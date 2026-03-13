IT-Trends 2026: Was für europäische Unternehmen wirklich zählt – Realismus statt Hype

Ein Blick auf die technologische Agenda jenseits globaler Schlagworte: Warum Domain-Specific AI, GreenOps und die Konvergenz von IT und OT die entscheidenden Handlungsfelder für den europäischen Mittelstand und Konzerne werden.
Wenn wir auf das Jahr 2026 blicken, sehen wir in den globalen Prognosen von Gartner, Forrester und Co. oft dieselben Buzzwords. Doch für Managed Service Provider und Unternehmen in Europa stellt sich die Frage: Was davon ist heiße Luft und woraus leitet sich konkreter Handlungsbedarf ab?
Wir haben die globalen Megatrends gefiltert und auf das heruntergebrochen, was wir im Markt fühlen und was für den deutschen und europäischen Raum tatsächlich relevant ist. Es geht nicht mehr um die bloße Adoption von Technologie, -sondern um deren Beherrschbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Hier sind die zentralen Entwicklungsfelder, die man in diesem Jahr im Auge behalten sollte:
1.
Sicherheit neu gedacht – Autonomous Cybersecurity Mesh & IT/OT-Konvergenz.
Die Sicherheitsarchitektur der Zukunft muss autonomer agieren. Wir bewegen uns hin zu einem Autonomous Cybersecurity Mesh, in dem Sicherheitstools nicht mehr isoliert in Silos arbeiten, sondern vernetzt agieren, um Bedrohungen mittels »Agentic AI« proaktiv einzugrenzen. Dies ist besonders für den Mittelstand und Konzerne überlebenswichtig, die unter einer Flut von Tools leiden.
Gleichzeitig sehen wir eine massive Verschmelzung der physischen und digitalen Welten. In der Industrie 4.0 arbeiten Roboter und OT-Geräte (Operational Technology) eng mit der IT zusammen. Doch viele dieser OT-Systeme sind langlebig und wurden nie für die heutige vernetzte Welt konzipiert. Ein neuer Fokus liegt daher auf der Absicherung dieser Schnittstellen – etwa durch spezialisierte Security-Konnektoren und die Integration von OT-Protokollen in die IT-Sicherheit. Gerade im Kontext von Campus-Netzwerken und 5G/6G entstehen hier kritische Use Cases, um Produktionsumgebungen souverän und sicher zu betreiben.
Ein schlafender Riese ist zudem die Quantum Safe Cryptography. Ähnlich wie beim Jahr-2000-Problem müssen sich insbesondere der Finanz- und öffentliche Sektor darauf vorbereiten, Verschlüsselungen jetzt quantensicher zu machen, um Daten zu schützen, die auch in 20 Jahren noch geheim sein müssen.
2.
Die Evolution der KI – Vom Hype um LLMs zu kleinen Spezialisten im Betrieb.
Der Hype um generalistische Large Language – also universelle KI-Systeme wie ChatGPT, die zwar über breites Allgemeinwissen, aber keine spezifischen Insiderinformationen verfügen – weicht einer pragmatischen Nutzung. Der Trend für 2026 geht klar zu Verticalized Small Language Models, die auf ein Fachgebiet spezialisiert sind und auch auf Endgeräten in der »Edge« betrieben werden können. Unternehmen sollten komplexe juristische oder medizinische Prüfungen nicht mit generischen Chatbots durchführen; sie benötigen spezialisierte Modelle, die auf ihren eigenen Daten trainiert sind und lokal oder in einer souveränen Cloud-Umgebung laufen.
Dies adressiert auch den demografischen Wandel. Durch KI-gestütztes Wissensmanagement wird das Wissen ausscheidender Experten in Vektordatenbanken gesichert und als »Corporate Brain« verfügbar gemacht. An dieser Stelle ist jedoch Eile geboten – es gilt nun, historische Daten und implizites Wissen zu retten, bevor die Babyboomer in Rente gehen.
Dabei spielt die Governance eine zentrale Rolle. Eine dezentrale Datenarchitektur (Data Fabric & Data Mesh) ermöglicht es, Daten über Silos hinweg (zum Beispiel SAP, AWS, Azure) kontrolliert abzufragen, ohne sie physisch verschieben zu müssen. Dies ist essenziell für Compliance und die Nachweiskette von KI-Trainingsdaten.
3.
Nachhaltigkeit und finanzielle Kontrolle durch GreenOps & FinOps.
Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr, sondern eine harte Anforderung. Sustainable IT & GreenOps werden durch Regularien (wie CSRD) und die Knappheit von Energie getrieben. Da KI-Modelle den Strombedarf massiv erhöhen, müssen Unternehmen ihren CO₂-Fußabdruck präzise auditieren und steuern können.
Hand in Hand damit geht Hybrid Cloud FinOps. Die Kostentransparenz über hybride Grenzen hinweg – von On-Premises über die Cloud bis hin zur Edge – fehlt oft. Ziel ist ein »Unified Finance«, das mittels KI entscheidet, wann und wo ein Workload am kostengünstigsten und effizientesten läuft.
4.
Platform Engineering sorgt für Effizienz in der Entwicklung.
Um dem Fachkräftemangel und der Schatten-IT zu begegnen, setzen Unternehmen verstärkt auf Platform Engineering und Internal Developer Platforms (IDPs). Entwickler sollen nicht Wochen auf eine Umgebung warten müssen, sondern per Klick konforme, sichere »Golden Paths« nutzen können. Dies verhindert Wildwuchs und stellt sicher, dass Governance-Richtlinien automatisch eingehalten werden, ohne die Innovationskraft zu bremsen.
5.
Souveränität erreicht man am besten durch Flexibilität.
Die digitale Souveränität bleibt auch im nächsten Jahr ein übergeordnetes Thema. Dabei geht es nicht um Abschottung, sondern um Wahlfreiheit. Souveränität reicht von lokalen Installationen über Edge-Computing bis hin zu Hyperscalern unter strikten, richtlinienbasierten Souveränitätsvorgaben.
Für europäische Unternehmen bedeutet das Jahr 2026: Weniger Experimente, mehr industrielle Exzellenz. Es geht darum, Technologien wie KI und Edge-Computing sicher, nachhaltig und wertschöpfend in die Kernprozesse zu integrieren – orchestriert durch Partner, die die Komplexität dieser hybriden Welten beherrschen.
Frank Strecker,
CEO von
Skaylink
Silvio Kleesattel,
Technology und Innovation Lead,
Skaylink
Helmut Weiss,
Cloud Architect,
Skaylink
Illustration: © Oksanatukane, GenAI | Dreamstime.com
