Arbeitgeber bemühen sich, passende Kandidaten zu finden, während Bewerber mitunter zahlreiche Tests und Vorstellungsgespräche absolvieren müssen, deren Ausgang ungewiss ist. Um zukunftsfähig zu bleiben Unternehmen sind auf qualifiziertes Personal angewiesen. Doch das ist nicht leicht zu finden, denn auch die Ansprüche der Bewerber an ihre…
News | Business | Kommunikation | Lösungen | Services
IT-Fachkräfte-Recruiting (für SAP) neu gedacht
Laut Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom waren in deutschen Unternehmen Ende 2023 rund 149.000 Stellen für IT-Fachleute unbesetzt, 12.000 Vakanzen mehr als noch im Jahr zuvor. Dies führt dazu, dass es im Schnitt über sieben Monate dauert, bis Unternehmen ihre offenen Stellen besetzen können. Immer mehr Recruiting-Verantwortliche gehen daher neue Wege und suchen…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Recruiting-Studie: Bedarf an Nachwuchskräften bleibt trotz KI-Boom hoch
55 % der Unternehmen bleiben bei ihrer bisherigen Rekrutierungspolitik. 13 % glauben, dass sie mehr Auszubildende brauchen werden. Arbeitsschritte und Bereiche, die aktuell zu den täglichen Aufgaben von Auszubildenden und Nachwuchskräften gehören, könnten bald gänzlich von technischen Anwendungen übernommen werden. Das ist eine These aus der neuesten Studie von Cegid [1]. Darin wird untersucht,…
News | Lösungen | New Work
Fachkräfte finden über Social Recruiting Agentur
Einführung in Social Media Recruiting Social Media Recruiting ist der Prozess der Anwerbung und Einstellung von Mitarbeitern durch den Einsatz von sozialen Netzwerken und Plattformen. Unternehmen nutzen dabei Plattformen wie LinkedIn, Xing, Facebook und Twitter, um potenzielle Kandidaten anzusprechen, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie für offene Stellen zu gewinnen. Dieser Ansatz ermöglicht…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2022 | Trends 2023
Deutsches Recruiting handwerklich gut, aber zu oberflächlich
Studie 2022/23 zeigt: Arbeitgeber locken vermehrt mit Homeoffice und Gesundheitsangeboten. Vier von zehn Unternehmen kommunizieren ihren Corporate Purpose. Mobile Bewerbung meist möglich, aber zu aufwändig für Bewerbende. Kommunikation über alle Kanäle und Medien (Videos, Testimonials, Social Media), authentisches Storytelling jedoch ausbaufähig. OTTO ist Deutschlands BEST RECRUITER 2022/23 vor KPMG und der Bundesagentur für Arbeit. …
News | Business | Services | Tipps
Fünf Tipps für erfolgreiches Recruiting
Der Personalmangel zieht sich durch jegliche Branchen, auch die Personaldienstleister leiden darunter. Das hat zur Folge, dass Kundenaufträge teilweise nicht angenommen oder erfüllt werden können. Trotz allem setzen viele Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche auf altmodische Recruiting-Methoden, wie beispielsweise Anzeigen in kostenlosen Jobportalen, um Personal zu finden. Dabei gibt es heutzutage eine Vielzahl an Möglichkeiten, um seine…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Trends 2023
Zukunft des Recruitings: Mit den Aufgaben wächst die Verantwortung
HR-Abteilungen gibt es in vielen Unternehmen schon lange, doch in den letzten Jahren haben sie einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dies eröffnet Personalern neue Möglichkeiten: Sie können aktiv jetzt mitgestalten. Infolge der zuletzt sehr großen und schnellen Veränderungen der Arbeitswelt wandelt sich auch die Rolle von Recruitern. Ihre Aufgaben werden immer wichtiger und vielseitiger: Sie…
News | Business | Tipps
3 Tipps für das Recruiting von Data Scientists im Retail
Spätestens seit dem E-Commerce-Boom sucht der Einzelhandel händeringend nach Data Scientists – noch mit mäßigem Erfolg. Dabei sind Daten das Lebenselixier des modernen Einzelhandels. Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, müssen Retail-Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt das tun, was sie in ihrem Kerngeschäft am besten können: ihr Angebot auf die Zielgruppe zuschneiden. Michael Feindt, strategischer…
News | Kommentar | Ausgabe 11-12-2022
Cluster-Recruiting als Symptom einer alten deutschen Krankheit – Veränderung ja, verändern nein
Schon wieder lese ich, dass gut jedes vierte deutsche Unternehmen Stellenabbau plant, das sind immerhin 25 Prozent, und zugleich liegt man regelrecht mit dem Fernglas auf der Lauer. Ob sich nicht doch irgendwo im Land eine Fachkraft finden lässt? Bei mehr als drei Millionen Unternehmen im Land bleiben Stellen unbesetzt.
News | Business | Services | Strategien | Tipps
Recruiting 2.0: Viele Wege führen gemeinsam zum Erfolg
Derzeit gibt es auf dem Arbeitsmarkt mehr offene Stellen als Bewerber. Dies kann insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dazu führen, dass die Personalsuche erfolglos bleibt. Um eine Stelle zu besetzen, müssen Unternehmen diverse Fragen beantworten: Wo findet sich die Zielgruppe? Wie wird diese erfolgreich angesprochen? Wie finde ich die Person, die zur Stelle…
News | Business | New Work
Wie Employer Branding im Recruiting neuer Fachkräfte eingesetzt werden kann
Gerade in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie im Gesundheitsbereich suchen Unternehmen verstärkt Fachkräfte. Neben den neuen Bundesländern ist Süddeutschland besonders vom Fachkräftemangel betroffen. Für mehr als 50 Prozent der Unternehmen ist der Fachkräftemangel laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die größte Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung. Employer Branding heißt der Trend,…
News | Business | Kommunikation | Services
»Perfect Match für zeitgemäßes Recruiting«
Der Fachkräftemangel wird gravierender. Unternehmen brauchen innovative Recruiting- und HR-Tools, damit sie potenzielle Talente auf moderne Art und Weise ansprechen und letztendlich erfolgreich konvertieren können. Wir sprachen mit Carl Hoffmann, Co-Founder & COO von CleverConnect über die Gründe und Ziele der Fusion von CleverConnect und Talentry, auf welche Veränderungen sich Unternehmen im Bereich Recruiting…
News | Business | Cloud Computing
Fünf Trends, wie die Cloud Personalarbeit und Recruiting nachhaltig verändert
Sie sind gekommen, um zu bleiben: Viele Unternehmen werden ihren Mitarbeitern auch nach Corona Home Office und Remote Work als Option anbieten, prognostiziert der auf Produktivitäts- und Kollaborationstools spezialisierte Softwareentwickler Zoho [1]. Die Zukunft der Büroarbeit wird zum großen Teil außerhalb des traditionellen Büros stattfinden. Das Arbeiten im Home Office und die Kommunikation in virtuellen…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Gegen KI-Auswertung im Video-Recruiting
Anbieter für Video-Recruiting unterstützt und fordert weiterhin eine klare Absage der Branche an KI-Auswertungen von Bewerbungsvideos. Eine investigative Reportage des Bayerischen Rundfunks in Verbund mit dem Spiegel zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Bewerbungsvideos sorgt derzeit für Furore in der Arbeitswelt. Das Ergebnis des Beitrags, der unter dem Titel »Fairness oder Vorurteil?« auch im Internet abrufbar…
News | Business | Trends 2020
Recruiting-Trends 2020: Mit neuen Arbeitsweisen und digitalen Tools zu geeigneten Mitarbeitern
Experten sehen in der aktuellen Ausnahmesituation die Chance, das Recruiting schneller zu digitalisieren. Home Office ist nur eine von acht Entwicklungen, die MHM HR als Treiber identifiziert. Auch New Work, Social Recruiting oder interne Programme prägen künftig die Suche nach den perfekten Kandidaten. Bei allen Prozessoptimierungen gilt: Candidate first – der Mensch steht im Mittelpunkt.…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services | Whitepaper
Schneller zum Vertragsabschluss: Automatische Dokumentenerzeugung beschleunigt das Recruiting
Um im War for Talents zu bestehen, brauchen Unternehmen digitale Recruiting-Prozesse. Auf Datenebene haben sie diese häufig schon mit einem Bewerbermanagement-System umgesetzt. Bei der Dokumentenerzeugung hinkt die Digitalisierung jedoch noch hinterher. Wer schneller zum Vertragsabschluss kommen will, sollte diese Lücke schleunigst schließen. Günter Apel, Senior Account Manager bei aconso, erklärt, wie das funktioniert. Geschwindigkeit…
News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Services | Tipps
Recruiting: SEO, Google for Jobs, Chatbots und Co.
Digitale Recruiting-Strategien müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Vom Lesen der Stellenanzeige über das Bewerbungsgespräch bis hin zum Home Office können Mitarbeiter in der Arbeitswelt heute fast alles online erledigen. Was das für das Recruiting 2019 bedeutet, erläutert Steffen Michel, Geschäftsführer von MHM HR, anhand von sieben Trends. Bewerberzahl mit SEO und SEA…
News | Business | Kommunikation | Tipps
Drittes Geschlecht: Herausforderung im Recruiting
»Diverse« Änderungen in Stellenausschreibungen. In Deutschland leben geschätzt etwa 100.000 intersexuelle Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Bislang war es Intersexuellen nicht möglich, ein drittes Geschlecht ins Personenregister eintragen zu lassen. Das ändert sich nun, eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am 13. Dezember 2018 mehrheitlich im Bundestag beschlossen. Damit wird…
News | Business | Ausgabe 11-12-2018
Recruiting – Headhunter im Bereich IT und Digitalisierung
Der digitale Transformationsprozess betrifft mittlerweile Unternehmen in allen Branchen. Um die Zukunft aktiv zu gestalten und nicht den Anschluss zu verlieren, benötigen sie dazu die digitalen Köpfe von morgen.
News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen | Services | Tipps | Ausgabe 5-6-2018
Robot Recruiting – Mensch oder Maschine
Computer und Algorithmen sind längst nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzudenken, auch bei der Einstellung von Arbeitnehmern. Immer mehr Unternehmen testen, ob sich der Einstellungsprozess komplett elektronisch steuern lässt. Schon bald könnten Algorithmen darüber entscheiden, ob wir einen Job bekommen oder nicht.